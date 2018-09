Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Kevesebb mint két év alatt a kormányom többet ért el, mint szinte bármelyik másik adminisztráció az országunk történetében\" – mondta az amerikai elnök az ENSZ Közgyűlés 73. ülésszakának általános vitáján.","shortLead":"\"Kevesebb mint két év alatt a kormányom többet ért el, mint szinte bármelyik másik adminisztráció az országunk...","id":"20180925_donald_trump_beszed_ensz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce340f3b-f114-4e0f-ae6b-5672098e11e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_donald_trump_beszed_ensz","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:41","title":"Trump megint elemében volt, kikacagták az ENSZ-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5a61b-9bd0-42c8-aebc-34d670c1067e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atya döntött erről hét év után, aki alapította, mert veszekedésekhez, lopásokhoz vezetett.","shortLead":"Az atya döntött erről hét év után, aki alapította, mert veszekedésekhez, lopásokhoz vezetett.","id":"20180926_Felszamoltak_Pecsen_a_dobozt_ahova_raszoruloknak_lehetett_elelmet_betenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a5a61b-9bd0-42c8-aebc-34d670c1067e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93230ad-7a30-4459-a64d-49b123475ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Felszamoltak_Pecsen_a_dobozt_ahova_raszoruloknak_lehetett_elelmet_betenni","timestamp":"2018. szeptember. 26. 22:13","title":"Felszámolták Pécsen a dobozt, ahova rászorulóknak lehetett élelmet leadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrtisztek ellenőrzésen fognak átesni, hogy kiderüljön, megbízhatóak-e.","shortLead":"A rendőrtisztek ellenőrzésen fognak átesni, hogy kiderüljön, megbízhatóak-e.","id":"20180926_Lefegyvereztek_az_acapulcoi_rendoroket_mert_bunozok_szivarogtak_be_az_allomanyba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923ceb75-1e97-41a3-91a6-d01986d5f9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Lefegyvereztek_az_acapulcoi_rendoroket_mert_bunozok_szivarogtak_be_az_allomanyba","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:20","title":"Lefegyverezték az acapulcói rendőröket, mert bűnözők szivárogtak be az állományba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu értesülését az intézmény is megerősítette. ","shortLead":"A 24.hu értesülését az intézmény is megerősítette. ","id":"20180925_mukodo_ct_berendezes_nelkul_maradt_a_szent_imre_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0202e2c3-76c1-4139-a253-b9ae28b25fce","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_mukodo_ct_berendezes_nelkul_maradt_a_szent_imre_korhaz","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:26","title":"Működő CT-berendezés nélkül maradt a Szent Imre kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","shortLead":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","id":"20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dc2893-8448-4aab-b03b-367f087ba51d","keywords":null,"link":"/sport/20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:35","title":"Most először Dárdai fia is kezdő lesz a Herthában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Gy. Németh Erzsébet is azt mondta, egységes ellenzéki jelölt kellene a Fidesz legyőzéséhez. A Jobbik, az LMP még nem tudja, kit indít.","shortLead":"Karácsony Gergely és Gy. Németh Erzsébet is azt mondta, egységes ellenzéki jelölt kellene a Fidesz legyőzéséhez...","id":"20180927_A_DK_es_az_MSZPP_kozos_fopolgarmesterjeloltet_szeretne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070754cd-eeed-4415-9d41-2f0ee37a31e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_A_DK_es_az_MSZPP_kozos_fopolgarmesterjeloltet_szeretne","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:15","title":"A DK és az MSZP-P közös főpolgármester-jelöltet szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0763dfa-9969-44a0-9763-31a46d6fa95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskola szerint a cél az, hogy a gyerekek az iskolába vezető úton is biztonságban legyenek, egyes szülők szerint viszont az intézmény csak elveszi a tanulók kedvét a mozgástól.","shortLead":"Az iskola szerint a cél az, hogy a gyerekek az iskolába vezető úton is biztonságban legyenek, egyes szülők szerint...","id":"20180925_Kotelezo_lesz_rendszamtablat_tenniuk_a_biciklijukre_egy_brit_iskola_diakjainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0763dfa-9969-44a0-9763-31a46d6fa95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f729ef0-9901-410a-ab33-06886d0045d0","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Kotelezo_lesz_rendszamtablat_tenniuk_a_biciklijukre_egy_brit_iskola_diakjainak","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:13","title":"Kötelező lesz rendszámtáblát tenniük a biciklijükre egy brit iskola diákjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nőtt a számlák kiegyenlítésének ideje, és a behajthatatlan követelések száma, de legalább csökkent a halasztott fizetések aránya a magyar vállalatok közötti kereskedelemben.","shortLead":"Nőtt a számlák kiegyenlítésének ideje, és a behajthatatlan követelések száma, de legalább csökkent a halasztott...","id":"20180927_Hiaba_futnak_a_penzuk_utan_egyre_tobb_a_behajthatatlan_koveteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889361f1-fa49-408d-ab03-5bac38fda7af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Hiaba_futnak_a_penzuk_utan_egyre_tobb_a_behajthatatlan_koveteles","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:40","title":"Hiába futnak a pénzük után, egyre több a behajthatatlan követelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]