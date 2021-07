Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43c7d17f-cc64-4e87-8464-6a59a199bae8","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy metálfesztivállal.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210706_metal_factory_ajanlo_rockmaraton_rockfesztival_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c7d17f-cc64-4e87-8464-6a59a199bae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8a8495-5190-4e68-8859-6c054a3d2722","keywords":null,"link":"/elet/20210706_metal_factory_ajanlo_rockmaraton_rockfesztival_magyarorszag","timestamp":"2021. július. 06. 09:30","title":"Foci helyett: Engedjük ki a gőzt a legkeményebb zenékkel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11462304-3b77-40c4-8b7b-bc4e6ba18ec1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kórházi ágyról üzent a játékos.","shortLead":"A kórházi ágyról üzent a játékos.","id":"20210705_spinazzola_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11462304-3b77-40c4-8b7b-bc4e6ba18ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71539f4-356d-40ac-9a13-4954b7222898","keywords":null,"link":"/sport/20210705_spinazzola_mutet","timestamp":"2021. július. 05. 20:42","title":"Megműtötték Spinazzolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba0e285-1c7c-435c-8f49-a3bce21411dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök megtekintette az MNB aranytartalékát, és egy olyan gazdaságpolitikai fejtegetésbe vágott bele, amely nagyjából az 1970-es évekig egészen pontosan mutatta volna az ilyen tartalék jelentőségét.","shortLead":"A miniszterelnök megtekintette az MNB aranytartalékát, és egy olyan gazdaságpolitikai fejtegetésbe vágott bele, amely...","id":"20210706_Orban_veszelyes_idok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba0e285-1c7c-435c-8f49-a3bce21411dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48858f5b-2861-4352-95a5-4ab57745abe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Orban_veszelyes_idok","timestamp":"2021. július. 06. 12:24","title":"Orbán: veszélyes idők jönnek, tartalékra, fedezetre és biztonságra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ee4835-c71c-4e7c-be97-f1d75f802087","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új eszközök kellettek a vevők megtalálásához. Jól jöttek a mentorprogramok.","shortLead":"Új eszközök kellettek a vevők megtalálásához. Jól jöttek a mentorprogramok.","id":"20210707_kkv_elorelepes_seed_vallalkozasfejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8ee4835-c71c-4e7c-be97-f1d75f802087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab47978-186b-4564-8169-64360162ee03","keywords":null,"link":"/kkv/20210707_kkv_elorelepes_seed_vallalkozasfejlesztes","timestamp":"2021. július. 07. 11:20","title":"Kínzó kérdésekkel szembesültek a kisvállalkozók a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több autó is összetört a Dísz téren.","shortLead":"Több autó is összetört a Dísz téren.","id":"20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1d5a69-edd7-43cb-b122-5b8b8479831e","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","timestamp":"2021. július. 05. 21:19","title":"Zavart férfi ugrott be egy terepjáróba a Budai Várban, a sofőr ijedtében rálépett a gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók azon buktak le, hogy senki nem érzett mellékhatást.","shortLead":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók...","id":"20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8cbfd9-ee34-4609-af07-5907dbeff7e5","keywords":null,"link":"/elet/20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","timestamp":"2021. július. 06. 06:02","title":"Több ezer embert oltottak be indiai csalók koronavírus ellen sóoldattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f72615-8ee5-4bce-a965-b23529d3d27b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grosan Cristina filmjét Rainer-Micsinyei Nórával a főszerepben szeptember közepén láthatjuk.","shortLead":"Grosan Cristina filmjét Rainer-Micsinyei Nórával a főszerepben szeptember közepén láthatjuk.","id":"20210706_Jon_a_magyar_film_a_harmincasok_kapunyitasi_panikjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f72615-8ee5-4bce-a965-b23529d3d27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b7e108-85e5-4416-9ed0-c74931595354","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Jon_a_magyar_film_a_harmincasok_kapunyitasi_panikjarol","timestamp":"2021. július. 06. 15:37","title":"Jön a magyar film a harmincasok kapunyitási pánikjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feaccb56-eba5-4f9c-bff7-59d1054978f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt vezetője szerint ők a civileket is befogadják.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt vezetője szerint ők a civileket is befogadják.","id":"20210706_palinkas_jozsef_elovalasztas_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feaccb56-eba5-4f9c-bff7-59d1054978f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbae00a8-df85-4a8c-a454-1a6380420ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_palinkas_jozsef_elovalasztas_ellenzek","timestamp":"2021. július. 06. 14:15","title":"Pálinkás József: Kartelleznek az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]