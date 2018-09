„Régen nádas volt itt vadkacsákkal, meg legelő, kihajtották ide a birkát, a teheneket is. Nyeltük a port majd egy évig, de most jobb így, a férjem eztán nem a tévében nézi majd a meccseket, hanem kikönyököl az ablakba” – egy házaspár éppen az ablakuk alatt kinövő fociakadémia avatása előtt kanyarodott be a Krivaja utcába, ahogy a nő meséli, alig akarták átengedni őket a rendőrök, de mondták nekik, hogy nincs másik út, így mehettek.

© hvg.hu

Már órákkal az avatás előtt nagy volt a nyüzsgés a tizennégyezer lakosú vajdasági Topolya szélén, ahol több mint hárommilliárd magyar állami forintból (egészen pontosan 9,5 millió euróból) épült meg a TSC (Topolyai Sportklub) fociakadémiája. Még 2016 decemberében döntött a pénz sorsáról a magyar kormány, az összeg az MLSZ közvetítésével jutott el Topolyára. Hasonló fociakadémia működik már Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredán, Eszéken is. Azt a magyar és a szerbiai sajtó is találgatta, hogy miért éppen ebbe a kisvárosba hozta Orbán Viktor a beruházást, főként úgy, hogy Zentán már működik egy szintén magyar kötődésű focisuli. A magyarnarancs.hu szabadkai szerzője írta meg tavaly februárban, hogy a focilegenda Árok Ferenc hozta össze Orbán Viktorral a TSC tulajdonosát, Zsemberi Jánost. Úgy tűnt, a Topolyától öt kilométerre, Bajsán, egy kis faluban élő üzletembert kedvelik a helyiek, azt mondják róla, jókor volt jó helyen. Ezzel arra utalnak, hogy még a kilencvenes években felismerte, mekkora üzlet van a műsorszolgáltatásban. Így lényegében ma már az ő cége szolgáltatja a televíziós adásokat, az internetet, nem csak a Vajdaságban, mert egész Szerbiára kiterjedő hálózatot épített ki. A helyiek szerint a TSC-t is a saját pénzéből tartja fenn. A pénz az ő klubjánál landolt, a csütörtöki avatóra hivatalos volt a nagykövet, a konzul, Orbánék szövetségese, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István is. A rendőrség, de főleg a biztonsági őrök az egész komplexumot ellepték, nem csoda, hogy a pályákkal szemben lakó házaspár alig tudott a saját házához behajtani a még sáros, kissé feltúrt úton.

© hvg.hu

A koporsógyárból is kirendelték a munkásokat

Bár az épület és a pályák hibátlanul álltak, az látszott, hogy az utolsó pillanatig dolgoztak rajtuk. A komplexum körül az utakat nem sokkal a megnyitó előtt egyengethették el, a munkagépeket is a fal mellé állították. Foszforeszkálós mellényben pedig szinte sorfalat álltak a munkások, akik azt is elárulták, hogy ők tulajdonképpen a koporsógyárban dolgoznak, csak most vezényelték át őket ide az utóbbi napokban, és azt remélik, hogy a pluszmunkáért pluszpénz jár. Az is kiderült, hogy a koporsógyárban, az Uszlugában is Zsemberi János a főnök, így érthető, hogyan tudták a munkásokat onnan átvezényelni. Azt a sorfalat állók nem tudták megmondani, meddig kell még maradniuk, de az avató után már üresen maradt a földút.

© hvg.hu

„Szégyen, hogy az édesapámat nem hívták meg”

A kíváncsiskodóknak jó egy órát kellett várniuk Orbán Viktorra, volt, aki dühöngött is, persze nem a várakozás miatt. Egy drukkernek látszó férficsoport állt az akadémiai épülettel átellenben, de kiderült, hogy nem sok közük van a focihoz, annyit tudnak, hogy egy kicsit feljebb kúszott a TSC a ligájában (az ottani másodosztályban), de még mindig csak a középmezőnyt erősíti. Egyikük viszont egy bekeretezett oklevelet szorongatott a hóna alatt, kiderült, a 81 éves édesapja kitüntetését hozta el, aki 17 éven át sportorvos volt a csapatnál, még a jugoszláv futballszövetség rangos elismerést is adott az öregnek, de a klub nem hívta meg az avatóra. „Az apámnak ez többet ért volna, mintha százmillió dollárt adtak volna neki. Soha nem politizált, de lehet, hogy csípi a szemüket, hogy nem VMSZ-tag, mert itt csak az rúghat labdába” – mondta keserűen Kerekes János fia, aki szerdán még a Miniszterelnöki Hivatalnak címezve, Orbán Viktornak is írt, de hónapokkal ezelőtt a klubnál is kilincselt, hiába. „Most majd nézheti a tévén a közvetítést az átadásról” – tette hozzá a sportorvos fia.

