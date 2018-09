Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f583824-251d-4d1e-a88e-a34a8ba61c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali szervezetként állítanak be minket, mondta el Potápi Árpád a Fidesz és a CÖF közös dombóvári családi napján.\r

","shortLead":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali...","id":"20180922_Allamtitkar_A_csalad_egy_ferfi_es_egy_no_kapcsolatan_alapul_normalis_hogy_ezt_meg_akarjuk_vedeni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f583824-251d-4d1e-a88e-a34a8ba61c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74e7ba-12de-4906-908c-169e457bd380","keywords":null,"link":"/elet/20180922_Allamtitkar_A_csalad_egy_ferfi_es_egy_no_kapcsolatan_alapul_normalis_hogy_ezt_meg_akarjuk_vedeni","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:01","title":"Államtitkár: A család egy férfi és egy nő kapcsolatán alapul, normális, hogy ezt meg akarjuk védeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd8696-ed0a-4876-bb48-c1f845ee5160","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:42","title":"Rétvári szerint nem lenne szabad tragédiákból politikai tőkét kovácsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megérte egymáshoz közeli számokat megtenni a lottón.","shortLead":"Megérte egymáshoz közeli számokat megtenni a lottón.","id":"20180923_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_pezsgozve_fejezze_be_a_hetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6605578e-9e6f-4a91-9622-908bf441b6e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_pezsgozve_fejezze_be_a_hetet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:08","title":"Ezeket a számokat kellett volna beikszelnie, hogy pezsgőzve fejezze be a hetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ed4a2d-bd05-447b-adcd-deaff5666309","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Olyan ádázan rombolja a főváros önállóságát az állam, hogy ma már Tarlós István tűnhet Budapesten a demokrácia végvári vitézének. Holott a legvalószínűbb, hogy Orbánék beszántják az egész Fővárosi Önkormányzatot és vele együtt a főpolgármesterséget.","shortLead":"Olyan ádázan rombolja a főváros önállóságát az állam, hogy ma már Tarlós István tűnhet Budapesten a demokrácia végvári...","id":"201832__liberalis_feszek__tarlospotlas__oriasberuhazasok__budapest_bevetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ed4a2d-bd05-447b-adcd-deaff5666309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75eb28b5-5f20-4896-8483-e5108e729965","keywords":null,"link":"/itthon/201832__liberalis_feszek__tarlospotlas__oriasberuhazasok__budapest_bevetele","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:00","title":"Tarlóson múlhat, hogy teljesen átszabják-e fővárosi önkormányzati rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c87d2a-f9e6-4e1b-a158-3793b12a0866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár tagadhatatlan az innováció, ami az idei iPhone-okban tetten érhető, egy fontos technológiai újítás hiányzik belőlük, és a versenytársak hamar lekörözhetik ebben az Apple-t.","shortLead":"Bár tagadhatatlan az innováció, ami az idei iPhone-okban tetten érhető, egy fontos technológiai újítás hiányzik...","id":"20180923_uj_iphone_2018_iphone_xs_max_5g_mobilinternet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c87d2a-f9e6-4e1b-a158-3793b12a0866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9e9524-66ca-4fdd-b660-d336dc4e6992","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_uj_iphone_2018_iphone_xs_max_5g_mobilinternet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:03","title":"Az Apple-nek üzenik: valami fontos kimaradt az új iPhone-okból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c9418e-b7f9-42de-9bd2-584c4a69c4e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az azóta háttérbe húzódó volt miniszter-lelkész nem ünnepelte az NKA 25. születésnapját a helyszínen, ez tette szóvá a Fidesz kultúrpolitikusa a Facebookon. Update: L. Simon szerint ő nem szólt be senkinek, hanem csak az állami mecenatúra jelenlegi rendszerének átalakítását szorgalmazta. \r

\r

","shortLead":"Az azóta háttérbe húzódó volt miniszter-lelkész nem ünnepelte az NKA 25. születésnapját a helyszínen, ez tette szóvá...","id":"20180924_Beszolt_L_Simon_Laszlo_Balog_Zoltannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c9418e-b7f9-42de-9bd2-584c4a69c4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73456cfb-4913-432a-932d-c0856707f2e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Beszolt_L_Simon_Laszlo_Balog_Zoltannak","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:29","title":"L. Simon László beszólt Balog Zoltánnak, de ezt ő másképp magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válaszadók több, mint háromnegyede szerint dolgozniuk kell majd nyugdíjasként is, különben alig tudnak majd kijönni a pénzükből.","shortLead":"A válaszadók több, mint háromnegyede szerint dolgozniuk kell majd nyugdíjasként is, különben alig tudnak majd kijönni...","id":"20180924_Soteten_latjak_a_jovot_kesobb_lehet_nyugdijba_menni_de_meg_utana_is_dolgozni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56663670-c365-4e7d-b073-5d7156f27d34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Soteten_latjak_a_jovot_kesobb_lehet_nyugdijba_menni_de_meg_utana_is_dolgozni_kell","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:07","title":"Sötéten látják a jövőt: később lehet nyugdíjba menni, de még utána is dolgozni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Muszáj volt valamit kitalálni, hogy az autósok lassítsanak.","shortLead":"Muszáj volt valamit kitalálni, hogy az autósok lassítsanak.","id":"20180923_Papirrendor_az_M6oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd9b606-53d3-486c-99d1-5a54174f66f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_Papirrendor_az_M6oson","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:28","title":"Elképesztő trükkel próbálják lelassítani az M6-oson az autósokat - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]