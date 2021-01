Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legsúlyosabb tünetek megelőzésében 85 százalékos védettséget nyújt az oltóanyag a cég közlése szerint.","shortLead":"A legsúlyosabb tünetek megelőzésében 85 százalékos védettséget nyújt az oltóanyag a cég közlése szerint.","id":"20210129_janssen_johnson_vakcina_66_szazalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4262e1-1fe8-4697-b3d4-9b7b24fccfb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_janssen_johnson_vakcina_66_szazalek","timestamp":"2021. január. 29. 16:36","title":"A Johnson & Johnson azt állítja, 66 százalékos a vakcinája hatékonysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadik gyártóegységét építi a dél-koreai SK Innovation, ez a valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházás Magyarországon.","shortLead":"Harmadik gyártóegységét építi a dél-koreai SK Innovation, ez a valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházás...","id":"20210129_350_milliardos_beruhazas_erkezik_Magyarorszagra_DelKoreabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a3c5b7-6b76-4121-ab76-8226f40bbdb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_350_milliardos_beruhazas_erkezik_Magyarorszagra_DelKoreabol","timestamp":"2021. január. 29. 09:58","title":"680 milliárd forintos beruházás érkezik Magyarországra Dél-Koreából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be31f5c9-4390-49b3-ac7b-92b195278f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nincs idő meghalni című James Bond-filmet eredetileg 2019 áprilisában mutatták volna be, de azóta sem sikerült. A premiert most már a lassan érvényüket vesztő szponzori szerződések is hátráltatják.","shortLead":"A Nincs idő meghalni című James Bond-filmet eredetileg 2019 áprilisában mutatták volna be, de azóta sem sikerült...","id":"20210128_james_bond_daniel_craig_nokia_8_3_hmd_global_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be31f5c9-4390-49b3-ac7b-92b195278f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f419ad-e0fb-47d2-a299-5632b28a276c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_james_bond_daniel_craig_nokia_8_3_hmd_global_okostelefon","timestamp":"2021. január. 28. 09:03","title":"Új telefont kell adni James Bond kezébe, állítólag ezért tolták el megint a film premierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 3669 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 3669 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210128_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4374ec31-7041-489b-9dd3-cd7f8a11eda6","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 28. 08:46","title":"Koronavírus: 93 beteg meghalt, 1569 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentést készített a koronavírus elleni oltóanyag uniós alkalmazásának első tapasztalatairól az uniós hatóság. ","shortLead":"Jelentést készített a koronavírus elleni oltóanyag uniós alkalmazásának első tapasztalatairól az uniós hatóság. ","id":"20210129_mellekhatas_idosek_PfizerBioNTech_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7455344-d4b4-4896-a69b-0dce30a5bff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_mellekhatas_idosek_PfizerBioNTech_oltas","timestamp":"2021. január. 29. 11:31","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Nincsenek új mellékhatásai, az idősekre sem veszélyes a Pfizer–BioNTech-oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e84b00c-b5be-4a1a-9f5d-b2e1b8b83d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők szerint ahhoz, hogy a vizeket megtisztítsuk a műanyagoktól, tudnunk kell, hogy a hulladék miként jut oda.","shortLead":"A szakértők szerint ahhoz, hogy a vizeket megtisztítsuk a műanyagoktól, tudnunk kell, hogy a hulladék miként jut oda.","id":"20210129_bodrog_jelado_gps_palack_muanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e84b00c-b5be-4a1a-9f5d-b2e1b8b83d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9febbe4-3002-4de6-8e15-45e029be6734","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_bodrog_jelado_gps_palack_muanyag","timestamp":"2021. január. 29. 11:23","title":"Jeladós palackot engedtek el a Bodrogon, hogy kiderüljön, merre úsznak a hulladékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5c7cb2-7b73-4c60-b1a4-f738f91e441e","c_author":"Csányi Nikolett - Csatlós Hanna - Ballai Vince","category":"elet","description":"Tudja, honnan szállították a macskakövet Budapest utcáira? És Párizsba? És Bécsbe? Egyáltalán, miért éppen macskakő? A hazai téli túrahelyeket feltérképező csapatunk megtalálta a választ. És ha már arra jártak, kollégáink megálltak mindennél, ami izgalmas: vár, határ, történelem.","shortLead":"Tudja, honnan szállították a macskakövet Budapest utcáira? És Párizsba? És Bécsbe? Egyáltalán, miért éppen macskakő...","id":"20210127_Hazai_palya_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f5c7cb2-7b73-4c60-b1a4-f738f91e441e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48856fa-16e6-446e-b856-89fa660cd271","keywords":null,"link":"/elet/20210127_Hazai_palya_4","timestamp":"2021. január. 27. 18:00","title":"Hazai pálya: Vártúra a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar résztvevőkkel kiegészült nemzetközi kutatócsoport a nagy erejű földrengésekkel összefüggésben fellépő légköri és ionoszféra-zavarokat tanulmányozta.","shortLead":"Egy magyar résztvevőkkel kiegészült nemzetközi kutatócsoport a nagy erejű földrengésekkel összefüggésben fellépő...","id":"20210127_foldrenges_legkor_valtozas_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79848ffa-8384-48a6-a50b-16b400dc8a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_foldrenges_legkor_valtozas_tanulmany","timestamp":"2021. január. 27. 20:03","title":"A légkör is árulkodhat arról, ha földrengés van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]