Az egyes számú Digitális Polgári Kör tagja immár házas ember.

Megházasodott Dopeman – a bejelentő fotóra Orbán is felfért

Pityinger László, azaz Dopeman a nyár elején számolt be arról a közösségi oldalán, hogy új párja van, akinek egy dalt is írt. Az Instagramon most már azt adta hírül, hogy kedvesével, Viktóriával összeházasodtak – vette észre a 24.hu.

„#justmarried 😁❤️🇭🇺 #rideordie #tigeranddragon #always #iloveyoubaby #tilltheend 🙏❤️😎 #truth”

– fűzte hozzá bejegyzéséhez az erősen megosztó és ideológiájában szédítően kacskaringós életművű rapper, aki pár napja a Digitális Polgári Körök reklámarca lett.

