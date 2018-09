Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de308d55-a24e-4742-ac29-169af4641080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó újdonsága bőven több mint 25 kilométert képes megtenni elektromosan, így hazánkban jár neki a zöld rendszám és a megannyi kedvezmény.","shortLead":"A francia gyártó újdonsága bőven több mint 25 kilométert képes megtenni elektromosan, így hazánkban jár neki a zöld...","id":"20180926_zold_rendszamot_kaphat_a_citroen_divatterepjaroja_az_uj_hibrid_ds7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de308d55-a24e-4742-ac29-169af4641080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442324ce-ce4b-4e1e-a54b-e8b0d790c552","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_zold_rendszamot_kaphat_a_citroen_divatterepjaroja_az_uj_hibrid_ds7","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:21","title":"Zöld rendszámot kaphat a Citroen prémium divatterepjárója, az új hibrid DS7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony majdnem 800 ezer forintot szedett be a gondozottaktól, le is nyúlta.","shortLead":"Az asszony majdnem 800 ezer forintot szedett be a gondozottaktól, le is nyúlta.","id":"20180927_Zsebrerakta_a_beszedett_ebedpenzt_az_idosek_otthaban_eliteltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1bb1a6-f307-44a0-b73e-d5161508e2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Zsebrerakta_a_beszedett_ebedpenzt_az_idosek_otthaban_eliteltek","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:23","title":"Beszedte, majd zsebre rakta az ebédpénzt az idősek otthában, elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami bevezetésekor még nagyon nem tűnt kedvelt újításnak, most egyértelmű siker: a korábbi 150 milliót is túlszárnyalva ma már naponta 300 millió embert érdekel a Snapchattől gátlástalanul lenyúlt Facebook Stories. Mark Zuckerberg megint megcsinálta.","shortLead":"Ami bevezetésekor még nagyon nem tűnt kedvelt újításnak, most egyértelmű siker: a korábbi 150 milliót is túlszárnyalva...","id":"20180927_facebook_messenger_stories_tortenetek_felasznaloi_szam_snapchat_reklam_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9d5ff4-f209-4f16-ae16-91eb0a3a4e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_facebook_messenger_stories_tortenetek_felasznaloi_szam_snapchat_reklam_hirdetes","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:03","title":"Bejött a Facebooknak a nagy másolás: már 300 millióan nézik mások midennapjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf976c3c-6da8-4aad-aa68-0bbf592e1526","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Őszelőn egyaránt kardinális kérdés a nagyobb gazdaságokban és a családi kiskertekben, hogy mennyi s mekkora tököket tudnak betakarítani. Mindenhol szeretnek büszkélkedni átlagosnál nagyobbra nőtt példányaikkal. S akadnak, akik ebből nem ismerik – pontosabban felismerik – a mértéket, büszkén vallva, hogy igenis a méret a lényeg.\r

\r

","shortLead":"Őszelőn egyaránt kardinális kérdés a nagyobb gazdaságokban és a családi kiskertekben, hogy mennyi s mekkora tököket...","id":"20180925_Kinek_no_nagyobbra_a_toke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf976c3c-6da8-4aad-aa68-0bbf592e1526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfbe8d2-a2b0-4053-80f3-528514ea9571","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Kinek_no_nagyobbra_a_toke","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:16","title":"Kinek nő nagyobbra a töke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee761682-716a-4dd9-ad8b-2189fb8da657","c_author":"","category":"kultura","description":"Léa Seydoux-val készül A feleségem története.","shortLead":"Léa Seydoux-val készül A feleségem története.","id":"20180927_Enyedi_Ildiko_vilagsztart_hozott_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee761682-716a-4dd9-ad8b-2189fb8da657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1318d25b-3302-4833-b64c-705d9027c572","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Enyedi_Ildiko_vilagsztart_hozott_Budapestre","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:08","title":"Enyedi Ildikó világsztárt hozott Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly a budapesti Airbnb szállásokon eltöltött vendégéjszakák száma megközelítette az 1,5 milliót, 35 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit – közölte a Colliers International az MTI-vel szerdán.","shortLead":"Tavaly a budapesti Airbnb szállásokon eltöltött vendégéjszakák száma megközelítette az 1,5 milliót, 35 százalékkal...","id":"20180926_Tudtuk_hogy_megeri_airbnbztetni_a_lakast_de_azt_nem_hogy_ennyire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055d8db0-064e-4909-9495-a04044af9eff","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Tudtuk_hogy_megeri_airbnbztetni_a_lakast_de_azt_nem_hogy_ennyire","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:29","title":"Tudtuk, hogy megéri airbnb-ztetni a lakást, de azt nem, hogy ennyire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370b9236-50b1-4682-a58b-cab51998c00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közigazgatási rendszerének digitalizációjáról ismert Észtország állampolgárságát vette fel a katolikus egyház vezetője.","shortLead":"A közigazgatási rendszerének digitalizációjáról ismert Észtország állampolgárságát vette fel a katolikus egyház...","id":"20180926_ferenc_papa_allampolgarsag_esztorszag_digitalis_allam_e_allampolgar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=370b9236-50b1-4682-a58b-cab51998c00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce235c6-2ac4-4097-8fc3-b315067dd30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_ferenc_papa_allampolgarsag_esztorszag_digitalis_allam_e_allampolgar","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:03","title":"Ferenc pápa új állampolgárságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Háromszáz eurós – közel százezer forintos – bírságra és három havi börtönre ítélt egy férfit egy francia bíróság szexista sértegetés miatt. Ez volt az első ítélet a szexista és szexuális erőszakos cselekmények ellen hozott új francia törvény kihirdetése óta.","shortLead":"Háromszáz eurós – közel százezer forintos – bírságra és három havi börtönre ítélt egy férfit egy francia bíróság...","id":"20180926_rautott_egy_no_hatsojara_lecsuknak_egy_ferfit_franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643ecac7-0418-4f99-b3c6-0dd84551d3c6","keywords":null,"link":"/elet/20180926_rautott_egy_no_hatsojara_lecsuknak_egy_ferfit_franciaorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:11","title":"Ráütött egy nő hátsójára, lecsuknak egy férfit Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]