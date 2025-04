Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96548ab1-5ec6-4a58-b7b5-6a17ff5a7cac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fesztiválokon és más tömegrendezvényeken is könnyedén visszaválthatók lesznek a palackok, a dobozok és az üvegek egy új, mobil Repont-automatának köszönhetően.","shortLead":"A fesztiválokon és más tömegrendezvényeken is könnyedén visszaválthatók lesznek a palackok, a dobozok és az üvegek...","id":"20250422_mohu-repont-mobil-palackvisszavalto-automata-rendezvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96548ab1-5ec6-4a58-b7b5-6a17ff5a7cac.jpg","index":0,"item":"88e35d5b-b09a-43a7-811b-dfddcbf04d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_mohu-repont-mobil-palackvisszavalto-automata-rendezvenyek","timestamp":"2025. április. 22. 09:03","title":"Itt az új palackvisszaváltó automata, de ezzel nem a boltokban fog találkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5531c861-db85-42a7-8860-3a44d87a0131","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás azonosított egy génvariánst, amely hajlamosít az elhízásra mind az emberek, mind a Nagy-Britanniában kitenyésztett labradorok esetében.","shortLead":"Egy új kutatás azonosított egy génvariánst, amely hajlamosít az elhízásra mind az emberek, mind a Nagy-Britanniában...","id":"20250420_kozos-genvarians-hizas-emberek-labradorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5531c861-db85-42a7-8860-3a44d87a0131.jpg","index":0,"item":"cadbb8b9-e18b-4475-9166-35c40373f106","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_kozos-genvarians-hizas-emberek-labradorok","timestamp":"2025. április. 20. 14:03","title":"Találtak egy közös gént a hízásra hajlamos emberekben és a labradorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A papírjaik rendben voltak, de nem foglaltak szállást tartózkodásuk teljes idejére, ezért letartóztattak, rabosítottak majd kiutasítottak két német tinédzser lányt Hawaiiról.","shortLead":"A papírjaik rendben voltak, de nem foglaltak szállást tartózkodásuk teljes idejére, ezért letartóztattak, rabosítottak...","id":"20250421_Trump-remalomma-valt-ket-turistalany-Hawaii-i-kalandja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"41603fd6-6a71-4439-b8f1-5bbb27cfebbd","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Trump-remalomma-valt-ket-turistalany-Hawaii-i-kalandja","timestamp":"2025. április. 21. 21:34","title":"Trump-rémálommá vált két tinédzser turistalány hawaii kalandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0478528-42fa-4db8-96dd-3c9b9188ed34","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tűz okát a repülőtér műszaki személyzete vizsgálja.","shortLead":"A tűz okát a repülőtér műszaki személyzete vizsgálja.","id":"20250422_orlando-delta-legitarsasag-kigyulladt-gep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0478528-42fa-4db8-96dd-3c9b9188ed34.jpg","index":0,"item":"2604b606-3c47-4c76-96b7-e9a204ae4e7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_orlando-delta-legitarsasag-kigyulladt-gep","timestamp":"2025. április. 22. 12:58","title":"Kigyulladt a Delta légitársaság egyik gépe Orlandóban, evakuálták az utasokat + videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az amerikai elnöknek ez a legfőbb mondanivalója az ünnepről.","shortLead":"Az amerikai elnöknek ez a legfőbb mondanivalója az ünnepről.","id":"20250420_donald-trump-husveti-uzenet-kartekony-barom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2.jpg","index":0,"item":"bd326491-7c45-4431-9ab8-4e4d4fe5897c","keywords":null,"link":"/elet/20250420_donald-trump-husveti-uzenet-kartekony-barom","timestamp":"2025. április. 20. 19:17","title":"Gyalázkodva kívánt boldog húsvétot Donald Trump a „kártékony baromnak” és a „baloldali holdkórosoknak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99805ef-78c1-4059-b332-231fc6ada12d","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Fiatalon nem szexelt senkivel, épp ezért lett belőle komikus – vallja a stand-uposok nemzetközi élcsapatához tartozó Russell Howard. Amerikai turnéján, Austinban értük el a humoristát, akinek a műsorában a világpolitika és a péniszviccek jól megférnek egymással, és interjúnkig még egyetlen MAGA-sapkás texasit sem látott. Május 2-án lép fel Budapesten.","shortLead":"Fiatalon nem szexelt senkivel, épp ezért lett belőle komikus – vallja a stand-uposok nemzetközi élcsapatához tartozó...","id":"20250420_hvg-russell-howard-brit-komikus-interju-standup-politika-penisz-isis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99805ef-78c1-4059-b332-231fc6ada12d.jpg","index":0,"item":"3bfa7333-0828-41e1-8a74-b475fd991012","keywords":null,"link":"/360/20250420_hvg-russell-howard-brit-komikus-interju-standup-politika-penisz-isis","timestamp":"2025. április. 20. 19:30","title":"„Politikussal barátkozni – ennél rosszabbat el sem tudok képzelni” – Russell Howard brit stand-upos a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a538ca0-6151-4e07-873e-8393e17390e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mesteredzőnél, aki öt meccsen megbízott szövetségi kapitányként a válogatottat is irányította, senki nem ült több mérkőzésen a kispadon a magyar élvonalban.","shortLead":"A mesteredzőnél, aki öt meccsen megbízott szövetségi kapitányként a válogatottat is irányította, senki nem ült több...","id":"20250422_meghalt-Garami-Jozsef-mesteredzo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a538ca0-6151-4e07-873e-8393e17390e8.jpg","index":0,"item":"4d8f4c58-5cd0-4567-9f96-12bb2431be79","keywords":null,"link":"/sport/20250422_meghalt-Garami-Jozsef-mesteredzo-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 10:36","title":"Meghalt Garami József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437341e5-37dc-42f9-913c-4ef7b227d4b7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kisebb templomokban azonban nem sok jelét lehetett látni, hogy elhunyt a katolikus egyházfő.","shortLead":"A kisebb templomokban azonban nem sok jelét lehetett látni, hogy elhunyt a katolikus egyházfő.","id":"20250421_A-Szent-Istvan-bazilikaban-megemlekezest-tartottak-Ferenc-paparol-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/437341e5-37dc-42f9-913c-4ef7b227d4b7.jpg","index":0,"item":"12981386-5e1f-4ad8-b997-6a40b1107d87","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_A-Szent-Istvan-bazilikaban-megemlekezest-tartottak-Ferenc-paparol-kepek","timestamp":"2025. április. 21. 19:27","title":"A Szent István-bazilikában megemlékezést tartottak Ferenc pápáról – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]