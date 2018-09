Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott Oltyán József és Ziegler Gábor, ők a CEMP-X Online Zrt. új tulajdonosai. Spéder pár éve már felajánlotta Zieglernek, hogy megválna médiabirodalmától, de akkor nem lett semmi a dologból. Most sem ő, sem Oltyán nem gondolkodott, igent mondtak.","shortLead":"Interjút adott Oltyán József és Ziegler Gábor, ők a CEMP-X Online Zrt. új tulajdonosai. Spéder pár éve már felajánlotta...","id":"20180919_Megszolalt_az_Index_moge_kerult_uj_tulaj_Nem_befolyasol_a_KDNPs_munkam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545f0ddb-55c1-45ba-924c-cead41bfb775","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Megszolalt_az_Index_moge_kerult_uj_tulaj_Nem_befolyasol_a_KDNPs_munkam","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:18","title":"Megszólalt az Index mögé került új tulaj: Nem befolyásol a KDNP-s munkám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is tőlük függnek az újságírók.","shortLead":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is...","id":"20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370a83a-a249-4269-b7bd-85d0d2b4caa9","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:40","title":"Kiszolgáltatott helyzetbe hozta a szerkesztőséget az Index körüli cégek tulajdonosváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét letartóztatták a korrupcióval vádolt Najib Razakot. Állítólag több mint 173 milliárd forintnak megfelelő pénzt utaltatott át a saját számlájára. ","shortLead":"Ismét letartóztatták a korrupcióval vádolt Najib Razakot. Állítólag több mint 173 milliárd forintnak megfelelő pénzt...","id":"20180919_Politikus_ennyit_talan_meg_sosem_lopott_mint_amennyivel_a_malaj_kormanyfot_vadoljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb295614-fd8b-46ba-8559-ff38452fd659","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Politikus_ennyit_talan_meg_sosem_lopott_mint_amennyivel_a_malaj_kormanyfot_vadoljak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:54","title":"Politikus ennyit talán még sosem lopott, mint amennyivel a volt maláj kormányfőt vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2285d1b-5ec4-41b4-86ec-a0c84356092e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A strasbourgi testület megállapította, hogy Lengyelország jogsértő módon exhumáltatta a 2010-es baleset áldozatait, a családtagok ugyanis tiltakoztak szeretteik kihantolása ellen. ","shortLead":"A strasbourgi testület megállapította, hogy Lengyelország jogsértő módon exhumáltatta a 2010-es baleset áldozatait...","id":"20180920_Jogserto_exhumalas_miatt_marasztalta_el_Lengyelorszagot_az_EJEB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2285d1b-5ec4-41b4-86ec-a0c84356092e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e2f918-43bb-4525-b206-a869efea2446","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Jogserto_exhumalas_miatt_marasztalta_el_Lengyelorszagot_az_EJEB","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:12","title":"Jogsértő volt a szmolenszki légikatasztrófa áldozatainak exhumálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha filmben látnánk, hihetetlen túlzásnak tűnne…","shortLead":"Ha filmben látnánk, hihetetlen túlzásnak tűnne…","id":"20180920_Ilyet_meg_nem_latott_megforditotta_a_hurrikan_a_vizesest__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddd0658-7e3c-4352-9d19-2a586d137aa1","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ilyet_meg_nem_latott_megforditotta_a_hurrikan_a_vizesest__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:14","title":"Ilyet még nem látott: megfordította a hurrikán a vízesést - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96da75c-c97c-4bd4-b84d-d99a3c333ce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kényelmes viseletben landolt Salzburgban a magyar kormányfő. ","shortLead":"Kényelmes viseletben landolt Salzburgban a magyar kormányfő. ","id":"20180920_orban_viktor_eu_csucs_salzburg_farmer_ing_polo_nyakkendo_buggyos_nadrag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b96da75c-c97c-4bd4-b84d-d99a3c333ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a3f3d7-cea8-4918-adde-ff8aee8d21ff","keywords":null,"link":"/elet/20180920_orban_viktor_eu_csucs_salzburg_farmer_ing_polo_nyakkendo_buggyos_nadrag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:21","title":"Orbánnak nem csak az öltönynadrágja, még a farmerja is buggyos - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee8fdbf-b966-4950-b44f-a5db3889b8e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó közérdekű adatigényléssel kérte ki a Miniszterelnökségtől a volt Malév-székház értékbecslését és adásvételi szerződését. Az állam elővásárlási jogával élve 3 milliárd forintot fizetett az épületért.","shortLead":"Az Átlátszó közérdekű adatigényléssel kérte ki a Miniszterelnökségtől a volt Malév-székház értékbecslését és adásvételi...","id":"20180919_Vilagoroksegi_teruleten_fekvo_epuletet_vett_az_allam_egy_kormanykozeli_uzletembertol_es_egy_offshore_cegtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee8fdbf-b966-4950-b44f-a5db3889b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5425663f-7e34-4c53-8812-e1cb616735aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Vilagoroksegi_teruleten_fekvo_epuletet_vett_az_allam_egy_kormanykozeli_uzletembertol_es_egy_offshore_cegtol","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:30","title":"Világörökségi területen fekvő épületet vett az állam egy kormányközeli üzletembertől és egy offshore cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerdán minden korábbinál élesebb támadást indított igazságügy-minisztere, Jeff Sessions ellen. „Nekem nincs is igazságügyi miniszterem” – mondta többek között a Fehér Ház ura. Nem kizárt, hogy a nyilatkozat annak a jele, hogy Trump hamarosan leváltja a tárcavezetőt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerdán minden korábbinál élesebb támadást indított igazságügy-minisztere, Jeff Sessions...","id":"20180919_Trump_ezuttal_igazsagugyi_miniszterenek_ment_neki__nem_kicsit_nagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31035782-f3df-4f8f-8999-488464ae7e9f","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Trump_ezuttal_igazsagugyi_miniszterenek_ment_neki__nem_kicsit_nagyon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:08","title":"Trump ezúttal igazságügyi miniszterének ment neki – nem kicsit, nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]