Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5fa4eea-a334-4c1c-a1c3-8d97d678ed7a","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Többcsatornás finanszírozást képzel el az állam a modellváltáson átesett egyetemeknek. Mérlegelik az állam maradék Mol- és Richter-részvénypakettjének és más állami vagyonnak az átadását is. Kétharmados törvényben fogják szabályozni az egyetemi alapítványok tevékenységét - derült ki egy szakmai fórumon.","shortLead":"Többcsatornás finanszírozást képzel el az állam a modellváltáson átesett egyetemeknek. Mérlegelik az állam maradék Mol...","id":"20210326_Johet_az_egyetemi_kotveny_es_az_egyetemi_tao","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5fa4eea-a334-4c1c-a1c3-8d97d678ed7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285a1449-8099-4bf8-be48-a310e02d87af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_Johet_az_egyetemi_kotveny_es_az_egyetemi_tao","timestamp":"2021. március. 26. 21:30","title":"Stumpf István: Jöhet az egyetemi kötvény és az egyetemi tao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24507e5-7bfc-469e-8704-703cde983427","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Bemutatták az új bankjegyet, amelyen a melegségéért meghurcolt világhírű matematikus portréja lesz látható.","shortLead":"Bemutatták az új bankjegyet, amelyen a melegségéért meghurcolt világhírű matematikus portréja lesz látható.","id":"20210325_alan_turing_50_font_bankjegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b24507e5-7bfc-469e-8704-703cde983427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079196fb-6853-47ff-9cba-12be85ae66e9","keywords":null,"link":"/elet/20210325_alan_turing_50_font_bankjegy","timestamp":"2021. március. 25. 12:43","title":"Alan Turing kerül az új 50 fontos bankjegyre, szivárványos zászlóval tiszteleg előtte a Bank of England","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e72026-f49c-4c67-8eef-fc91c9223706","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210326_Marabu_Feknyuz_Sportverseny_a_jarvanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86e72026-f49c-4c67-8eef-fc91c9223706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5e9144-a5f7-4973-85bf-b454296767d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Marabu_Feknyuz_Sportverseny_a_jarvanyban","timestamp":"2021. március. 26. 11:58","title":"Marabu Féknyúz: Sportverseny a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccb5b5d-eeac-4ba4-8783-5128abe23470","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt az ország eddigi adósbesorolása.","shortLead":"Maradt az ország eddigi adósbesorolása.","id":"20210326_Nem_ertekelte_Magyarorszagot_a_Moodys","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ccb5b5d-eeac-4ba4-8783-5128abe23470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7906b745-68b0-4857-9754-c125f2753f84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_Nem_ertekelte_Magyarorszagot_a_Moodys","timestamp":"2021. március. 26. 22:46","title":"Nem értékelte Magyarországot a Moody's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"A Partizán közölte: a FreeSZFE „betiltotta” Hülye fiatalság című, a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájáért tüntetőkről szóló filmjét, így azt mégsem mutatják be. A FreeSZFE ugyanakkor azt mondja: a közösség nem tiltott be semmit.","shortLead":"A Partizán közölte: a FreeSZFE „betiltotta” Hülye fiatalság című, a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájáért...","id":"20210326_freeszfe_partizan_hulye_fiatalsag_betiltas_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_dokumentumfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b146454e-1cf6-46af-94b8-cb8588026a6b","keywords":null,"link":"/elet/20210326_freeszfe_partizan_hulye_fiatalsag_betiltas_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_dokumentumfilm","timestamp":"2021. március. 26. 00:27","title":"Mégsem mutatják be az SZFE-ről szóló filmet, a Partizán betiltásról, a FreeSZFE személyiségi jogokról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony időre kell készülni, de napközben 10 fok feletti csúcsok várhatóak, éjjel viszont még fagyhat.","shortLead":"Változékony időre kell készülni, de napközben 10 fok feletti csúcsok várhatóak, éjjel viszont még fagyhat.","id":"20210325_idojaras_hetvege_tavasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1031a05e-740d-4947-8bac-5afce7dbe23c","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_idojaras_hetvege_tavasz","timestamp":"2021. március. 25. 16:53","title":"A hétvégére megérkezik a tavasz, szombaton akár 19 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már Budaörsön, Törökbálinton, Érden és Diósdon is igénybe vehető a szolgáltatás.","shortLead":"Már Budaörsön, Törökbálinton, Érden és Diósdon is igénybe vehető a szolgáltatás.","id":"20210326_online_rendeles_aldi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72934077-3ca6-4dfd-9bbc-7e376d44e24a","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_online_rendeles_aldi","timestamp":"2021. március. 26. 12:50","title":"Újabb négy városban lehet online rendelni az Alditól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45947dca-f9e9-41d6-b775-f34ab3d7aa0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A környezetszennyező polietilén változtathatja igazán környezetbaráttá a divatipart – állítják amerikai szakemberek a Nature Sustainability című folyóiratban megjelent tanulmányukban. ","shortLead":"A környezetszennyező polietilén változtathatja igazán környezetbaráttá a divatipart – állítják amerikai szakemberek...","id":"202112_kornyezetszennyezobol_kornyezetbarat_divatzoldites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45947dca-f9e9-41d6-b775-f34ab3d7aa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8bbf96-b3f3-4533-b85e-f66f8ab154fc","keywords":null,"link":"/360/202112_kornyezetszennyezobol_kornyezetbarat_divatzoldites","timestamp":"2021. március. 26. 12:00","title":"Olcsó és káros ez a műanyag – de környezetbarát ruha készülhet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]