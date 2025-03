Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dd7d0e64-7fb5-4061-855b-a6555f07333d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"50 kWh-s akksihoz ígérnek közel 500 kilométeres hatótávot.","shortLead":"50 kWh-s akksihoz ígérnek közel 500 kilométeres hatótávot.","id":"20250319_A-vilag-lehatekonyabb-elektromos-autoja-lenne-a-Tesla-cybertaxija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd7d0e64-7fb5-4061-855b-a6555f07333d.jpg","index":0,"item":"7903e19c-be29-408a-8b5d-3ff3731d3075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_A-vilag-lehatekonyabb-elektromos-autoja-lenne-a-Tesla-cybertaxija","timestamp":"2025. március. 19. 08:08","title":"A világ lehatékonyabb elektromos autója lehet a Tesla cybertaxija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Országgyűlés példátlan gyorsasággal fogadta el a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztést. Az Alaptörvény-módosítás még hátravan, de hogy a javaslat úgy ment át, mint a kés a vajon, abban nincsen semmi meglepő, Orbán Viktor évértékelős bejelentése után a Duma Aktuál csapata már borítékolta. KAP pedig már akkor “megszerezte” a gyülekezési jogról szóló törvényt módosító javaslatot. ","shortLead":"Az Országgyűlés példátlan gyorsasággal fogadta el a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztést...","id":"20250319_duma-aktual-pride-gyulekezesi-jog-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"53e90b86-ebe9-465c-b13a-72079a627ee7","keywords":null,"link":"/360/20250319_duma-aktual-pride-gyulekezesi-jog-betiltas","timestamp":"2025. március. 19. 19:30","title":"Mi jöhet még a Pride-felvonulás betiltása után? Teremben lesz a tűzijáték, a Békemenetet pedig futópadon tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport segítségével panaszt nyújt be az OpenAI-hoz.","shortLead":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport...","id":"20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"bc3d6cb6-cef8-4e64-b7b5-478a8c1fe978","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","timestamp":"2025. március. 20. 17:03","title":"Valótlanul vádolt egy férfit a gyermekei megölésével a ChatGPT, panaszt tett az OpenAI-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre hullámvasutazik a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"Egyelőre hullámvasutazik a magyar fizetőeszköz.","id":"20250319_forint-euro-arfolyam-hullamvasut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"e2b0c09c-aa20-418d-b1ee-39d2a43dc943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_forint-euro-arfolyam-hullamvasut-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 09:37","title":"Egy pillanatra benézett 400 fölé a forint, de aztán gyorsan meggondolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72996ded-e9fe-4e4b-901b-2be8f8527cb0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A brit politikus miniszterelnöksége idején Ukrajna és Trump egyik legfőbb európai támogatója volt.","shortLead":"A brit politikus miniszterelnöksége idején Ukrajna és Trump egyik legfőbb európai támogatója volt.","id":"20250319_boris-johnson-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-rszleges-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72996ded-e9fe-4e4b-901b-2be8f8527cb0.jpg","index":0,"item":"90dd885c-e9c3-478b-aa20-d1aa8b91e922","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_boris-johnson-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-rszleges-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 19. 10:54","title":"Boris Johnson odaszúrt Trumpnak: „Putyin kinevet minket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még a nyári szünet előtt beidézik a két volt igazságügyi minisztert.","shortLead":"Még a nyári szünet előtt beidézik a két volt igazságügyi minisztert.","id":"20250319_schadl-volner-ugy-tanu-meghallgatas-fovarosi-torvenyszek-varga-judit-trocsanyi-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62.jpg","index":0,"item":"b8c33799-3fa2-47bc-8599-62765071e279","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_schadl-volner-ugy-tanu-meghallgatas-fovarosi-torvenyszek-varga-judit-trocsanyi-laszlo","timestamp":"2025. március. 19. 15:54","title":"Varga Juditot és Trócsányi Lászlót is tanúként hallgatják meg a Schadl–Völner-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7567dbd-d8ef-4ca1-92ad-a49bd0a5d341","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Új gazdára vár egy kiváló állapotú és igen ritka Lancia Delta HF Integrale Evo 2.","shortLead":"Új gazdára vár egy kiváló állapotú és igen ritka Lancia Delta HF Integrale Evo 2.","id":"20250319_nem-veletlenul-kernek-52-millio-forintot-ezert-a-regi-lancia-delta-hf-integrale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7567dbd-d8ef-4ca1-92ad-a49bd0a5d341.jpg","index":0,"item":"61686650-da24-4ceb-8b7a-f7c128886dc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_nem-veletlenul-kernek-52-millio-forintot-ezert-a-regi-lancia-delta-hf-integrale","timestamp":"2025. március. 19. 07:21","title":"Nem véletlenül kérnek 52 millió forintot ezért a régi Lanciáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Thomas Friedman háromszoros Pulitzer-díjas szemleíró szerint az orosz államfő számára elfogadhatatlan a tűzszünet olyan feltételekkel, mint amelyekben az USA és Kijev megállapodott. Dani Rodrik harvardi professzor a tudományos és üzleti világ fellépését sürgeti, miután Trump rohamot indított a tudomány és az oktatás szabadsága ellen. Kellenek-e Európának az amerikai F 35-ös harci repülőgépek, vagy váljon le az amerikai hadiiparról? Izraelnek lator vezetője van, ez a probléma, írja a Bloomberg elemzője, Marc Champion. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Thomas Friedman háromszoros Pulitzer-díjas szemleíró szerint az orosz államfő számára elfogadhatatlan a tűzszünet olyan...","id":"20250319_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f93c4984-2c8c-44b3-91d1-9254d5c4642e","keywords":null,"link":"/360/20250319_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 19. 10:30","title":"New York Times-vélemény: Ukrajna ügyében egy szót sem hiszek Trumpnak és Putyinnak, beleértve a kötőszavakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]