Ha ezekből sajtokból vásárolt, ne egye meg, hanem vigye vissza az üzletbe

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria Monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban, a termékekből Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi.

A visszahívás érinti a különböző minőségmegőrzési idejű 1 kilogrammos BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE, az Everyday márkájú 250 grammos Camembert, valamint a CAM.PERE ALEXANDRE BOITE BOIS 240G X12 termékeket.

A Listeria monocytogenes baktérium megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben – csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében – súlyos lefolyású betegség alakulhat ki – írták a közleményben.

A hatóság azt kéri, hogy aki az érintett termékekből vásárolt, az ne fogyassza el, írja az MTI.