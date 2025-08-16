Megvolt a Nemzeti Gárda első intézkedése, elkaptak egy rendőrrel dulakodó férfit

Megvolt az első intézkedése a Nemzeti Gárdának, akiket három napja Donald Trump rendelt a washingtoni utcákra. A New York Times szerint egy férfival szemben kellett intézkedniük, aki dulakodni kezdett egy rendőrrel. A hatóságok szerint a férfi a rendőrt földre vitte, majd elmenekült. A gárda egységei egy háztömbbel odébb kapták el, majd már a rendőrök letartóztatták hivatalos személy elleni erőszak miatt és szombaton bíróság elé is állítják.

A Washingtonban bevetett katonáknak nincs letartóztatási jogkörük, de felhatalmazást kaptak arra, hogy ideiglenesen őrizetbe vegyenek embereket, amíg a rendőrök meg nem érkeznek.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelentette be, hogy bevezényelné a Nemzeti Gárdát Washingtonba, többek között azért, hogy eltüntessék a hajléktalanokat. Ígéretét hamar be is váltotta, szerdán már megjelentek a katonák az utcákon, aki szövetségi ügynökökkel karöltve számolják fel a hajléktalanok táborhelyeit, ellenőrzőpontokat működtetnek és általában erősítik a rendfentartást.

Trump a Nemzeti Gárda bevetését azzal indokolta, hogy a városban elszabadult a bűnözés, azonban az elmúlt években a bűnözési statisztikák éppen hogy csökkenő tendenciát mutatnak. Ennek ellenére az elmúlt napokban páncélozott járművek sorakoztak fel műemlékek és a turisztikai látványosságok közelében, a népszerű szórakozóhelyeknél ellenőrzik az autósokat, az égen rendőrségi helikopterek szállnak. Összesen mintegy 800 katona és további 500 szövetség ügynök vesz az akciókban részt.