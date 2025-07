Szinte biztos, hogy az ön vérében is ott van az anyag, ami súlyos egészségügyi problémákat okozhat

A trifluorecetsav (TFA) egy mesterségesen előállított vegyület, amit az örök vegyi anyagok (PFA) között tartanak számon, és egyre több bizonyíték van arról, hogy ez az egyik legelterjedtebb, ami a bolygót szennyezi. Megtalálható az állatok szerveiben, a fák leveleiben, az ivóvízben, a házi porban és az esőben, és jó esély van rá, hogy ebben a pillanatban az ön vérében is ott kering.

Mint ismert, az örök vegyi anyagok onnan kapták a nevüket, hogy a rendkívül erős szén-fluor kötés csak rendkívül hosszú idő alatt bomlik fel a természetben. Bár ezen a téren vannak ígéretes eredmények, a semlegesítéséhez igen jelentős mennyiségű energiára van szükség, ami nehézzé teszi a feldolgozását és azt, hogy megóvják tőle a környezetet. Pedig erre nagy szükség lenne annak fényében, hogy rendkívül káros az egészségre, többek között rákot és meddőséget is okozhat.

A PFA-hoz hasonlóan a TFA is jó oldódik a vízben, ami lehetővé teszi, hogy rendkívül könnyen terjedjen a természetben – írja az IFLScience. Korábban a nagy vállalatok kutatói azzal érveltek a használata mellett, hogy a TFA a természetben is létrejöhet, erre azonban továbbra sincs elegendő bizonyíték. Nem úgy arra, hogy a nagyipari termelés és a növényvédő szereken keresztül rendkívüli módon szennyezi a környezetet.

Újabb bizonyítékot találtak: rákot okozhatnak az ivóvízben lévő örök vegyi anyagok A Dél-Kaliforniai Egyetem kutatói szerint légzőrendszeri, emésztőrendszeri és az endokrin rendszert érintő daganatos megbetegedés is kialakulhat, az örök vegyi anyagként ismert kémiai anyagok miatt.

Egyik fő forrásának a hűtőszekrényekben, a légkondicionálókban, az autókban, valamint néhány orvosi eszközben, például asztma inhalátorokban is megtalálható fluorozott szénhidrogének tekinthetők, amelyeket hűtésre használnak. Ezeket egyébként a halogénezett szénhidrogének leváltására fejlesztették ki, amelyek miatt hatalmas ózonlyuk keletkezett az Antarktisz fölött.

Norvég kutatók vezetésével most egy átfogó tanulmány készült arról, mennyire van jelen a környezetben a TFA. Az erről szóló kutatás az Environmental Science & Technology című tudományos lapban jelent meg, és amelyben a világ minden tájáról származó olyan tanulmányt elemeztek, amelyek az esővízben, a talajban, az emberi vérben, a növényekben, az élelmiszerekben és az ivóvízben található TFA-szinteket vizsgálták.

A szakemberek arra jutottak, hogy a bolygó TFA-kitettsége „visszafordíthatatlanul növekszik”, és a tartós vegyi anyag kibocsátását „a lehető leghamarabb csökkenteni kell, hogy a jövő generációit meg lehessen védeni a lehetséges visszafordíthatatlan hatásoktól”.

A szakemberek szerint Kínában egy évtized alatt 17-szeresére emelkedett a TFA szintje a felszíni vizekben, az Egyesült Államokban pedig 23 év alatt a hatszorosára.

Külön-külön is nagy bajt csinál a mikroműanyag és az örök vegyi anyagok, együtt pedig ijesztően veszélyesek A Birminghami Egyetem kutatói szerint felerősítik egymás negatív hatásait a mikroműanyagok és az örök vegyi anyagok, amelyek már külön-külön is komoly veszélyt jelenthetnek az ember egészségére.

A legnagyobb kérdés ezért az, hogy a TFA-nak való kitettség milyen egészségügyi hatásokkal járhat. Bár egyelőre hiányoznak az alapvető bizonyítékok, jó esély van rá, hogy a TFA negatív hatással van az emberi reprodukcióra, nehezítheti ugyanis a fogantatást és károsíthatja a magzatot.

Az Európai Unióban már kongatják a vészharangot a szakemberek. 2025 májusában a német Szövetségi Vegyianyag-hivatal javaslatot nyújtott be az EU vegyi anyagokat szabályozó hatóságához, hogy a TFA-kat hivatalosan is a reproduktív rendszerre toxikus anyagként osztályozzák. A szakemberek úgy vélik, Európa példáját más országok, például az Egyesült Államok is követheti, ami segíthetne abban, hogy csökkenjen a környezeti kitettség.