© hvg.hu

„Megjött már a főnök”

A várakozók egyre gyűltek a kerítésen kívül is. Bent a meghívottak álltak, sok fiatal focista, a szereplők, a sajtósok, és a VIP vendégek. A kerítésen kívüliek is helyezkedtek, a bejárattal szemben levő ház udvarán egymásra pakolt raklapokon álldogáltak a kíváncsiskodók. Próbáltuk együtt megsaccolni, hogy mennyien lehetnek, de az egyik asszony csak morgott. „Budapesten, a Békemeneten sokkal többen voltunk, négy településről mentünk egy busszal. Persze, van, aki csak kapni szeret, adni nem, ide már nem jöttek el. Azt beszélték, hogy voltak, akik napidíjat kaptak a pesti útért, mi nem kaptunk még szendvicset sem, pedig az jól jött volna. Nekem nem kellett volna pénz azért, hogy elmenjek tüntetni? És most hol vannak, akik kaptak napidíjat?” – dühöngott az asszony, a mellette álló meg csak csitította.

Megjött már a főnök, betolhatom a biciklit? Ott nem engednek be

– tolta be a ház elé a kerékpárját egy férfi, éppen oda, ahol az asszonyok a raklapok tetején diskuráltak.

„Saját erőből ilyenre nem futotta volna. Maguknál már van több is, nálunk még nincs” – mondta is el rögtön véleményét a biciklijét letámasztó férfi. „Mikor jön már a főnök?” – kérdezte még egyszer. Végül kiderült, hogy Orbánt nevezi főnökének, és közlékenyen még azt is elmondta, hogy két doboz cigit is elszívott az áprilisi magyar választás napján, mert nagyon félt, hogy a magyarok Sorosra fognak szavazni. „De hál istennek, mindenki a főnökre szavazott” – mondja, és láthatóan újra megkönnyebbül, ahogy ezt meséli. „Azért tudja, az állampolgársággal sokat segítettek nekünk, a lányom is Kiszomborra ment férjhez, jó állása van. Itt a magamfajták maximum ha kétszáz eurót keresnek, azért ott jobb. Orbán segít nekünk fejlődni."

© hvg.hu

A miniszterelnök egy TSC-s sállal a nyakában beszélt arról, hogy évtizedek után Szerbia és Magyarország ismét egymásra talált, Közép-Európa közös nyelvét, a focit beszélik. „A komoly dolgokhoz társak kellenek” – Orbán elmondta, Topolyán Zsemberi Jánosban társra talált, olyanra, akinek nagy képzelőereje és akarata is van. Zsemberi vállalta, hogy felkarolja, megszervezi a vajdasági focit.

Az épületet először a magyar miniszterelnök nézhette meg kísérőivel, aztán a pályáknál a lelátón drukkolt a kamaszok csapatainak. Az érkezésére összeszaladt topolyaik az avatás után gyorsan szétszéledtek, csak a focis kemény mag maradt a meccsekre.

Ez nagyon szép, de jó lenne, ha gyárakat építenénk

Miközben az átadás zajlott, a pályák melletti pataknál egy horgász pecázott, mintha semmi nem történt volna. Nem messze tőle egy kislány az anyukájával nézelődött tisztes távolból, de azért hoztak távcsövet, hogy alaposan megnézhessék a magyar miniszterelnököt. Az asszony szerint sok jót hozhat a fiataloknak a sportlétesítmény, de azért jó volna, ha gyárak is épülnének.

© hvg.hu

A bútorgyár is bezárt, malom korábban nagyon jól ment, én ott dolgoztam. Most úgy hallottam, hogy egy magyar vállalkozó átveszi, valami Csányi, nem emlékszem pontosan

– tette hozzá a középkorú nő, és fontosnak tartotta megismételni, hogy a sport, a foci mindenképpen jót hozhat a fiataloknak, a kisvárosnak és az egész Vajdaságnak.