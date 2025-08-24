Sorozatos vetélést okozhatnak a mindenhol jelen lévő örök vegyi anyagok

Számos súlyos betegséggel, valamint a meddőséggel is összefüggésbe hozták már az örök vegyi anyagokat (PFA). Ezek sajátja, hogy a molekulák olyan erős kötéssel rendelkeznek, hogy a természetben csak nagyon hosszú idő után bomlanak le, megsemmisítésük pedig rendkívül sok energiába és pénzbe kerül. Igaz, vannak már biztató megoldások erre.

Most a Kínai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ kutatói vizsgálták meg egy kicsit alaposabban a PFA-kat, és igen ijesztő eredményre jutottak. Az Ecotoxicology and Environmental Safety című tudományos lapban megjelent publikáció szerint az egyes mérgező PFA-knak való kitettség növelheti a többszörös vetélés kockázatát.

A körülbelül 200 kínai nő bevonásával elvégzett tanulmány arra jutott, hogy azok vérében, akiknek legalább két megmagyarázhatatlan eredetű, spontán vetélésük volt, többféle PFA szintje is magasabb volt a szokásosnál.

Szinte biztos, hogy az ön vérében is ott van az anyag, ami súlyos egészségügyi problémákat okozhat Az Európai Unióban már kongatják a vészharangot a trifluorecetsav miatt, az ivóvíztől kezdve az esőig mindenhol megtalálható. És úgy néz ki, egyre több van belőle a környezetben.

A PFA-k közé nagyjából 16 000 vegyi anyagot lehet sorolni. Ezek az ember által előállított vegyületek, amelyeket jellemzően víz-, szennyeződés- és hőálló termékek gyártásához használnak – emlékeztet a The Guardian.

Ezek közül néhány olyan problémákkal hozható összefüggésbe, mint a születési rendellenességek és az alacsony születési súly. A férfiakkal kapcsolatban úgy vélik a kutatók, hogy ezek csökkentik a sperma minőségét és károsítják a DNS-t, ezek a problémák pedig később befolyásolják az utódnemzést.

A szerzők szerint a PFA-k vetélést okozó biológiai mechanizmusa nem tisztázott, de az elmélet szerint ez a normális pajzsmirigyhormon-anyagcsere zavarával és más hormonális hatásokkal függ össze. A szakemberek szerint ennek kiderítéséhez további vizsgálatokra van szükség.