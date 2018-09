Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3393c853-9384-40f3-97d9-e9b3a1fb4425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2019-ben debütálhat a McLaren 600LT Spider, ami hasonló képességekkel bír majd, mint a 600LT.","shortLead":"A tervek szerint 2019-ben debütálhat a McLaren 600LT Spider, ami hasonló képességekkel bír majd, mint a 600LT.","id":"20180925_mclaren_600lt_spider","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3393c853-9384-40f3-97d9-e9b3a1fb4425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5b8fb1-4351-4607-9668-2e7764ffb209","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_mclaren_600lt_spider","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:21","title":"Lekapják a tetőt a McLaren új sportkocsijáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válaszadók több, mint háromnegyede szerint dolgozniuk kell majd nyugdíjasként is, különben alig tudnak majd kijönni a pénzükből.","shortLead":"A válaszadók több, mint háromnegyede szerint dolgozniuk kell majd nyugdíjasként is, különben alig tudnak majd kijönni...","id":"20180924_Soteten_latjak_a_jovot_kesobb_lehet_nyugdijba_menni_de_meg_utana_is_dolgozni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56663670-c365-4e7d-b073-5d7156f27d34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Soteten_latjak_a_jovot_kesobb_lehet_nyugdijba_menni_de_meg_utana_is_dolgozni_kell","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:07","title":"Sötéten látják a jövőt: később lehet nyugdíjba menni, de még utána is dolgozni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0882fb5a-7e4c-4825-b1e0-fbdbe9d7967e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Negyedóra 40 dollárba került, egy óra 160-ba. Mindent teljesen nyíltan csináltak. Amikor a lakók feljelentették őket, akkor a rendőrök lecsaptak, de nem találtak semmit. Az üzlet folyt tovább egy másik sarkon Queensben és Brooklynban. Dollármilliókat hoztak a bordélyházak – állapították meg a New York Times oknyomozó riporterei, akik a rendőrség előtt jártak.","shortLead":"Negyedóra 40 dollárba került, egy óra 160-ba. Mindent teljesen nyíltan csináltak. Amikor a lakók feljelentették őket...","id":"20180924_Nyugalmazott_nyomozo_volt_a_bordelyok_kiralya_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0882fb5a-7e4c-4825-b1e0-fbdbe9d7967e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14684021-acd2-48ff-ab13-7217e8d1ff3a","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Nyugalmazott_nyomozo_volt_a_bordelyok_kiralya_New_Yorkban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 13:47","title":"Nyugalmazott nyomozó volt a bordélyok királya New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új fejlesztések. Esztergom környékén fogtuk vallatóra az immár dízel nélküli új Vitarát.","shortLead":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új...","id":"20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e248799-ce2a-41fe-9cde-aa50662cd3e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:21","title":"Okosabb, kizárólag turbós és kicsit drágább: vezettük az új Suzuki Vitarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc52eb1c-ae56-4d83-b493-1382f79ed267","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Donald Trumpot és a populizmus előretörését, az extrém alacsony kamatokat, a jövedelmi szakadék szélesedését és az ortodox közgazdaságtan megkérdőjelezését mind a tíz éve kirobbant pénzügyi válságnak köszönhetjük. ","shortLead":"Donald Trumpot és a populizmus előretörését, az extrém alacsony kamatokat, a jövedelmi szakadék szélesedését és...","id":"201838__a_valsag_tanulsagai__egybenyitott_vilag__populista_hullam__felelem_kerestetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc52eb1c-ae56-4d83-b493-1382f79ed267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0ba460-589c-4b74-940d-289e53e7e3a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201838__a_valsag_tanulsagai__egybenyitott_vilag__populista_hullam__felelem_kerestetik","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:16","title":"10 évvel a nagy krach után: a megmentett gazdagok és a populisták jártak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df634dc-d8a7-4202-adda-be0bd1e7f7b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mutatjuk a díjat érő találatot. ","shortLead":"Mutatjuk a díjat érő találatot. ","id":"20180924_Szalah_kapta_a_Puskasdijat_az_ove_az_ev_legszebb_golja__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df634dc-d8a7-4202-adda-be0bd1e7f7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a4e0e1-a5a1-43e4-900a-64ca54cfff00","keywords":null,"link":"/sport/20180924_Szalah_kapta_a_Puskasdijat_az_ove_az_ev_legszebb_golja__video","timestamp":"2018. szeptember. 24. 21:08","title":"Szalah kapta a Puskás-díjat, az övé az év legszebb gólja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai porcelánt és indiai fűszereket szállító, mintegy négyszáz éves, felfegyverzett portugál hadi- és kereskedőhajó roncsait találták meg régészek Lisszabon partjainál, a Tajo-folyó torkolatában.","shortLead":"Kínai porcelánt és indiai fűszereket szállító, mintegy négyszáz éves, felfegyverzett portugál hadi- és kereskedőhajó...","id":"20180925_400_eve_elsullyedt_portugal_hajo_roncsai_kinai_porcelan_indiai_fuszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e260b59-7098-4128-91e5-5de6a36a4b59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_400_eve_elsullyedt_portugal_hajo_roncsai_kinai_porcelan_indiai_fuszerek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 07:02","title":"400 éve elsüllyedt hajó roncsait találták meg, régen nem került elő ilyen fontos lelet Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orbán Viktor migránsellenessége a magyar demokrácia leépítésének elfedésére szolgál, s az Európai Unió értékrendje alapján Magyarországot ki kellene zárni az Európai Unióból - vélte a Le Monde című francia napilapnak adott interjúban Luuk van Middelaar holland politikafilozófus. Szerinte a Sargentini-jelentés megszavazása jelzi: a jobbközép keresi az elhatárolódást a nacionalista és antidemokratikus szélsőségektől.","shortLead":"Orbán Viktor migránsellenessége a magyar demokrácia leépítésének elfedésére szolgál, s az Európai Unió értékrendje...","id":"20180923_Orban_migransellenessege_a_demokracia_leepiteset_fedi_el__veli_a_politikafilozofus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfc7f04-7d5f-496e-b65a-eaa0f16f5037","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Orban_migransellenessege_a_demokracia_leepiteset_fedi_el__veli_a_politikafilozofus","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:26","title":"Orbán migránsellenessége a demokrácia leépítését fedi el – véli a politikafilozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]