Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai övezetben.","shortLead":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai...","id":"20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"ea3f12cb-93a8-44a7-88b6-2202ccf2ee35","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","timestamp":"2025. január. 16. 11:27","title":"Netanjahu szerint a Hamász el akar állni a tűzszüneti megállapodás több elemétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A középosztály állampapírokon és a fogyasztási adókon keresztül finanszírozza az általa amúgy elutasított rendszert. Egy szakember szerint az idei különleges év, ha elég sokan eléggé tudatos pénzügyi döntéseket hoznak, abba belebukhat a Fidesz 2026-ban.","shortLead":"A középosztály állampapírokon és a fogyasztási adókon keresztül finanszírozza az általa amúgy elutasított rendszert...","id":"20250116_Praktikus-jotanacsok-amikkel-az-atlagember-kivereztetheti-az-Orban-kormanyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d.jpg","index":0,"item":"5a033faf-fffb-47f1-a028-2664229fd697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Praktikus-jotanacsok-amikkel-az-atlagember-kivereztetheti-az-Orban-kormanyt","timestamp":"2025. január. 16. 15:38","title":"Az Orbán-kormány pénzügyi megroppantásához ad praktikus tanácsokat átlagembereknek egy weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet része: az útvonal a Mount Everest havas hegycsúcsai mellett halad el, a pilótákat is próbára tevő leszálláshoz pedig egy kolostorokkal szegélyezett völgyön kell végigrepülnie a gépnek. ","shortLead":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet...","id":"20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4.jpg","index":0,"item":"42233d39-df28-4fb1-b613-4bed5fbfad83","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","timestamp":"2025. január. 16. 05:31","title":"A világ legszebb repülőútja alig tart egy óráig, de csak néhány pilóta repülhet végig rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavasszal idén is korlátozottan közlekedhetnek majd az autósok a pesti alsó rakparton. ","shortLead":"Tavasszal idén is korlátozottan közlekedhetnek majd az autósok a pesti alsó rakparton. ","id":"20250116_Pesti-rakpart-Karacsony-Gergely-kozlekedes-gyalogos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a.jpg","index":0,"item":"d8a24824-d6cb-4048-9918-a4cbdf13bc34","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Pesti-rakpart-Karacsony-Gergely-kozlekedes-gyalogos","timestamp":"2025. január. 16. 18:11","title":"Idén is nyitják a rakpartokat a korzózók előtt, és több szakaszt fel is újítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A benzin ára is növekszik. ","shortLead":"A benzin ára is növekszik. ","id":"20250115_Megint-dragul-a-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1.jpg","index":0,"item":"960767bb-9e5b-4d83-a697-56b94a2b8b18","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Megint-dragul-a-tankolas","timestamp":"2025. január. 15. 13:50","title":"Megint drágul a tankolás: 655 forintnál jár a dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezető nem határolódott el ettől, majd véget ért a műsor, és következett az őzek nászáról szóló adás.","shortLead":"A műsorvezető nem határolódott el ettől, majd véget ért a műsor, és következett az őzek nászáról szóló adás.","id":"20250116_Megbirsagoltak-a-Kossuth-radiot-miutan-egy-betelefonalo-kezigranattal-fenyegette-meg-Magyar-Petert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"db752c44-f413-4759-b3ff-45134ee08f39","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Megbirsagoltak-a-Kossuth-radiot-miutan-egy-betelefonalo-kezigranattal-fenyegette-meg-Magyar-Petert","timestamp":"2025. január. 16. 14:04","title":"Megbírságolták a Kossuth Rádiót, miután adásban kézigránáttal fenyegette Magyar Pétert egy betelefonáló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752f9964-ff73-43b2-bd20-15fc7085cfaa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Most akkor kamuállás az EP-képviselőség, vagy sem? És amúgy is: ki mennyi ülésen vett részt? Vélhetően lesz még a történetnek folytatása. ","shortLead":"Most akkor kamuállás az EP-képviselőség, vagy sem? És amúgy is: ki mennyi ülésen vett részt? Vélhetően lesz még...","id":"20250115_Deutsch-Tamas-Magyar-Peter-plenaris-ulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/752f9964-ff73-43b2-bd20-15fc7085cfaa.jpg","index":0,"item":"c3f9a9d1-b52e-411f-9078-2ccf815c04d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Deutsch-Tamas-Magyar-Peter-plenaris-ulesek","timestamp":"2025. január. 15. 16:32","title":"Deutsch Tamás belekötött Magyar Péterbe, saját szavait próbálja ellene fordítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai hibát a magyar kormány vele kapcsolatban, hanem arról is, miért kellett félbeszakítania egy vezető magyar tisztségviselőt. ","shortLead":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai...","id":"20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f.jpg","index":0,"item":"52cae9b8-7505-4e50-8b01-a06ad9845504","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 16. 15:18","title":"David Pressman: Magyarország egy kísérlet, amellyel szemben nem működnek a hagyományos diplomácia eszközei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]