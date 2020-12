Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20201217_Pusztito_szupervihar_kozelit_a_Fidzsiszigetekhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec427c5d-30f1-4a1b-853c-e787d53f3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c0ad34-8944-4f45-8466-153a69971f19","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_Pusztito_szupervihar_kozelit_a_Fidzsiszigetekhez","timestamp":"2020. december. 17. 06:16","title":"Pusztító szupervihar közelít a Fidzsi-szigetekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Koronavírusteszt, önkéntes karantén vagy gyakori kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés – sokan sokféleképpen próbálják megoldani a következő napokban, hogy a járvány ellenére mégis együtt tölthessék az ünnepeket szeretteikkel. Nekik van egy rossz hírünk: az egyetlen 100 százalékig biztos védekezés a fertőzés ellen, ha idén otthon maradunk. Ha ezt mégsem tudjuk, vagy akarjuk megtenni, végigvettük, milyen lehetőségeink vannak, hogy legalább csökkentsük a kockázatot. ","shortLead":"Koronavírusteszt, önkéntes karantén vagy gyakori kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés – sokan sokféleképpen...","id":"20201216_karacsony_PCR_teszt_karanten_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79896275-e791-4e45-95c6-45ef23754758","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_karacsony_PCR_teszt_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 11:12","title":"Megmentheti-e a családi karácsonyt egy PCR-teszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést is tettek az öt éves kisfiú szülei a fővárosi óvodában történtek miatt.","shortLead":"Feljelentést is tettek az öt éves kisfiú szülei a fővárosi óvodában történtek miatt.","id":"20201216_szappannal_moshattak_ki_egy_gyerek_szajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d636fac0-691a-4116-9e22-bd86d9a934a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_szappannal_moshattak_ki_egy_gyerek_szajat","timestamp":"2020. december. 16. 17:53","title":"Szappannal moshatták ki egy gyerek száját egy óvodában, azóta is pszichológushoz jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d06d75-ab6f-4c5c-a6d3-17a6fab60e16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kinyit a 2A nevű csarnok, és a két terminál felvételi pultjait is megnyitják a közelgő ünnepi szezon miatt.","shortLead":"Kinyit a 2A nevű csarnok, és a két terminál felvételi pultjait is megnyitják a közelgő ünnepi szezon miatt.","id":"20201216_ferihegy_budapest_airport_repuloter_jaratok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27d06d75-ab6f-4c5c-a6d3-17a6fab60e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beb51fe-a715-4f6c-b51b-2ea7a11f9233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_ferihegy_budapest_airport_repuloter_jaratok","timestamp":"2020. december. 16. 15:22","title":"Kicsit nagyobb élet lesz Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aaa50e-6d78-4bea-a93c-33bd662ae63b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Korrajz a vasfüggöny mögötti abszurd időkről, a kommunista rock and rollról, az LGT csúcskorszakairól. A Presser könyve egy sűrű élet anekdotákba fűzött emlékei, élményei, történései – Szüts Miklós szavaival a „kis idők Nagy Tanújától”.","shortLead":"Korrajz a vasfüggöny mögötti abszurd időkről, a kommunista rock and rollról, az LGT csúcskorszakairól. A Presser könyve...","id":"20201217_Presser_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83aaa50e-6d78-4bea-a93c-33bd662ae63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e31f6f0-f873-40d9-bf39-16aa2c0649a4","keywords":null,"link":"/360/20201217_Presser_Gabor","timestamp":"2020. december. 17. 19:00","title":"Presser Gábor: Sosem képzeltem magam rocksztárnak, inkább zenész volnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csúcsra járatja adományozását és különösen annak kommunikációját a felcsúti milliárdos.","shortLead":"Csúcsra járatja adományozását és különösen annak kommunikációját a felcsúti milliárdos.","id":"202051_meszaros_epitoipari_holding_ajotekonysag_hirverese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a655da-5fd9-4d0b-8239-b4a8fee4e69b","keywords":null,"link":"/360/202051_meszaros_epitoipari_holding_ajotekonysag_hirverese","timestamp":"2020. december. 17. 12:45","title":"Sokat ad Mészáros, de jótékonykodása nem mérhető közbeszerzési sikereihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b59c622-eaff-4fe7-b090-66ad67dbab53","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Miről olvashatunk a HVG idei utolsó, dupla számában?","shortLead":"Miről olvashatunk a HVG idei utolsó, dupla számában?","id":"202051_az_eltunt_iden_nyomaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b59c622-eaff-4fe7-b090-66ad67dbab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d2c380-a320-4093-be61-5439a04827d6","keywords":null,"link":"/itthon/202051_az_eltunt_iden_nyomaban","timestamp":"2020. december. 17. 10:20","title":"Jakus Ibolya: Az eltűnt idén nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"7 helyett csak 6 százalékos visszaesést vár a GKI. Jövőre nem érjük még el a válság előtti szintet.","shortLead":"7 helyett csak 6 százalékos visszaesést vár a GKI. Jövőre nem érjük még el a válság előtti szintet.","id":"20201216_GKI_recesszio_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3292ceb7-83bc-4ab6-b160-47cf8f293e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_GKI_recesszio_elorejelzes","timestamp":"2020. december. 16. 05:30","title":"GKI: Zuhan a magyar gazdaság, de nem annyira, mint ahogy eddig várhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]