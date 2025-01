Mi magyarok vagyunk és nem hülyék

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a párbeszéd teljesen ellehetetlenül, a golfról még akkor is lehet beszéltetni Trumpot.","shortLead":"Ha a párbeszéd teljesen ellehetetlenül, a golfról még akkor is lehet beszéltetni Trumpot.","id":"20250125_Trump-telefon-brit-miniszterelnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"0265e3e5-1fa4-4b8a-88d8-eb4ef7b8fb1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Trump-telefon-brit-miniszterelnokok","timestamp":"2025. január. 25. 17:47","title":"Potyogtak a könnyeink a nevetéstől – így emlékeznek Boris Johnson és Theresa May kollégái Trump bizarr telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat a stadionokba. A mindennapokban hasznos példák sorával illusztrálhatók az 5G üzleti előnyei, melyekkel a felhasználók is jól járhatnak.","shortLead":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat...","id":"20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5.jpg","index":0,"item":"a307a14d-ad5a-463a-80bc-ea23ae73556c","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","timestamp":"2025. január. 26. 15:30","title":"Szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit, ha bevonul az 5G a stadionokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd428f57-3d36-42d7-a959-8921d0f4ec2e","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Marcus Rashford több mint hat hete nem szerepel a Manchester United meccskeretében sem.","shortLead":"Marcus Rashford több mint hat hete nem szerepel a Manchester United meccskeretében sem.","id":"20250127_Ruben-Amorim-Rashford-Manchester-United","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd428f57-3d36-42d7-a959-8921d0f4ec2e.jpg","index":0,"item":"7e6beb6c-d38a-4d64-b6fc-55c755dbf60f","keywords":null,"link":"/sport/20250127_Ruben-Amorim-Rashford-Manchester-United","timestamp":"2025. január. 27. 10:43","title":"Keményen üzent a Manchester United edzője mellőzött játékosának: Inkább a 63 éves kapusedzőt ültetném le a kispadra, mint Rashfordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rekordközeli csúcsértékek várhatók, a húsz fok sem elképzelhetetlen.","shortLead":"Rekordközeli csúcsértékek várhatók, a húsz fok sem elképzelhetetlen.","id":"20250125_Kapunk-egy-kis-januari-tavaszt-a-kovetkezo-napokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"de281e81-63ae-4aa6-9f71-ed6edd81b2e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Kapunk-egy-kis-januari-tavaszt-a-kovetkezo-napokban","timestamp":"2025. január. 25. 21:37","title":"Kapunk egy kis januári tavaszt a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","shortLead":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","id":"20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4.jpg","index":0,"item":"755917f7-f0c4-481b-96a8-e3fb82137f96","keywords":null,"link":"/kkv/20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","timestamp":"2025. január. 26. 08:37","title":"Már vasárnaptól érvényes az alanyi adómentesség magasabb határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rendőrség tiltott piacbefolyásolás gyanújával nyomoz, a jegybank pedig 250 millió forintra büntette a Banus Port Vagyonkezelő Zrt.-t, mely naponta több tízmillió forintot bukott az akcióján. Valaki nyert is rajta, de az MNB nem árulja el, kicsoda.","shortLead":"A rendőrség tiltott piacbefolyásolás gyanújával nyomoz, a jegybank pedig 250 millió forintra büntette a Banus Port...","id":"20250127_Honapokig-manipulalta-a-4iG-reszvenyeket-megotszorozte-a-forgalmat-es-megtevesztette-a-kisbefektetoket-Jaszai-Gellert-szomszedja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194.jpg","index":0,"item":"d21b86bd-0610-4358-998b-48e43d642a55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Honapokig-manipulalta-a-4iG-reszvenyeket-megotszorozte-a-forgalmat-es-megtevesztette-a-kisbefektetoket-Jaszai-Gellert-szomszedja","timestamp":"2025. január. 27. 08:06","title":"Hónapokig manipulálta a 4iG-részvényeket, megötszörözte a forgalmat és megtévesztette a kisbefektetőket Jászai Gellért szomszédja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nincs ok a pánikra.","shortLead":"A rendőrség szerint nincs ok a pánikra.","id":"20250127_szlovenia-bombafenyegetes-bombariado-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"bf61cee1-c523-4cc6-a9da-da82307c9af9","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_szlovenia-bombafenyegetes-bombariado-iskola","timestamp":"2025. január. 27. 11:48","title":"Szlovéniában 229 iskola kapott az itthonihoz hasonló bombafenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is szexuális visszaéléssel vádolta meg.","shortLead":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is...","id":"20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da.jpg","index":0,"item":"a5ac5b0d-1049-4763-8e9b-daaf1511ff4e","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","timestamp":"2025. január. 26. 10:41","title":"Könyvkiadója szakított a szexuális visszaéléssel vádolt Neil Gaimannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]