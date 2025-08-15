Anna Netrebkót meghívták a londoni Royal Operába, művészek és politikusok is tiltakoznak ellene

Brit parlamenti képviselők egy csoportja és több mint ötven ukrán író, művész is aláírt egy levelet, amelyben arra sürgetik a londoni Royal Balettet és Operát, hogy szakítsák meg a kapcsolatot Anna Netrebkóval – írja a The Guardian.

A világhírű orosz szopránról már korábban elterjedt, hogy Putyin támogatója. Az Ukrajna elleni inváziót is viszonylag hosszas kivárás után ítélte csak el egy közleményben, addigra többek között a milánói Scala és a zürichi operaház is elhatárolódott a vele való munkától. Ezután saját maga mondta le a New York-i Metropolitan Operában és a Berlini Állami Operában meghirdetett fellépéseit. Habár a budapesti Operaházba meghívták 2022 őszére, Németországban még tavaly is tüntettek ellene, amikor Wiesbadenben énekelt. Magyarországi fellépései ellen legutóbb Sándor Fegyir ukrán nagykövet szólalt fel, amire Ókovács Szilveszter kioktatását kapta válaszul.

A londoni petíciónak most az a célja, hogy Netrebko, aki szeptemberben a Toscában szerepel, kikerüljön az új évad fellépői közül. A The Guardiannek elküldött levélben az aláírók úgy aposztrofálják az operaénekest, mint „a súlyos háborús bűnökért felelős rezsim kulturális propagandájának régóta használt szimbólumát”. Szerintük az intézmény részéről hiba volt főszereppel kínálni Netrebkót egy ilyen terhelt időszakban. „A Royal Opera most döntő választás előtt áll a státusz és a felelősség, a profit és az értékek, a hallgatás és a lelkiismeret között. Arra kérjük önöket, hogy maradjanak, ahogy eddig is tették, a művészet – és a történelem – etikus oldalán” – fogalmaznak.

A levélhez mások mellett Andrij Kurkov, Szerhij Zsadan írók és az Oscar-díjas filmrendező, Misztyiszlav Csernov is a nevét adta, csatlakozott hozzá továbbá Helen Clark, Új-Zéland korábbi miniszterelnöke. Egyelőre sem Netrebko, sem a színház nem reagált, ahol egyébként múlt héten a társulati tagok írtak nyílt levelet a vezetésnek, és mondták le a Tosca izraeli előadását:

Júliusban a szintén nagy Putyin-barát hírében álló orosz karmester, Valerij Gergijev olaszországi koncertmeghívása miatt indult el tiltakozási hullám, mások mellett Alekszej Navalnij özvegye is felszólalt ellene a La Repubblica hasábjain. Ezek után az olasz kulturális minisztérium törölte az eseményt a casertai zenei fesztivál programjából.