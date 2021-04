Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bed23ccf-55d4-4aa0-a710-89596227aaed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sérült meg senki, a pilóta még integetett is a kényszerleszállás után.","shortLead":"Nem sérült meg senki, a pilóta még integetett is a kényszerleszállás után.","id":"20210419_kenyszerleszallas_strandon_florida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed23ccf-55d4-4aa0-a710-89596227aaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8015907e-3955-4348-b815-0f753307cc7a","keywords":null,"link":"/elet/20210419_kenyszerleszallas_strandon_florida","timestamp":"2021. április. 19. 13:31","title":"Strandon szállt le egy II. világháborús repülő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17beb400-4f47-4adc-8095-f785e65e10ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétféle változatban készülő újdonság 30 centiméterrel nagyobb tengelytávú, mint az ID.4.","shortLead":"A kétféle változatban készülő újdonság 30 centiméterrel nagyobb tengelytávú, mint az ID.4.","id":"20210419_7_szemelyes_villanyautokent_itt_az_uj_vw_id6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17beb400-4f47-4adc-8095-f785e65e10ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b650ba-f5e9-4498-9108-2be9e5853f79","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_7_szemelyes_villanyautokent_itt_az_uj_vw_id6","timestamp":"2021. április. 19. 07:59","title":"7 személyes villanyautóként itt az új VW ID.6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egy olyan területen, ahol az orvosok évtizedek óta keresik a választ a kérdésre: miért válik az egyik abnormális mintázat veszélyesebbé, mint a másik, egy friss szemmel érkező algoritmus sokat segíthet - véli Hannah Fry matematikus. Részlet az Emberek és gépek című könyvből.","shortLead":"Egy olyan területen, ahol az orvosok évtizedek óta keresik a választ a kérdésre: miért válik az egyik abnormális...","id":"20210418_Hogyan_segithet_a_mellrak_felismereseben_egy_algoritmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf15648-5482-4ad9-b938-05f682e1654e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210418_Hogyan_segithet_a_mellrak_felismereseben_egy_algoritmus","timestamp":"2021. április. 18. 19:15","title":"Hogyan segíthet a mellrák felismerésében egy algoritmus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24496c70-322c-427a-afff-502d0cf250de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 9 hónapos kislány szülei eddig úgy tudták, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd a gyerekük, akinek az orvosok legfeljebb három évet jósolnak. Éppen idén indultak el azonban egy lehetséges gyógyterápia klinikai kísérletei. A RTL Híradónak nyilatkozó szülők szerint most elsősorban nem a pénz, hanem az információk segíthetnek nekik. ","shortLead":"A 9 hónapos kislány szülei eddig úgy tudták, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd a gyerekük, akinek az orvosok...","id":"20210417_Nagyon_ritka_genetikai_betegseggel_kuzd_a_9_honapos_Biborka_a_szulok_sorstarsakat_keresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24496c70-322c-427a-afff-502d0cf250de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea67c22a-eb9e-4d80-ad23-a7009c3679f6","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Nagyon_ritka_genetikai_betegseggel_kuzd_a_9_honapos_Biborka_a_szulok_sorstarsakat_keresnek","timestamp":"2021. április. 17. 21:59","title":"Nagyon ritka genetikai betegséggel küzd a 9 hónapos Bíborka, a szülők sorstársakat keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eca69f5-76b2-44f7-92ed-be54354c7d71","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hétfőn születhet döntés a Bajnokok Ligája átalakításáról.","shortLead":"Hétfőn születhet döntés a Bajnokok Ligája átalakításáról.","id":"20210418_Megfenyegette_az_UEFA_az_uj_ligat_tamogato_elitklubokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eca69f5-76b2-44f7-92ed-be54354c7d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae17a27-ef38-4919-ae09-16f9a31035c1","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Megfenyegette_az_UEFA_az_uj_ligat_tamogato_elitklubokat","timestamp":"2021. április. 18. 21:00","title":"Megfenyegette az UEFA az új ligát támogató elitklubokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 62 éves nagyapának vesztegetés miatt kell bíróság elé állnia. ","shortLead":"A 62 éves nagyapának vesztegetés miatt kell bíróság elé állnia. ","id":"20210419_15_millio_forint_unoka_felugyeleti_jog_szabolcsi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5757f31-4364-4851-8286-1e8b1357577e","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_15_millio_forint_unoka_felugyeleti_jog_szabolcsi_ferfi","timestamp":"2021. április. 19. 15:55","title":"15 millió forintot kínált menyének, ha lemond a gyerekeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b09b63-faeb-4dd2-86cb-cc757e44cbef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lámpa tilosat mutat, amikor ezek a balesetek történnek.","shortLead":"A lámpa tilosat mutat, amikor ezek a balesetek történnek.","id":"20210418_Szorgalmasan_szedi_aldozatai_Nagyvarad_teri_ideiglenes_buszfordulo__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36b09b63-faeb-4dd2-86cb-cc757e44cbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785f8c91-d693-4417-a232-b1a0b627c2c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Szorgalmasan_szedi_aldozatai_Nagyvarad_teri_ideiglenes_buszfordulo__video","timestamp":"2021. április. 18. 09:07","title":"Szorgalmasan szedi áldozatait a Nagyvárad téri ideiglenes buszforduló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c3572b-a76a-4689-9011-4e16b600fed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fővárosi laptopszerviz összeállított egy webes kalkulátort, melyből pár kattintás után kiderül, mennyi a reális értéke egy használt notebooknak.","shortLead":"Egy fővárosi laptopszerviz összeállított egy webes kalkulátort, melyből pár kattintás után kiderül, mennyi a reális...","id":"20210419_hasznalt_laptop_ara_bolti_beszamitas_kalkulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7c3572b-a76a-4689-9011-4e16b600fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f681a3c-a72a-4fa5-803a-df0e74f7d507","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_hasznalt_laptop_ara_bolti_beszamitas_kalkulator","timestamp":"2021. április. 19. 08:03","title":"Van otthon egy használt laptopja? Itt megtudja, mennyit kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]