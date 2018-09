Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit korábban egy bűnbanda tagjaként majdnem halálra ítélték, de a börtönben mindent megtett, hogy minél előbb szabaduljon. ","shortLead":"A férfit korábban egy bűnbanda tagjaként majdnem halálra ítélték, de a börtönben mindent megtett, hogy minél előbb...","id":"20180924_Mintarab_volt_a_bortonben_a_gyermekeit_eroszakolo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43395fc0-13a3-47d1-89af-5073e1278b41","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Mintarab_volt_a_bortonben_a_gyermekeit_eroszakolo_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 24. 06:24","title":"Mintarab volt a börtönben a szabadulás után a gyermekeit erőszakoló férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e66413-8edd-4235-9481-877853b1cee7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós támogatások sem enyhítettek a különbségeken.","shortLead":"Az uniós támogatások sem enyhítettek a különbségeken.","id":"20180923_Otszor_olyan_gazdagok_az_emberek_Budapesten_mint_Nogradban_vagy_Szabolcsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9e66413-8edd-4235-9481-877853b1cee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ffc4d0-378c-430c-9e7e-7cd83f60f8b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Otszor_olyan_gazdagok_az_emberek_Budapesten_mint_Nogradban_vagy_Szabolcsban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:23","title":"Ötször olyan gazdagok az emberek Budapesten, mint Nógrádban vagy Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c652e69-f9d7-47d6-8eb9-5ee6e685a84d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Borsod legszegényebb településein ezreket kell fizetnie annak, aki alaptalanul hívja ki az ügyeletet Edelényben, az orvosi ügyeletet fenntartó önkormányzat döntött így a múlt héten. A \"kényelmi szolgáltatásokra\" kiszabott díjak bevezetését a képviselők is megszavazták. Az alapellátás viszont alanyi jogon jár, így a döntés törvénytelen lehet.","shortLead":"Borsod legszegényebb településein ezreket kell fizetnie annak, aki alaptalanul hívja ki az ügyeletet Edelényben...","id":"20180924_Orvosi_ugyelet_Edelenyben_Fizessenek_a_kamuriasztasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c652e69-f9d7-47d6-8eb9-5ee6e685a84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10558be-6825-4ddb-bba4-26e4675a556d","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Orvosi_ugyelet_Edelenyben_Fizessenek_a_kamuriasztasok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 24. 06:45","title":"Orvosi ügyelet Edelényben: Fizessenek a kamuriasztások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef9f61b-dd8c-45b9-8160-9251b1591e53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból!","shortLead":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire...","id":"20180921_Emmygala_Hiressegek_setanya_es_Ed_Sheeran_mennyire_kovette_a_het_esemenyeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ef9f61b-dd8c-45b9-8160-9251b1591e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6947e4-3dfa-4b1f-98ea-e56fb0c800a2","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Emmygala_Hiressegek_setanya_es_Ed_Sheeran_mennyire_kovette_a_het_esemenyeit","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:45","title":"Emmy-gála, Hírességek sétánya és Ed Sheeran: mennyire követte a hét eseményeit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagos hőmérséklet emelkedésének, a csapadék mennyiségének vagy a széljárás megváltozásának nyertesei is vannak. Például a német borászok.\r

","shortLead":"Az átlagos hőmérséklet emelkedésének, a csapadék mennyiségének vagy a széljárás megváltozásának nyertesei is vannak...","id":"20180923_A_nemetek_meg_azzal_is_nyernek_ami_masoknak_sulyos_csapas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ee6f05-650d-45ad-b71b-7dae8dabcd53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_A_nemetek_meg_azzal_is_nyernek_ami_masoknak_sulyos_csapas","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:15","title":"A németek még azzal is nyernek, ami másoknak súlyos csapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff04c16-6e1d-431f-b361-fdc1af83c2af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai John Turmel a kezdetekben azért szállt be a politikába, hogy a szerencsejátékok legalizálása mellett kampányoljon. A kudarcok – amelyeket Turmel nem is tart vereségeknek – nem vették el a kedvét, s most 96. alkalommal is versenybe szállt.","shortLead":"A kanadai John Turmel a kezdetekben azért szállt be a politikába, hogy a szerencsejátékok legalizálása mellett...","id":"20180923_95_valasztast_vesztett_el_politikai_luzerseg_vilagcsucstartoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cff04c16-6e1d-431f-b361-fdc1af83c2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836998e7-8b58-4b61-b2c4-8859560ab65e","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_95_valasztast_vesztett_el_politikai_luzerseg_vilagcsucstartoja","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:40","title":"95 választást vesztett el politikai lúzerség világcsúcstartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnök az előzetes tervek szerint október 8-9-én látogat a fővárosba, és várhatóan ott lesz Gül Baba felújított türbéjének átadóján. ","shortLead":"A török elnök az előzetes tervek szerint október 8-9-én látogat a fővárosba, és várhatóan ott lesz Gül Baba felújított...","id":"20180924_budapest_torok_elnok_recep_tayyip_erdogan_latogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66697719-6c6d-412c-9992-45bc034a489d","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_budapest_torok_elnok_recep_tayyip_erdogan_latogatas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 18:14","title":"Megvan, mikor jön Erdogan Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 32 éves Gecse Balázs Gergőt vasárnap reggel gázolta el egy idős sofőr délkelet-Franciaországban, Villard-Bonnot közelében.\r

\r

","shortLead":"A 32 éves Gecse Balázs Gergőt vasárnap reggel gázolta el egy idős sofőr délkelet-Franciaországban, Villard-Bonnot...","id":"20180924_Halalra_gazoltak_Franciaorszagban_az_okros_szekerrel_vilagot_jaro_magyart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0649cd0-cd31-4ea2-a2bf-bc9936ee6075","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Halalra_gazoltak_Franciaorszagban_az_okros_szekerrel_vilagot_jaro_magyart","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:04","title":"Halálra gázolták Franciaországban az ökrös szekérrel világot járó magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]