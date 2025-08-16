Az Afrikai Uniónak elege lett abból, hogy a térképeken kisebbnek mutatják a kontinenst, mint amilyen valójában

Az Afrikai Unió támogatja azt a kampányt, amely a Mercator világtérkép használatának megszüntetését szorgalmazza egy olyan térkép javára, amely pontosabban ábrázolja Afrika méretét – írja a Reuters.

A leginkább használt Gerardus Mercator féle térkép torzítja a kontinensek méretét, többek között nagyobbnak mutatja a sarkvidékek közelében lévő területeket, például Észak-Amerikát és Grönlandot, miközben Afrikát és Dél-Amerikát jóval kisebbnek mutatja.

„Úgy tűnhet, hogy csak egy térkép, de több annál” – mondta Selma Malika Haddadi, az AU Bizottságának alelnöke a Reutersnek. Úgy véli, a Mercator-térkép azt a hamis benyomást kelti, hogy Afrika „marginális”, miközben területét tekintve a világ második legnagyobb kontinense, több mint egymilliárd lakossal. Az ilyen sztereotípiák pedig károsak – tette hozzá.

A Mercator-vetületet továbbra is széles körben használják, többek között iskolák és tech-cégek is. A Google Térkép 2018-ban váltott az asztali Mercatorról a 3D-s földgömb nézetre, bár a felhasználók továbbra is visszaválthatnak a Mercatorra, ha úgy tetszik.

A „Correct The Map” kezdeményezés azt akarja elérni, hogy az olyan szervezetek, mint a Világbank és az Egyesült Nemzetek Szervezete átvennék az Equal Earth térképet. Utóbbi a Föld valós térképnézetét mutatja, helyes arányokkal.