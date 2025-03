Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cbd7929f-7609-49d0-9c59-a9210011b8c8","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az ezredforduló óta egyre nő a nők elleni erőszakcselekmények száma világszerte. A boszorkányüldözésektől a nőgyilkosságokig című könyvében Silvia Federici azt állítja, ezeknek hasonlóak az okaik, mint a XVI–XVII. században a tomboló boszorkányüldözésnek voltak. Sőt, a boszorkányüldözés újabb korszakát éljük, mondja interjúnkban.","shortLead":"Az ezredforduló óta egyre nő a nők elleni erőszakcselekmények száma világszerte. A boszorkányüldözésektől...","id":"20250320_hvg-silvia-federici-aktivista-nok-elleni-eroszak-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbd7929f-7609-49d0-9c59-a9210011b8c8.jpg","index":0,"item":"2934a01a-e51a-415d-93ef-fbb34470c9ff","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-silvia-federici-aktivista-nok-elleni-eroszak-interju","timestamp":"2025. március. 20. 19:56","title":"„A nők jogainak korlátozása ugyanazzal a szadizmussal folyik, mint annak idején a boszorkányüldözés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f2bd01-26e7-4082-aed7-5dcb8f2df55d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított vizsgálatot a Matolcsy György leköszönő jegybankelnökhöz köthető alapítványok ügyében.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított vizsgálatot a Matolcsy György leköszönő...","id":"20250321_matolcsy-alapitvanyok-nyomozas-NNI-ASZ-pallas-athene-domus-meriti-Optima-Befektetesi-Zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f2bd01-26e7-4082-aed7-5dcb8f2df55d.jpg","index":0,"item":"553a14e2-12c8-413f-aa03-33a2a3913d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_matolcsy-alapitvanyok-nyomozas-NNI-ASZ-pallas-athene-domus-meriti-Optima-Befektetesi-Zrt","timestamp":"2025. március. 21. 13:49","title":"Már nyomoznak a Matolcsy-féle MNB-alapítványok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"A tagállamok Magyarország nélkül fogadtak el egy 14 pontos állásfoglalást Ukrajnáról a csütörtöki EU-csúcson. Megismétlődött az a forgatókönyv, amit két hete a rendkívüli, Ukrajnáról és a közös védelemről szóló találkozón már teszteltek és működött.","shortLead":"A tagállamok Magyarország nélkül fogadtak el egy 14 pontos állásfoglalást Ukrajnáról a csütörtöki EU-csúcson...","id":"20250322_EU-csucs_Orban-Viktor_Europai-Unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155.jpg","index":0,"item":"c6689a8e-aa3f-4f32-9385-36bc12f3bde5","keywords":null,"link":"/360/20250322_EU-csucs_Orban-Viktor_Europai-Unio","timestamp":"2025. március. 22. 10:30","title":"Az új normalitás az EU-ban: Hogyan neveld az Orbánodat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3639b49-51d1-4eb2-81f1-4d8b3806a7b0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nappal azelőtt mondott le a GTC-ben meglévő felügyelőbizottsági tagságáról Szécsényi Bálint, hogy megjelent volna az Állami Számvevőszék jelentése, amely feltárta, mennyi pénzt herdáltak el a Matolcsyékhoz köthető alapítványok a cég felvásárlásával.","shortLead":"Egy nappal azelőtt mondott le a GTC-ben meglévő felügyelőbizottsági tagságáról Szécsényi Bálint, hogy megjelent volna...","id":"20250321_matolcsy-gyorgy-jegybanki-alapitvanyok-GTC-group-szecsenyi-balint-felugyelobizottsagi-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3639b49-51d1-4eb2-81f1-4d8b3806a7b0.jpg","index":0,"item":"c9f7e5ef-f7dc-45cb-ba68-2448404c3d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_matolcsy-gyorgy-jegybanki-alapitvanyok-GTC-group-szecsenyi-balint-felugyelobizottsagi-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. március. 21. 14:47","title":"Tiborcz bizalmasa is ott volt a Matolcsy-kör drágán vett cégében, de pont most távozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a550247a-f2ad-42d6-837f-deeb75426488","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A latin-amerikai ország öt hónap alatt 31 tonna kokaint foglalt le a tengeren.","shortLead":"A latin-amerikai ország öt hónap alatt 31 tonna kokaint foglalt le a tengeren.","id":"20250320_Negy-es-fel-tonna-kokaint-szallito-csonakot-fogtak-el-Mexiko-partjainal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a550247a-f2ad-42d6-837f-deeb75426488.jpg","index":0,"item":"1c3ccb43-613c-4f49-971c-57dc94f69f50","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Negy-es-fel-tonna-kokaint-szallito-csonakot-fogtak-el-Mexiko-partjainal","timestamp":"2025. március. 20. 22:01","title":"Négy és fél tonna kokaint szállító csónakot fogtak el Mexikó partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812754e4-3016-4965-a149-f1a67bd41743","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napig egyeztet majd, többek között találkozni fog Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel és Polt Péter legfőbb ügyésszel.","shortLead":"Két napig egyeztet majd, többek között találkozni fog Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel és Polt Péter legfőbb...","id":"20250321_Magyarorszagra-latogat-az-unios-jogallamisagi-biztos-Michael-McGrath","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/812754e4-3016-4965-a149-f1a67bd41743.jpg","index":0,"item":"401c5465-ae7d-4547-bdd0-1f174354591c","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Magyarorszagra-latogat-az-unios-jogallamisagi-biztos-Michael-McGrath","timestamp":"2025. március. 21. 15:12","title":"Magyarországra látogat az uniós jogállamisági biztos, Michael McGrath","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5e97ed-5ee1-4e18-ab61-620667b64142","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nyolc konténerépítményt emésztettek fel a lángok. ","shortLead":"Nyolc konténerépítményt emésztettek fel a lángok. ","id":"20250320_Tuzvesz-volt-egy-szlovakiai-romatelepen-a-legidosebb-gyerekaldozat-is-csak-negyeves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a5e97ed-5ee1-4e18-ab61-620667b64142.jpg","index":0,"item":"33568322-5469-44d3-9a03-6f22ffe77b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Tuzvesz-volt-egy-szlovakiai-romatelepen-a-legidosebb-gyerekaldozat-is-csak-negyeves","timestamp":"2025. március. 20. 14:44","title":"Tűzvész volt egy szlovákiai romatelepen, a legidősebb gyerekáldozat is csak négyéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus szerint kiszámíthatatlan hatások érhetik a gyerekeket a Pride-on. Igaz – és ezt ő is elismeri –, mindezt semmilyen kutatás nem támasztja alá.","shortLead":"A pszichológus szerint kiszámíthatatlan hatások érhetik a gyerekeket a Pride-on. Igaz – és ezt ő is elismeri –, mindezt...","id":"20250321_bagdy-emoke-pride-hatasa-gyerekek-kamaszok-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c.jpg","index":0,"item":"30ebdbfb-bab9-43c5-afbe-cd965779c836","keywords":null,"link":"/elet/20250321_bagdy-emoke-pride-hatasa-gyerekek-kamaszok-velemeny","timestamp":"2025. március. 21. 13:58","title":"Bagdy Emőke: Az óvodásokban félelmet kelt a Pride, a kamaszok pedig droggal találkozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]