Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta az amerikai elnököt. ","shortLead":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta...","id":"20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62faf26-0a12-4c93-8c2e-08cce7150073","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:47","title":"Trump valami egészen furcsa hangott adott ki a kamerák előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Musk privatizációt hangoztatott a mikroblogon, amitől szárnyalni kezdtek a Tesla részvényei. Az amerikai igazságügyi minisztérium kíváncsi is lett, Musk mégis miből fedezné mindezt.","shortLead":"Musk privatizációt hangoztatott a mikroblogon, amitől szárnyalni kezdtek a Tesla részvényei. Az amerikai igazságügyi...","id":"20180919_Vizsgalatot_inditottak_a_Tesla_ellen_Elon_Musk_furcsa_tweetjei_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80e0312-d413-4e1b-867e-35c4bfb0db01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Vizsgalatot_inditottak_a_Tesla_ellen_Elon_Musk_furcsa_tweetjei_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 19. 07:42","title":"Vizsgálatot indítottak a Tesla ellen Elon Musk furcsa tweetjei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"November 15-én tesznek egy űrsétát, és megnézik, mire jutottak.","shortLead":"November 15-én tesznek egy űrsétát, és megnézik, mire jutottak.","id":"20180919_Kivulrol_is_megnezik_orosz_urhajosok_hogy_sikerulte_befoltozni_a_Szojuz_burkolatan_keletkezett_lyukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360395dc-0579-43cb-9a0a-0ab82d439d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_Kivulrol_is_megnezik_orosz_urhajosok_hogy_sikerulte_befoltozni_a_Szojuz_burkolatan_keletkezett_lyukat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:00","title":"Kívülről is megnézik orosz űrhajósok, hogy sikerült-e befoltozni a Szojuz burkolatán keletkezett lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A sikeres vezetőknek megvannak a módszereik a kudarc kezelésére: menekülés helyett készek pozitívan fogadni, nyitottan arra, hogy tanuljanak belőle. És néha humorral ütik el a helyzetek komolyságát.","shortLead":"A sikeres vezetőknek megvannak a módszereik a kudarc kezelésére: menekülés helyett készek pozitívan fogadni, nyitottan...","id":"20180920_Hogyan_kezeljuk_a_kudarcot_Peldaul_humorral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d1737-adbf-4e51-b030-6e44eb78ca93","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180920_Hogyan_kezeljuk_a_kudarcot_Peldaul_humorral","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:15","title":"Hogyan kezeljük a kudarcot? Például humorral!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2b4f44-681e-421b-b6b5-7a627193b386","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétrendbeli nemi erőszak vádjával őrizetbe vettek Kaliforniában egy sebészt, illetve az orvos barátnőjét, s rendőrség szerint félő, hogy a páros több száz, bedrogozott ember ellen követett el hasonló bűncselekményt.\r

","shortLead":"Kétrendbeli nemi erőszak vádjával őrizetbe vettek Kaliforniában egy sebészt, illetve az orvos barátnőjét, s rendőrség...","id":"20180919_Szornyu_buncselekmenysorozattal_vadolnak_egy_amerikai_sebeszt_es_baratnojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2b4f44-681e-421b-b6b5-7a627193b386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd3855d-56f1-4c44-a716-9fcb6b5d8043","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Szornyu_buncselekmenysorozattal_vadolnak_egy_amerikai_sebeszt_es_baratnojet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:01","title":"Szörnyű bűncselekménysorozattal vádolnak egy amerikai sebészt és barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is tőlük függnek az újságírók.","shortLead":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is...","id":"20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370a83a-a249-4269-b7bd-85d0d2b4caa9","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:40","title":"Kiszolgáltatott helyzetbe hozta a szerkesztőséget az Index körüli cégek tulajdonosváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gondos eladók a felhasználás módját és azt is elmondják a vevőnek, pontosan milyen adatokhoz jut hozzá, ha megvásárolja a feltört szájthoz tartozó jogosultságot. Több ezer weboldal jelszava és mindenféle más adata sorakozik az árusításhoz használt orosz fórum piacterén.","shortLead":"A gondos eladók a felhasználás módját és azt is elmondják a vevőnek, pontosan milyen adatokhoz jut hozzá, ha...","id":"20180920_feltort_weboldal_hackertamadas_orosz_forum_adatbazis_hozzaferes_jogosultsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d2536-b203-4616-9966-97c7d645bb9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_feltort_weboldal_hackertamadas_orosz_forum_adatbazis_hozzaferes_jogosultsag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:03","title":"Fillérekért árulják feltört magyar weboldalak jelszavait egy orosz fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b6fc6-117a-4929-a39d-dc8c87d9d46e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az 55 éves egykori sportoló helyi idő szerint kedden jelentette be, hogy 1-1 millió dollárt fog átutalni az amerikai vöröskeresztnek és a hurrikán áldozatait segítő egyik alapítványnak.","shortLead":"Az 55 éves egykori sportoló helyi idő szerint kedden jelentette be, hogy 1-1 millió dollárt fog átutalni az amerikai...","id":"20180919_Florence_hurrikan_ketmillio_dollarral_segit_Michael_Jordan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=510b6fc6-117a-4929-a39d-dc8c87d9d46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86870231-fe6a-4096-a210-989ad8fee110","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Florence_hurrikan_ketmillio_dollarral_segit_Michael_Jordan","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:49","title":"Florence hurrikán: kétmillió dollárral segít Michael Jordan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]