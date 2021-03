Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1605023b-19e9-499e-bf15-149eca87f397","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A rövid szüneteken múlik minden – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"A rövid szüneteken múlik minden – állítják amerikai kutatók. ","id":"20210302_Pihenve_tanulunk_nem_gyakorlas_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1605023b-19e9-499e-bf15-149eca87f397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a854ac-2fcb-485b-a0be-26602fe4fdda","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210302_Pihenve_tanulunk_nem_gyakorlas_kozben","timestamp":"2021. március. 02. 13:30","title":"Pihenve tanulunk, nem gyakorlás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Peren kívül egyezne meg a TikTok az Egyesült Államokban, és ezért 92 millió dollárt, azaz több mint 27 milliárd forintot fizetne.","shortLead":"Peren kívül egyezne meg a TikTok az Egyesült Államokban, és ezért 92 millió dollárt, azaz több mint 27 milliárd...","id":"20210301_tiktok_peren_kivuli_megegyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ddc22f-19d0-4731-ba04-8df9335fc7ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_tiktok_peren_kivuli_megegyezes","timestamp":"2021. március. 01. 10:03","title":"Több mint 27 milliárdot fizetne a TikTok, hogy ne induljon ellene per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7626e67-0435-4f28-ac9f-6c79a333d253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két évvel korábbi balesetben egy szlovák diákokat szállító busz karambolozott egy személyautóval.","shortLead":"A két évvel korábbi balesetben egy szlovák diákokat szállító busz karambolozott egy személyautóval.","id":"20210301_borsod_buszbaleset_rovarcsipes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7626e67-0435-4f28-ac9f-6c79a333d253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0342852a-096a-448f-aad2-53d7f5146358","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_borsod_buszbaleset_rovarcsipes","timestamp":"2021. március. 01. 21:25","title":"Rovarcsípés miatt történhetett súlyos buszbaleset Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","shortLead":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","id":"202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39303a8f-2cad-408d-8309-c18ae4401198","keywords":null,"link":"/360/202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","timestamp":"2021. március. 02. 12:00","title":"Itt az új lencse, amely 1000-szer vékonyabb a hajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa840cb-0a5f-4a80-bd3b-4879f5e24117","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen Új-Mexikó felett haladt az American Airlines egyik járata, amikor a legénység egy különös objektumra lett figyelmes.","shortLead":"Éppen Új-Mexikó felett haladt az American Airlines egyik járata, amikor a legénység egy különös objektumra lett...","id":"20210301_ufo_utasszallito_american_airlines_uj_mexiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aa840cb-0a5f-4a80-bd3b-4879f5e24117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84659f1-5ea5-49b1-a153-38fd46a50440","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_ufo_utasszallito_american_airlines_uj_mexiko","timestamp":"2021. március. 01. 08:03","title":"Gyorsan mozgó UFO-t láttak egy utasszállítóból, az FBI is megerősítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub népszerű sorozatának ötödik évada március 20-án este indul.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub népszerű sorozatának ötödik évada március 20-án este indul.\r

\r

","id":"20210302_Jon_A_mi_kis_falunk_ujabb_evada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c7a504-5ebc-4dcd-aa40-eacaa7786a59","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Jon_A_mi_kis_falunk_ujabb_evada","timestamp":"2021. március. 02. 09:36","title":"Pajkaszeg újra pácban: jön A mi kis falunk újabb évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919c7e12-e603-4bb0-8cf6-1cef51d8c974","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt szeretné, ha a kaszinók sem esnének más elbírálás alá, mint a kávézók vagy éttermek. ","shortLead":"Azt szeretné, ha a kaszinók sem esnének más elbírálás alá, mint a kávézók vagy éttermek. ","id":"20210228_Nyilt_levelet_irt_Ungar_Peter_a_Borkaibotrany_egyik_szereploje_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=919c7e12-e603-4bb0-8cf6-1cef51d8c974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fabf49-4a48-422b-a55c-322f5c80b8f2","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Nyilt_levelet_irt_Ungar_Peter_a_Borkaibotrany_egyik_szereploje_miatt","timestamp":"2021. február. 28. 21:38","title":"Nyílt levelet írt Ungár Péter a Borkai-botrány egyik szereplője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban tovább romlott a járványhelyzet, a naponta 17 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"A városban tovább romlott a járványhelyzet, a naponta 17 új fertőzöttet találtak.","id":"20210301_balassagyarmat_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cfac4b-8fd0-4f72-8702-788ecb129ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_balassagyarmat_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 08:28","title":"Egyre több szülő nem engedi iskolába a gyerekét Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]