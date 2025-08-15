Már forgatják a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatását, itt van róla az első fotó

A napokban a Balatonnál elkezdődött a Hogyan tudnék élni nélküled? második részének forgatása – derül ki a Nemzeti Filmintézet közleményéből. Az elsőt a határon túli nézőkkel együtt már több mint egymillióan látták a mozikban (kritikánk itt).

Musical készül a Demjén-filmből az Erkel Színházban A Hogyan tudnék élni nélküled? adaptációját a tervek szerint jövőre, Valentin-napon mutatják be a Szente Vajk vezette intézményben.

Mint írják: a 2026-ban bemutatni tervezett folytatásból kiderül, hogyan alakul a hat főszereplő sorsa, és ezúttal sem spórolják ki belőle a Demjén-slágereket. A fő helyszín ismét a Balaton-part, ahol a régi barátok egy esküvőre készülődnek, „amit csupa bonyodalom, félreértés és érzelmi hullámvasút övez. A főhősöket talán kissé elsodorta egymástól az élet, de vannak kapcsolatok, melyek kiállják az idő és a távolság próbáját, legyen az szerelem vagy barátság” – írják sokat sejtetően a cselekményről, amely 2000-ben játszódik.

A forgatáson készült első hivatalos fotót is megosztották:

Ember Márk (b), Marics Péter és Kirády Marcell (j) a Hogyan tudnék élni nélküled 2. forgatásán The Orbital Strangers Project

A Nemzeti Filmintézet támogatásával, az IKO gyártásában, Dyga Zsombor rendezésében és Kirády Attila producer irányításával készülő zenés romantikus vígjáték az InterCom forgalmazásában kerül jövőre a mozikba, médiapartnere a TV2 Csoport. Szereplői mások mellett Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Péter, Márkus Luca, Kirády Marcell, Kovács Harmat, Trill Beatrix, Brasch Bence, Liptai Claudia, Seres Zoltán, Györgyi Anna, Rohonyi Barnabás lesznek. A forgatókönyvet Kormos Anett és Goda Krisztina írta, utóbbi kreatív producere is a filmnek.