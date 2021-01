Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00284a6e-9831-46ba-85b4-3ef905b436bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo Switch-hez hasonló eszközzé változtatható a Lenovo most bemutatott újdonsága. Ha nem játszanak vele, táblagépként vagy miniatűr laptopként működik.","shortLead":"A Nintendo Switch-hez hasonló eszközzé változtatható a Lenovo most bemutatott újdonsága. Ha nem játszanak vele...","id":"20210111_lenovo_nec_lavie_mini_tablagep_laptop_kezikonzol_lavie_pro_mobile","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00284a6e-9831-46ba-85b4-3ef905b436bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e12fc87-13ae-4f45-b7fb-1bc86f2e4528","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_lenovo_nec_lavie_mini_tablagep_laptop_kezikonzol_lavie_pro_mobile","timestamp":"2021. január. 11. 14:26","title":"Egyszerre laptop, táblagép és kézikonzol a Lenovo új terméke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b918b7ce-31fc-4155-8b6a-4e45ad55bef3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európa-bajnok magyar válogatott a hatodik helyen végzett a férfi vízilabda világliga európai selejtezőjében, miután vasárnap a debreceni torna helyosztóján 9-7-re kikapott az olimpiai címvédő szerb csapattól.","shortLead":"Az Európa-bajnok magyar válogatott a hatodik helyen végzett a férfi vízilabda világliga európai selejtezőjében, miután...","id":"20210110_Vizilabda_vilagliga_magyar_szerb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b918b7ce-31fc-4155-8b6a-4e45ad55bef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd421ff0-9de6-47d8-a905-bd504c59e156","keywords":null,"link":"/sport/20210110_Vizilabda_vilagliga_magyar_szerb","timestamp":"2021. január. 10. 18:22","title":"Vízilabda világliga: kikapott a szerbektől a magyar csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0615f0-28f3-4104-8fd2-7434e7b8b23d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A floridai hatóságok értetlenül állnak a brutális támadás előtt. ","shortLead":"A floridai hatóságok értetlenül állnak a brutális támadás előtt. ","id":"20210112_Trump_nevet_veste_valaki_egy_lamantin_hataba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de0615f0-28f3-4104-8fd2-7434e7b8b23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78c1671-dcc3-4cd1-9cd9-c5e478fcc953","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Trump_nevet_veste_valaki_egy_lamantin_hataba","timestamp":"2021. január. 12. 07:57","title":"Trump nevét véste valaki egy lamantin hátába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A görög kormány javaslata csak a tagállamok közti utazásra terjed ki.","shortLead":"A görög kormány javaslata csak a tagállamok közti utazásra terjed ki.","id":"20210112_gorogorszag_covid_oltas_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fda40ff-f5e3-4848-8673-25d8cb3de9cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_gorogorszag_covid_oltas_utazas","timestamp":"2021. január. 12. 08:50","title":"Görögország új javaslata: szabadon utazhasson az, aki megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a hvg360 megírta, hogy Szabó Balázs egy oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment Közép-Afrikába választási megfigyelőnek, a Jobbik felfüggesztette a párttagságát, és arra szólította fel, hogy adja vissza a mandátumát.","shortLead":"Miután a hvg360 megírta, hogy Szabó Balázs egy oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment Közép-Afrikába választási...","id":"20210112_jobbik_szabo_balazs_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f705a8b1-506a-411a-9b04-01a00e467fd3","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_jobbik_szabo_balazs_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 12. 10:57","title":"Felfüggeszti a Jobbik az újpesti képviselőjének párttagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","shortLead":"Az állatok köhögtek, ezért mintát vettek tőlük – ez pozitív lett.","id":"20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f66c763-b2dd-4d3e-8570-f331ac5def5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_allatkert_gorilla_koronavirus_san_diego","timestamp":"2021. január. 12. 06:20","title":"Állatkerti gorillák fertőződtek meg koronavírussal San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0930a61d-6d7c-4208-9a9e-8f56ef1bacff","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Amikor fél éve elkészítettük 2020 első felének vasúti hibalistáját, úgy tűnt, szinte behozhatatlan előnnyel a Budapest–Sátoraljaújhely vonalon lesz az év legtöbb hibája, de a Budapest–Záhony vonalon annyi gond volt az év végén, hogy csak december legutolsó napjaiban lett egyértelmű, melyik lesz az első helyezett. Az ország vasútvonalainak közel harmadán semmilyen gond nem volt, a hibák többsége alig több, mint tucatnyi vonalon koncentrálódott.","shortLead":"Amikor fél éve elkészítettük 2020 első felének vasúti hibalistáját, úgy tűnt, szinte behozhatatlan előnnyel...","id":"20210111_vasut_vonat_keses_hiba_mav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0930a61d-6d7c-4208-9a9e-8f56ef1bacff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f685f67-c2bd-4a4b-8db7-d10ccfad13e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_vasut_vonat_keses_hiba_mav","timestamp":"2021. január. 11. 17:00","title":"Elkészült Magyarország legproblémásabb vasútvonalainak teljes 2020-as listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5aa892-2199-419f-96c8-1c7c8d2e3bae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nikólasz Jatromanolákisz reméli, hogy az LMBTQ közösség tagjainak könnyebb lesz megküzdeniük a diszkriminációval most, hogy valaki a legmagasabb szinten is képviseli őket.","shortLead":"Nikólasz Jatromanolákisz reméli, hogy az LMBTQ közösség tagjainak könnyebb lesz megküzdeniük a diszkriminációval most...","id":"20210112_A_gorogok_elso_felvallaltan_meleg_kormanyzati_politikusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b5aa892-2199-419f-96c8-1c7c8d2e3bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15efb002-b954-4786-8599-4a1f7139e342","keywords":null,"link":"/elet/20210112_A_gorogok_elso_felvallaltan_meleg_kormanyzati_politikusa","timestamp":"2021. január. 12. 10:56","title":"A görögök első felvállaltan meleg kormányzati politikusa a homofóbia ellen fog küzdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]