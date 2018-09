Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rudak valószínűleg évtizedek óta ott voltak a szekrényben. A város jutalmat ajánlott fel a megtalálónak. ","shortLead":"A rudak valószínűleg évtizedek óta ott voltak a szekrényben. A város jutalmat ajánlott fel a megtalálónak. ","id":"20180918_27_millio_forintot_ero_aranyrudakat_talalt_a_konyhaszekrenyeben_egy_nemet_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d62e93-ac11-4f92-a287-3d89a9f4b367","keywords":null,"link":"/elet/20180918_27_millio_forintot_ero_aranyrudakat_talalt_a_konyhaszekrenyeben_egy_nemet_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:18","title":"27 millió forintot érő aranyrudakat talált a konyhaszekrényében egy német férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377f526d-4286-4722-bfcd-52c0dd3c2a04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kanadai kutatás szerint az otthoni fertőtlenítőszerek gyakori használata miatt akár még túlsúlyos is lehet a gyerek. Az ok a bélflóra egyensúlyának felborulásában keresendő. ","shortLead":"Egy kanadai kutatás szerint az otthoni fertőtlenítőszerek gyakori használata miatt akár még túlsúlyos is lehet...","id":"20180919_Osszefugges_lehet_a_tulzasba_vitt_takaritas_es_a_gyerekkori_elhizas_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=377f526d-4286-4722-bfcd-52c0dd3c2a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45141fa5-879b-4787-836d-beadcd90b64b","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Osszefugges_lehet_a_tulzasba_vitt_takaritas_es_a_gyerekkori_elhizas_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:35","title":"Összefüggés lehet a túlzásba vitt takarítás és a gyerekkori elhízás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 200 millió térfigyelő kamera előtt zajlik a kínai állampolgárok élete. A cyberpunk művekből ismerhető jövő a szemü(n)k előtt épül ki: a technológiai fejlesztéseket hosszú ideje prioritásként kezelő kínai állam megértette, hogy elérkeztünk ahhoz a rendszerfejlettséghez, amelynél már mindenhol mindenkit meg lehet figyelni, nyilván lehet tartani és automatikusan ki is lehet értékelni.","shortLead":"Több mint 200 millió térfigyelő kamera előtt zajlik a kínai állampolgárok élete. A cyberpunk művekből ismerhető jövő...","id":"20180919_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_hogyan_mukodik_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acdadb6-10b9-43d1-898a-7ef3575a1590","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_hogyan_mukodik_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:03","title":"Egy durva bemutató: így működik Kínában a mindenkit figyelő, mindenről tudó rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017-es jelentéséből derült ez ki.","shortLead":"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017-es jelentéséből derült ez ki.","id":"20180918_Azert_nem_nyithattak_szamlat_a_menekultek_a_bankokban_mert_rosszul_viselkedtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b479b686-a8ac-45f6-ac2d-3436f6b2a05f","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Azert_nem_nyithattak_szamlat_a_menekultek_a_bankokban_mert_rosszul_viselkedtek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:23","title":"Azért nem nyithattak számlát a menekültek a bankokban, mert rosszul viselkedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda Kodiaqnál is nagyobb egy kicsit.","shortLead":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda...","id":"20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d65225c-84ae-4c67-8cad-0cdc7c9aefa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:21","title":"Itt a Seat Tarraco, a spanyolok 7 üléses új divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee8fdbf-b966-4950-b44f-a5db3889b8e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó közérdekű adatigényléssel kérte ki a Miniszterelnökségtől a volt Malév-székház értékbecslését és adásvételi szerződését. Az állam elővásárlási jogával élve 3 milliárd forintot fizetett az épületért.","shortLead":"Az Átlátszó közérdekű adatigényléssel kérte ki a Miniszterelnökségtől a volt Malév-székház értékbecslését és adásvételi...","id":"20180919_Vilagoroksegi_teruleten_fekvo_epuletet_vett_az_allam_egy_kormanykozeli_uzletembertol_es_egy_offshore_cegtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee8fdbf-b966-4950-b44f-a5db3889b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5425663f-7e34-4c53-8812-e1cb616735aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Vilagoroksegi_teruleten_fekvo_epuletet_vett_az_allam_egy_kormanykozeli_uzletembertol_es_egy_offshore_cegtol","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:30","title":"Világörökségi területen fekvő épületet vett az állam egy kormányközeli üzletembertől és egy offshore cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22790d0e-3648-409a-9d2b-aa3ceb8af63c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legtöbbet Hajdú-Bihar megyében kell dolgozni egy debreceni 50 négyzetméteres lakásért: egy használtért 9,2 évnek megfelelő nettó átlagfizetést kell félretenni, egy ugyanakkora újért pedig 11 év és 9 hónapnyi átlagfizetést kell megspórolni. Budapesten alig kevesebb, 9 évnyi nettó fizetés kell a használt, 11,5 évnyi pedig az új lakás megvásárlásához.","shortLead":"A legtöbbet Hajdú-Bihar megyében kell dolgozni egy debreceni 50 négyzetméteres lakásért: egy használtért 9,2 évnek...","id":"20180920_Kiszamoltak_hany_havi_nettobol_jon_ki_egy_lakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22790d0e-3648-409a-9d2b-aa3ceb8af63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b72654-58f1-4f82-9543-0f7b56ae32ff","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180920_Kiszamoltak_hany_havi_nettobol_jon_ki_egy_lakas","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:10","title":"Kiszámolták, hány havi nettóból jön ki egy lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E.ON öt üzemében kezdték meg a dróntechnológia alkalmazását a szakemberek. Az energiaszolgáltató célja, hogy szakértői tudását és tapasztalatát a dinamikusan fejlődő technológiai innovációk alkalmazásával ötvözze. A dupla kamerával felszerelt ipari drónok emberi szemmel nem érzékelhető eltéréseket is kiszűrnek, így a villamos hálózaton keletkező hibák korai beazonosítására az eddigieknél jelentősen hatékonyabb lehetőséget adnak.","shortLead":"Az E.ON öt üzemében kezdték meg a dróntechnológia alkalmazását a szakemberek. Az energiaszolgáltató célja...","id":"20180920_eon_dronok_halozati_hibak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0d4327-0b46-4ca3-b808-db50c152dc0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_eon_dronok_halozati_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:02","title":"Drónokat vet be az E.ON Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]