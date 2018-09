Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747b04d5-eec2-4ca4-90bd-413665ec289a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy virtuális videokamerával a kezében kell boldogulnia annak, aki a September 1999 című játékot megkíséreli végigvinni. Más világból származó teremtményekre itt nemigen kell számítani, ez a program nem emiatt tűnik igazán félelmetesnek.","shortLead":"Egy virtuális videokamerával a kezében kell boldogulnia annak, aki a September 1999 című játékot megkíséreli...","id":"20180926_horrorjatek_98demake_september_1999_horror_videojatek_ingyenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747b04d5-eec2-4ca4-90bd-413665ec289a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a907da-5911-4a1b-9454-5510c9ef710f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_horrorjatek_98demake_september_1999_horror_videojatek_ingyenes","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:03","title":"Szereti a horrort? Ez a játék mindössze 5 perces, de bele fog borzongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947c0b9d-56ba-4a41-8c71-ba4ff9b44a0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónap alatt 404 játékfilmterv érkezett a Magyar Nemzeti Filmalap történelmi filmes programjára; a nyertes filmtervekről szakmai zsűri dönt október végén.","shortLead":"Egy hónap alatt 404 játékfilmterv érkezett a Magyar Nemzeti Filmalap történelmi filmes programjára; a nyertes...","id":"20180926_Tortenelmi_film_magyar_nemzeti_filmalap_filmterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=947c0b9d-56ba-4a41-8c71-ba4ff9b44a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c467c1-7fbd-435f-92d1-d90d46256453","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Tortenelmi_film_magyar_nemzeti_filmalap_filmterv","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:15","title":"Szavazzon: milyen történelmi filmet látna szívesen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"45 millió euróról van szó.","shortLead":"45 millió euróról van szó.","id":"20180928_Az_EU_szerint_nincs_baj_a_BorsodChemnek_adott_allami_tamogatassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43fa6a3-c5ab-4cd4-9a3b-2a43c5f60f0f","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Az_EU_szerint_nincs_baj_a_BorsodChemnek_adott_allami_tamogatassal","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:49","title":"Az EU szerint nincs baj a BorsodChemnek adott állami támogatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét napirendre került a Szerbiából 2008-ban kiszakadt, albán többségű Koszovó felosztása, s most úgy tűnik – olvasható az e heti HVG-ben –, a nagyhatalmak a korábbiakkal ellentétben már nem utasítják el a Szerbia és Koszovó közötti területcserét.","shortLead":"Ismét napirendre került a Szerbiából 2008-ban kiszakadt, albán többségű Koszovó felosztása, s most úgy tűnik –...","id":"20180927_Szerbia_es_Koszovo_immar_nagyhatalmi_aldassal_keszul_a_nagy_alkura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a04aba9-3500-4fbd-8165-3e93a9fc8096","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Szerbia_es_Koszovo_immar_nagyhatalmi_aldassal_keszul_a_nagy_alkura","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:32","title":"Szerbia és Koszovó immár nagyhatalmi áldással készül a nagy alkura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dab35b9-5658-4106-8848-8cfbe21fa47d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Táncos, ugribugri mozdulatokkal lejtett el a tömeg előtt.","shortLead":"Táncos, ugribugri mozdulatokkal lejtett el a tömeg előtt.","id":"20180926_Nagyon_benezte_ezt_a_tuntetest_vagy_igazi_cinikus_a_lengyel_First_Lady","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dab35b9-5658-4106-8848-8cfbe21fa47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf708535-35f1-46f6-a35e-bca91d2a053d","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Nagyon_benezte_ezt_a_tuntetest_vagy_igazi_cinikus_a_lengyel_First_Lady","timestamp":"2018. szeptember. 26. 18:47","title":"Nagyon benézte ezt a tüntetést, vagy igazi cinikus a lengyel First Lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros XV. kerületében és Mánfán polgármestert, Bujákon polgármestert és képviselőket, a X. kerületben pedig egyéni képviselőt választanak vasárnap. ","shortLead":"A főváros XV. kerületében és Mánfán polgármestert, Bujákon polgármestert és képviselőket, a X. kerületben pedig egyéni...","id":"20180927_Negy_helyen_lesznek_idokozi_valasztasok_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c034d35-abbf-4d62-acee-3394bf95158e","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Negy_helyen_lesznek_idokozi_valasztasok_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:52","title":"Négy helyen lesznek időközi választások a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb00d856-d3ef-4926-8856-78e52dbf552f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tornateremre, sportpályára kértek pénzt.","shortLead":"Tornateremre, sportpályára kértek pénzt.","id":"20180927_Ilyen_is_van_nemet_mondott_egy_felvideki_varosnak_az_MLSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb00d856-d3ef-4926-8856-78e52dbf552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cd5cdc-7ed4-471a-9f0a-fb2fe21dd782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ilyen_is_van_nemet_mondott_egy_felvideki_varosnak_az_MLSZ","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:14","title":"Ilyen is van: nemet mondott egy felvidéki városnak az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A tiltakozás hatására a hatóságok visszavonták a tervezetet. ","shortLead":"A tiltakozás hatására a hatóságok visszavonták a tervezetet. ","id":"20180927_Megsem_kell_majd_fizetniuk_az_ujsagiroknak_ha_az_EUcsucsokrol_akarnak_tudositani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3948352d-9982-4f34-8ba6-5d7583248171","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Megsem_kell_majd_fizetniuk_az_ujsagiroknak_ha_az_EUcsucsokrol_akarnak_tudositani","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:27","title":"Mégsem kell majd fizetniük az újságíróknak, ha az EU-csúcsokról akarnak tudósítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]