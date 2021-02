Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok tagságát is fel lehetne függeszteni vagy ki lehetne zárni a frakcióból.

Megerősítette az EUrológusnak Pedor Lopez, az Európai Néppárt (EPP) parlamenti frakciójának szóvivője, hogy a képviselőkkel szerdán ismertették az új eljárási szabályzatra vonatkozó tervezetet. A javaslatról a Magyar Nemzet közölt részleteket, Pedro Lopez azonban nem akart a javaslat egyes elemeiről beszélni, mert az “egy belső dokumentum és csak egy tervezet”. Más források viszont alátámasztották, hogy a jövőben lényegesen egyszerűbb lesz képviselőt, vagy képviselőcsoportot kizárni, illetve felfüggeszteni. Az új szabályozás lényege, hogy a 187 képviselő 15 százaléka is elegendő a folyamat elindításához, amely akkor lesz eredményes, ha egyszerű többség támogatta a javaslatot. A kezdeményezőknek legalább négy országból kell származniuk, az érintettek pedig nem szavazhatnak saját ügyükben. Az is újdonság, hogy ha az Európai Néppártban függesztenek fel vagy zárnak ki egy tagpártot, akkor az automatikusan érvényes lesz a parlamenti frakciótagságra is.

A Fidesz tagságát az Európai Néppártban közel két éve felfüggesztették, tavaly decemberben pedig Deutsch Tamásnak, a Fidesz delegációvezetőjének a frakciótagsághoz kapcsolódó jogait függesztették fel a képviselőcsoporton belül, határozatlan időre. A néppárti szóvivő az összefüggésekről ezt mondta:

“Bár a reformot a Deutsch Tamás ügyével kapcsolatos tavaly decemberben indított vita váltotta ki, nagyon egyértelművé tették (a frakcióülésen – a szerk.), hogy ezeknek az új szabályoknak semmi közük sincs ehhez az ügyhöz vagy a Fidesz frakciótagságához.”

Pedro Lopez azt is kijelentette, hogy a továbbiakban mindenféle eljárást, amely tagok vagy pártok felfüggesztésére, kizárására vonatkozik, a szabályok kétharmados elfogadását követően a nulláról kell kezdeni. Vagyis a Deutsch ellen benyújtott és elvileg még mindig érvényes kizárási indítvány esetében új eljárásra lesz szükség.

Deutsch Tamás Facebook-oldalán következőképpen kommentálta a javaslatot:

"A Néppárt frakciójának Alapszabályát így akarják néppárti büntető törvénykönyvvé átalakítani. Az előterjesztők hangsúlyozzák, hogy ez nem a Fidesz ellen irányul. Atyaég, hogy nézne ki a javaslat, ha a Fidesz ellen irányulna? Ennyi."

A néppárti frakció márciusban szavaz a változtatásokról.