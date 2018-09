Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36081b88-dd29-40d1-ba81-a567099a9912","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy éve még a dos Santos klán uralkodott Angolában, ahol az elnöknek akkora hatalma volt mint egy császárnak vagy egy kommunista pártfőtitkárnak. Egy év alatt nagyot fordult a világ.","shortLead":"Egy éve még a dos Santos klán uralkodott Angolában, ahol az elnöknek akkora hatalma volt mint egy császárnak vagy...","id":"20180927_Bortonben_a_vezer_fia_megbukott_a_csaladihaveri_korrupt_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36081b88-dd29-40d1-ba81-a567099a9912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b407e2f-38c3-481b-a7b9-65418ab9811c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Bortonben_a_vezer_fia_megbukott_a_csaladihaveri_korrupt_rendszer","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:49","title":"Börtönben a vezér fia, megbukott a családi-haveri korrupt rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Felnőttfilmeket idéző, megrázó vádakról beszélt Gerencsér András, miután híre ment, hogy egy Budapest környéki egyesületnél két felnőtt férfival szemben tett bejelentést egy még kiskorú lány. Az állítólagos sértett ügyvédje azonban másfél hete elérhetetlen, telefonokra nem reagál, és az irodájában sem találtuk. Pedig mondani kellene valamit a feltételezett elkövetők beazonosítása után.","shortLead":"Felnőttfilmeket idéző, megrázó vádakról beszélt Gerencsér András, miután híre ment, hogy egy Budapest környéki...","id":"20180927_szexualis_eroszak_ugyved_peterfalvi_attila_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88e5154-2510-419d-969d-3d25a5f70d79","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_szexualis_eroszak_ugyved_peterfalvi_attila_","timestamp":"2018. szeptember. 27. 06:30","title":"Taktikát váltott a szexuális erőszak miatt feljelentést tevő kislány ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4414cc-bb48-403f-b8a5-4f20f5317fed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ehud Barak viszi majd a cég üzleti kampányait. A havi 40 órás munkáért közel 3 millió forint üti a markát az egykori miniszterelnöknek. ","shortLead":"Ehud Barak viszi majd a cég üzleti kampányait. A havi 40 órás munkáért közel 3 millió forint üti a markát az egykori...","id":"20180926_Orvosi_kannabiszt_gyarto_ceg_elnoke_lett_a_volt_izraeli_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4414cc-bb48-403f-b8a5-4f20f5317fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d41c9a-36fc-4744-90bc-38ef26119a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Orvosi_kannabiszt_gyarto_ceg_elnoke_lett_a_volt_izraeli_miniszterelnok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:37","title":"Orvosi kannabiszt gyártó cég elnöke lett a volt izraeli miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem ennyire jellemző. Ez utóbbin próbálnak most segíteni az előbbiek.","shortLead":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem...","id":"20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2fb395-08a9-442f-af50-ac6f1165e854","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:03","title":"A Snapchat, de még a Tinder is dolgozik rajta, hogy minél többen menjenek el szavazni az amerikai fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma szavaz róla a képviselő testület.","shortLead":"Ma szavaz róla a képviselő testület.","id":"20180927_Ket_auto_sem_eleg_a_budavari_polgarmesternek_harmadikat_is_kap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16d7bc4-de76-4d5b-a3b5-7d6ebdc0bc50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ket_auto_sem_eleg_a_budavari_polgarmesternek_harmadikat_is_kap","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:36","title":"Két autó sem elég a budavári polgármesternek, harmadikat is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da6b602-844c-4aae-b036-1faeb0052126","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 100 lóerős erősítőkúrán esett át a zuffenhauseni gyártó nagyobb SUV modellje.","shortLead":"Közel 100 lóerős erősítőkúrán esett át a zuffenhauseni gyártó nagyobb SUV modellje.","id":"20180925_640_loero_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenne_divatterepjaroba_v8_biturbo_techart_tuning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1da6b602-844c-4aae-b036-1faeb0052126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32171c63-5cdc-4c04-81a2-22fbc5a42087","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_640_loero_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenne_divatterepjaroba_v8_biturbo_techart_tuning","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:36","title":"640 lóerő már elég lesz a Porsche Cayenne divatterepjáróba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f3f75ef-f72e-4a68-99c9-8d4f6ada9605","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Design Epicentrum Manufacture a sportkocsikra emlékeztető íróasztalok gyártására specializálódott, amiket kifejezetten gazdagoknak készítenek.","shortLead":"A Design Epicentrum Manufacture a sportkocsikra emlékeztető íróasztalok gyártására specializálódott, amiket...","id":"20180925_lamborghini_aventador_iroasztal_design_epicentrum_manufacture","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f3f75ef-f72e-4a68-99c9-8d4f6ada9605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e800bb-c798-4c97-b1a4-17605414d1c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_lamborghini_aventador_iroasztal_design_epicentrum_manufacture","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:41","title":"Fotók: A világ legmenőbb íróasztalát hozta össze egy lengyel cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Át lehet-e alakítani a holokausztról kialakult képet a magyar közvéleményben? – Pelle János szerint erről szól a Sorsok Háza körül kialakult vita.","shortLead":"Át lehet-e alakítani a holokausztról kialakult képet a magyar közvéleményben? – Pelle János szerint erről szól a Sorsok...","id":"20180927_Magyar_Idok_garanciat_jelent_a_Mazsihisz_kihagyasa_egy_vonzo_Sorsok_Hazara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781f1473-f50f-4e66-8c9d-43e0638bb434","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Magyar_Idok_garanciat_jelent_a_Mazsihisz_kihagyasa_egy_vonzo_Sorsok_Hazara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:42","title":"Magyar Idők: Garanciát jelent a Mazsihisz kihagyása egy \"vonzó\" Sorsok Házára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]