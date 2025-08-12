Megházasodott Dopeman – a bejelentő fotóra Orbán is felfért
Az egyes számú Digitális Polgári Kör tagja immár házas ember.
HVG
Pityinger László, azaz Dopeman a nyár elején számolt be arról a közösségi oldalán, hogy új párja van, akinek egy dalt is írt. Az Instagramon most már azt adta hírül, hogy kedvesével, Viktóriával összeházasodtak – vette észre a 24.hu.
Hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságához Tordai Bence Paks II. ügyében. Az ellenzéki politikus szerint a projektre 2017-ben kiadott uniós jóváhagyást vissza kell vonni, és eljárást kell a magyar kormány nyakába akasztani.