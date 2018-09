Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"640e9b2e-d129-44a7-bcc2-5701320a3eb4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világ legdrágább, a becslések szerint akár egymillió fontot is érő skót whiskyjére lehet licitálni október 3-án a Bonhams árverési ház edinburgh-i aukcióján.","shortLead":"A világ legdrágább, a becslések szerint akár egymillió fontot is érő skót whiskyjére lehet licitálni október 3-án...","id":"20180925_360_millio_forintot_erhet_a_whiskyk_szent_gralja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=640e9b2e-d129-44a7-bcc2-5701320a3eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217916e4-6835-4fd3-b135-b504e415bb30","keywords":null,"link":"/elet/20180925_360_millio_forintot_erhet_a_whiskyk_szent_gralja","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:20","title":"360 millió forintot érhet a whiskyk szent grálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átszámolták az alkohol miatti halálozási adatokat úgy, hogy a részeg baleseteket és verekedéseket is belevették, és kiderült, ez a leggyakoribb halálok.","shortLead":"Átszámolták az alkohol miatti halálozási adatokat úgy, hogy a részeg baleseteket és verekedéseket is belevették, és...","id":"20180923_Naponta_nyolcezer_ember_hal_meg_az_alkohol_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4f0d7-1161-43a5-addc-03e8bccce158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Naponta_nyolcezer_ember_hal_meg_az_alkohol_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:35","title":"Naponta nyolcezer ember hal meg az alkohol miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3393c853-9384-40f3-97d9-e9b3a1fb4425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2019-ben debütálhat a McLaren 600LT Spider, ami hasonló képességekkel bír majd, mint a 600LT.","shortLead":"A tervek szerint 2019-ben debütálhat a McLaren 600LT Spider, ami hasonló képességekkel bír majd, mint a 600LT.","id":"20180925_mclaren_600lt_spider","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3393c853-9384-40f3-97d9-e9b3a1fb4425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5b8fb1-4351-4607-9668-2e7764ffb209","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_mclaren_600lt_spider","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:21","title":"Lekapják a tetőt a McLaren új sportkocsijáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi médiahelyzettel kapcsolatos állításaira reflektálunk.","shortLead":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi...","id":"20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88093af5-7ac1-4307-9475-d6fc54f6bccd","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:00","title":"A HVG ezzel a plakáttal készült az ARC kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae7b528-817e-44e7-b0f9-4d228af895c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hat elfogatóparancs is volt ellene. ","shortLead":"Kiderült, hat elfogatóparancs is volt ellene. ","id":"20180924_Beugrott_a_pizzafutar_autojaba_majd_keritesnek_hajtott_az_ittas_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ae7b528-817e-44e7-b0f9-4d228af895c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45291b3-30fb-496f-b483-04534e872cf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Beugrott_a_pizzafutar_autojaba_majd_keritesnek_hajtott_az_ittas_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:33","title":"Beugrott a pizzafutár autójába, majd kerítésnek hajtott az ittas férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészek a TV2 sajtótájékoztatóján futottak össze, és látványosan kerülték egymást.","shortLead":"A zenészek a TV2 sajtótájékoztatóján futottak össze, és látványosan kerülték egymást.","id":"20180925_A_szakitas_ota_eloszor_talalkozott_szemtol_szemben_Majka_es_Curtis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af9287-556d-4c1d-b3cc-bafda1153a21","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_A_szakitas_ota_eloszor_talalkozott_szemtol_szemben_Majka_es_Curtis","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:28","title":"A szakítás óta először találkozott Majka és Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4456b0-dbaf-46b1-939d-208ae945d041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány nem hagyja annyiban.","shortLead":"A Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány nem hagyja annyiban.","id":"20180924_A_strasbourgi_birosagon_is_megtamadtak_a_Stop_Sorost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d4456b0-dbaf-46b1-939d-208ae945d041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8e54e0-177c-455d-a1cd-81493f9ee84d","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_A_strasbourgi_birosagon_is_megtamadtak_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:58","title":"Soros alapítványa a strasbourgi bíróságon is megtámadja a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd68911b-00c9-4ab8-945a-4f9952325cd1","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ha boldog, kiegyensúlyozott és érzelmileg rugalmas gyerekeket szeretnénk nevelni (akikből ugyanilyen felnőttek válhatnak), hagyjuk őket játszani. Nem fejleszteni, nem irányított tevékenységekre rávenni, hanem szabadon játszani – állítja egy dán pszichológus-tanár.","shortLead":"Ha boldog, kiegyensúlyozott és érzelmileg rugalmas gyerekeket szeretnénk nevelni (akikből ugyanilyen felnőttek...","id":"20180924_dania_iskola_ovoda_gyerek_jatek_boldogsag_vekerdy_tamas_iben_dissing_sandahl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd68911b-00c9-4ab8-945a-4f9952325cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d411dc1a-db67-49ab-a242-904d4b17f04d","keywords":null,"link":"/elet/20180924_dania_iskola_ovoda_gyerek_jatek_boldogsag_vekerdy_tamas_iben_dissing_sandahl","timestamp":"2018. szeptember. 24. 20:00","title":"Pofonegyszerű trükk ahhoz, hogy a gyerekeink boldog felnőttek legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]