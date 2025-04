Eredetileg Jordan Bardellával, a Patrióták Európáért EP-frakció vezetőjével tartott volna Stasbourgban sajtótájékoztatót a fideszes Gál Kinga, a képviselőcsoport alelnöke, Bardella – aki a Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés fontos szereplője is – azonban nem vett részt az eseményen. Gál azzal indított, hogy elmondja, miért nincs mellette Bardella, ez azonban elmaradt, viszont a francia demokráciát kezdte temetni a fideszes képviselő. A magyarázat természetesen a Marine Le Pennel szemben meghozott ítélet, a Nemzeti Tömörülés elnökét hétfőn uniós források elsikkasztása miatt egy francia bíróság bűnösnek mondta ki és szabadságvesztés mellett 5 évre a közügyektől is eltiltották, vagyis nem indulhat a következő elnökválasztáson. Le Pen bejelentette, hogy fellebbezni fog.

Elnökjelölt talán nem lesz az elítélt Le Pen, de bosszúja még nagyobb káoszba lökheti a francia belpolitikát Óriási politikai vihart kavar Franciaországban, hogy a sikkasztásért elítélt Marine Le Pen valószínűleg nem indulhat a 2027-es elnökválasztáson. A globális szélsőjobb máris baloldali beavatkozással vádolta a bíróságot.

Franciaország sok éven át modell volt a világ számára, a demokrácia egyik vezető előmozdítójaként. Ma Franciaországnak ez a képe szerte a világon haldoklik

– jelentette ki Gál Kinga. Az alelnök több ügy kapcsán is ismertette a Patrióták véleményét, bírálta például azt a salátatörvény-javaslatot, amely a versenyképesség előmozdítása érdekében az európai vállalkozások terheit könnyítené. Gál szerint ezek az intézkedések csak a kozmetikázásra elegendők, csak a határidőket tologatják, miközben valódi változásokra van szükség – emelte ki. Beszélt arról is, hogy miközben szerinte Európa súlyos válsággal küzd,

a valódi problémák kezelése helyett holnap újabb Magyarországot támadó vitát szervez az Európai Parlament.

Az EP ugyanis szerdán délután a gyülekezési jog módosításával kapcsolatos magyar fejleményekről tart egy mintegy két órás vitát, amelybe Gál Kinga szerint az emberek már belefáradtak.

Ideje a valós problémákra összpontosítani, mint például a migrációs válság megoldására vagy Európa csökkenő versenyképességének megállítására, és nem a szuverén tagállamok politikai okokból történő támadására

– adott egy felsorolást a szerinte fontos ügyekből. A Fidesz politikusa az Európai Parlamentet és más intézményeket érintő “korrupciós botrányok sorozata” miatt is aggodalmát fejezte ki, ide sorolva a Katargate-ügyet, az Európai Bizottság civil szervezeteket támogató politikáját, a Covid-oltóanyagok beszerzését, valamint a Huawei befolyásolási kísérletével kapcsolatos nyomozást is. Az egyik újságíróban felmerült, hogy vajon Le Pen sikkasztási ügyét is ezek között említené-e Gál Kinga és hogy van-e problémája a független bíróságokkal.

Ezt nem sorolom az említett korrupciós botrányok közé, és úgy gondolom, hogy egy független bíróságnak első fokon nem szabadna teljesen eltiltania valakit, hogy a választásokon induljon. Hagyjuk, hogy a választók döntsenek a választásokról, ne a bíróság döntsön róla

– mondta Gál. Aki az előbbieken túl érthetetlennek és elfogadhatatlannak nevezte az Európai Bizottság javaslatát, amely szerint az európai polgároknak 72 órás vészhelyzeti készletet kellene otthon tartaniuk.

Ez nem több, mint háborús hisztéria, amely veszélyes, mert félelmet kelt az emberekben

– fűzte hozzá.