Július 12-én kellene jóváhagyniuk az uniós külügyminisztereknek az Európai Unió katonai misszióját, amely mozambiki csapatok támogatását és kiképzését szolgálná az afrikai államban. Mozambik északi részén, Cabo Delgado tartományban 2017 óta egyre erősebbek az Iszlám Államhoz kötődő felkelők, legutóbb áprilisban tucatnyi civil veszítette életét egy támadásban. Jelenleg portugál katonák képzik ki a mozambiki rendfenntartó erőket, ehhez szeretne az EU további támogatást nyújtani. A témáról szerdán tárgyalnak az EU-hoz akkreditált nagykövetek.

A Politico birtokába jutott egy dokumentum, amelyben a magyar kormány kifogásolja, hogy a szövegben szerepel a “gender” kifejezés. Az állásfoglalás rögzíti: “A nők és férfiak közötti egyenlőség alapvető jogként szerepel az Európai Unió alapszerződéseiben. Magyarország biztosítja a nők és férfiak közötti egyenlőséget a magyar jogrendszer keretein belül, összhangban a nemzetközileg kötelező erejű emberi jogi eszközökkel, valamint az Európai Unió alapvető értékeinek és elveinek keretein belül.”

A “gender” - és az LMBTQ – kifejezések használata miatt tavaly Magyarország nem támogatott egy uniós állásfoglalást, amely szerint az EU-nak tiszteletben kell tartania és elő kell mozdítania a nemek közötti egyenlőséget és fel kell lépni a hátrányos megkülönböztetéssel szemben. Májusban a portói szociális csúcstalálkozón ismét előkerült ez téma, akkor Orbán Viktor ezt mondta:

Orbán szerint a helyes szóhasználat a férfiak és a nők közötti egyenlőség, ennek ellenére az elfogadott dokumentumokban a “gender” kifejezést használták.

Among the points to be agreed on by EU ambassadors at their meeting today is a new EU military mission to Mozambique, to help the country deal with terrorist attacks and contain violence in the Cabo Delgado region. But that aim is not what has been contentious over the past few days: Hungary, in its daily dose of culture, issued a note (seen by Playbook) on the Mozambique mission, saying that gender doesn’t exist, in Prime Minister Viktor Orbán’s peculiar reality: “Hungary interprets the concept of ‘gender’ in the text as a reference to sex,” the

, seen by POLITICO, says.