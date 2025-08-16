Forradalmat hozhat a szivacs, ami egyszerűen kiszűri a vízből a veszélyes anyagokat

Környezetbarát megoldást találtak az MIT vegyészmérnökei az egyre nagyobb problémát jelentő mikroszennyeződések vízből történő kivonására. Ezek a szennyeződések olyan apró részecskék, amelyek kárt tehetnek az emberek egészségében és a környezetben egyaránt. Lehetnek peszticidek (növényvédő szerek), nehézfémek, valamint szintetikus vegyi anyagok is. A vízből történő eltávolításukat megnehezíti, hogy változatos formában vannak jelen, sokszor alacsony koncentrációban.

Az egyik jól ismert formájuk a PFAS-ek, avagy az örök vegyi anyagok – ezek pedig, mint kiderült, a nők hormonműködését is megzavarhatják, végső soron akár rákot is okozva. Pedig Amerikában például már a csapvizek több mint felében megtalálhatók, és még számos más egészségügyi probléma okozói is lehetnek.

Természetesen a tudomány aktívan keresi a megoldást arra, hogy ki lehessen vonni a vízből ezeket a veszélyes anyagokat. Az egyik létező módszere ennek az aktív szenet alkalmazó megoldás – ennek azonban az a hátulütője, hogy az aktív szén előállításához igen magas hőmérsékletre van szükség, ami sok energiát igényel, és üvegházhatású gázok is keletkeznek. Nem mellesleg, a hatékonysága sem tökéletes, és hasznos anyagokat is eltávolíthat a vízből.

Itt jön a képbe Patrick Doyle professzor és az MIT vegyészmérnök-tanszékének találmánya, mely ikerionos – zwitterionic – anyagokkal vonja ki a vízből a kártékony anyagokat.

Az ikerionok olyan molekulák, amelyek pozitív és negatív töltéssel egyaránt rendelkeznek, csakúgy, mint a mágnesek északi és déli pólusa.

A vegyészmérnökök egészen pontosan ikerionos hidrogéleket hoztak létre, melyek puhák és szivacsosak is. Ez azért előnyös, mert sok vizet tudnak magukba szívni, majd a pórusaikban megkötni a szennyeződéseket. A megoldás egyaránt alkalmazható csapvíz, szennyvíz és tengervíz megtisztítására – ráadásul a használatuk is egyszerű.

Az aktív szénhez képest ehhez nincs szükség magas hőmérsékletre, így energiahatékonyak is, és nagy létesítmények sem szükségesek az előállításukhoz. Az már csak a hab a tortán, hogy hatékonyabbak is, és kevesebb hasznos anyagot vonnak ki a vízből – gyorsabban.

Végezetül, újra is lehet őket használni, így csökkentve a veszélyes hulladékok mennyiségét is. A kutatók pillanatnyilag azon dolgoznak, hogy kereskedelmi forgalomba lehessen hozni a megoldásukat.

