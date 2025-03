Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter a döntés után arra hivatkozott, hogy megkaptuk a kért garanciákat hazánk energiabiztonságára.","shortLead":"Szijjártó Péter a döntés után arra hivatkozott, hogy megkaptuk a kért garanciákat hazánk energiabiztonságára.","id":"20250317_oroszorszag-eu-szankciok-magyar-kormany-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee.jpg","index":0,"item":"2285b179-0a90-4ba0-aad5-185806f3d245","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_oroszorszag-eu-szankciok-magyar-kormany-usa","timestamp":"2025. március. 17. 21:13","title":"A Politico szerint Amerikából kérték a magyar kormányt, hogy ne vétózza meg az Oroszország elleni EU-szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy mégis alkalmas az élet fenntartására a Mars – csak éppen mélyen a felszíne alatt. Új szeizmikus bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a Mars mélyén folyékony víz lehet.","shortLead":"Lehet, hogy mégis alkalmas az élet fenntartására a Mars – csak éppen mélyen a felszíne alatt. Új szeizmikus...","id":"20250318_mars-viz-felszin-alatt-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749.jpg","index":0,"item":"65e5c01e-6ff3-49b1-8dbf-32489fcb7185","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_mars-viz-felszin-alatt-kutatas","timestamp":"2025. március. 18. 19:03","title":"Újabb kutatás bizonyítja: víz lehet a Mars felszíne alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva azt állítja, az ukránok éjszaka az orosz energetikai infrastruktúrát támadták.","shortLead":"Moszkva azt állítja, az ukránok éjszaka az orosz energetikai infrastruktúrát támadták.","id":"20250319_oroszorszag-ukrajna-haboru-tuzszunet-targyalasok-donald-trump-vlagyimir-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05.jpg","index":0,"item":"90414d8f-6b4a-47a1-8c62-08bd085fc950","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_oroszorszag-ukrajna-haboru-tuzszunet-targyalasok-donald-trump-vlagyimir-putyin","timestamp":"2025. március. 19. 13:28","title":"A Kreml szerint Putyin és Trump megbízik egymásban, Ukrajna viszont szabotálja a tűzszüneti tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734a26a-8e70-49ab-9592-d73cfa8f199a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szörnyű körülmények között tartott állatok egy része elpusztult, míg a többit az állatorvosnak kellett elaltatnia.","shortLead":"A szörnyű körülmények között tartott állatok egy része elpusztult, míg a többit az állatorvosnak kellett elaltatnia.","id":"20250318_bortonbuntetes-107-macska-kutya-kobanyai-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d734a26a-8e70-49ab-9592-d73cfa8f199a.jpg","index":0,"item":"e20f9447-34fc-4970-a41b-282af8a4ee71","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_bortonbuntetes-107-macska-kutya-kobanyai-lakas","timestamp":"2025. március. 18. 14:09","title":"Börtönbüntetést kapott az a nő, aki 107 macskát és egy kutyát tartott a kőbányai lakásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég egyértelmű véleménye van az egyik független sajtóorgánumról a Sándor-palota kommunikációs igazgatójának.","shortLead":"Elég egyértelmű véleménye van az egyik független sajtóorgánumról a Sándor-palota kommunikációs igazgatójának.","id":"20250319_Sulyok-Tamas-poloska-kommunikacios-igazgato-Telex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917.jpg","index":0,"item":"f6d9c0f1-6960-4291-b1ce-390567b1c04f","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Sulyok-Tamas-poloska-kommunikacios-igazgato-Telex","timestamp":"2025. március. 19. 12:35","title":"Sulyok Tamás kommunikációs igazgatója poloskás képpel posztolta ki, hogy a Telexet selejtnek tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5722bbff-d096-4cd7-8d80-31a626176d5c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Petko Gancsevet azzal fogadta a felesége, hogy bemondta a tévé a halálhírét.","shortLead":"Petko Gancsevet azzal fogadta a felesége, hogy bemondta a tévé a halálhírét.","id":"20250318_gyaszszunet-futballista-bulgaria-arda-levszki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5722bbff-d096-4cd7-8d80-31a626176d5c.jpg","index":0,"item":"4d4151aa-d671-48f0-832d-f1c6bec0e663","keywords":null,"link":"/elet/20250318_gyaszszunet-futballista-bulgaria-arda-levszki","timestamp":"2025. március. 18. 12:54","title":"Gyászszünetet tartottak egy futballista emlékére, pedig nem is halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b42ba93-acb7-4eb1-a74e-0e9e2ceb7075","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok ökölvívó, aki Párizsban Hámori Lucát is legyőzte, motiválni akarja a fiatalokat, és jó példát akar mutatni nekik.","shortLead":"Az olimpiai bajnok ökölvívó, aki Párizsban Hámori Lucát is legyőzte, motiválni akarja a fiatalokat, és jó példát akar...","id":"20250319_imane-helif-okolvivas-boksz-parizs-los-angeles-donald-trump-hamori-luca-olimpiai-bajnok-transznemu-sportolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b42ba93-acb7-4eb1-a74e-0e9e2ceb7075.jpg","index":0,"item":"b68b4396-94e9-42aa-bee7-63bb0282eecb","keywords":null,"link":"/sport/20250319_imane-helif-okolvivas-boksz-parizs-los-angeles-donald-trump-hamori-luca-olimpiai-bajnok-transznemu-sportolok","timestamp":"2025. március. 19. 15:51","title":"Imane Helif nem tart Donald Trumptól, és megvédené a címét Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Arra kérik a munkatársaikat, hogy fogadják a változásokat nyitottan.","shortLead":"Arra kérik a munkatársaikat, hogy fogadják a változásokat nyitottan.","id":"20250319_spar-arresstop-dolgozoi-level","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"930adb9f-6f4c-4b66-87e5-be96bd65ad3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_spar-arresstop-dolgozoi-level","timestamp":"2025. március. 19. 14:28","title":"Dolgozóinak írt levelében panaszkodik az árrésstopra a Spar, „nehéz” lépéseket sem zárnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]