Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Orban_ujra_Matyas_kiralykodott_a_rajongo_nepet_ugy_kellett_felmosni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f2f6e1-8816-4f92-a6a5-fa692bdfac85","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Orban_ujra_Matyas_kiralykodott_a_rajongo_nepet_ugy_kellett_felmosni","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:01","title":"Orbán Viktor újra Mátyás királykodott, a rajongó népet úgy kellett felmosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6da9c43-7aac-4b9d-9e96-b2353de74114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2007-ben Németországban már nagyot futott. Nem csoda, hogy most egy dél-koreai cég újra előszedte","shortLead":"2007-ben Németországban már nagyot futott. Nem csoda, hogy most egy dél-koreai cég újra előszedte","id":"20180928_Ismeros_a_capacsalados_versike_Mert_abbol_most_vilagszam_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6da9c43-7aac-4b9d-9e96-b2353de74114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8926d5-3622-4bea-b53e-4e14eea4d6bd","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Ismeros_a_capacsalados_versike_Mert_abbol_most_vilagszam_lett","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:47","title":"Ismerős a cápacsaládos versike? Mert abból nem most lett először világszám ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei tönkreteszik a kétállami megoldás kilátásait.","shortLead":"A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei...","id":"20180926_Trump_tamogatasarol_biztositotta_az_izraelipalesztin_valsag_ketallami_megoldasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1f0e1f-a079-440a-8f59-aa1ddb3dc75c","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Trump_tamogatasarol_biztositotta_az_izraelipalesztin_valsag_ketallami_megoldasat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:08","title":"Trump támogatásáról biztosította az izraeli-palesztin válság kétállami megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b796c5-bb0c-45b7-bc07-459539667de2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Villanyoszlopnak ment egy kisbusz, a forgalmat a főút melletti szervizútra terelték, torlódás várható.","shortLead":"Villanyoszlopnak ment egy kisbusz, a forgalmat a főút melletti szervizútra terelték, torlódás várható.","id":"20180927_Nyolcan_megserultek_egy_balesetben_a_4es_uton_Pilisen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7b796c5-bb0c-45b7-bc07-459539667de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73438ee-db90-480e-a0f9-f2c707470ab7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180927_Nyolcan_megserultek_egy_balesetben_a_4es_uton_Pilisen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 07:45","title":"Nyolcan megsérültek egy balesetben a 4-es úton Pilisen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1249b9a8-7ee7-46d9-a8c7-ef4b6b06c49e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kacsóh Pongrác útnál szállt fel a járműre, és furcsán viselkedett. A rendőrség garázdaság miatt nyomoz.","shortLead":"A Kacsóh Pongrác útnál szállt fel a járműre, és furcsán viselkedett. A rendőrség garázdaság miatt nyomoz.","id":"20180927_Keresik_a_ferfit_aki_injekcios_tuvel_szurt_meg_egy_not_az_1es_villamoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1249b9a8-7ee7-46d9-a8c7-ef4b6b06c49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d50c69-547c-49a3-bd14-f46d7605b52c","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Keresik_a_ferfit_aki_injekcios_tuvel_szurt_meg_egy_not_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:40","title":"Keresik a férfit, aki injekciós tűvel szúrt meg egy nőt az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51c4f51-1d98-4cac-aadb-050dc9155d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra egy képen pózolnak Linda Hamiltonnal. Ilyen utoljára a legelső Terminátor-film forgatásakor történt.","shortLead":"Újra egy képen pózolnak Linda Hamiltonnal. Ilyen utoljára a legelső Terminátor-film forgatásakor történt.","id":"20180928_Arnold_Schwarzenegger_megcsinalta_a_fotot_amire_34_evet_vartak_a_Terminatorrajongok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c51c4f51-1d98-4cac-aadb-050dc9155d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34b6df4-9182-473f-bd4f-aeeb519a2b7f","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_Arnold_Schwarzenegger_megcsinalta_a_fotot_amire_34_evet_vartak_a_Terminatorrajongok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:59","title":"Arnold Schwarzenegger megcsinálta a fotót, amire 34 évet vártak a Terminátor-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség a Bajnokok Ligája következő kiírásában vezeti be a videobírós (VAR) rendszert.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség a Bajnokok Ligája következő kiírásában vezeti be a videobírós (VAR) rendszert.","id":"20180927_bajnokok_ligaja_videobiro_var_cristiano_ronaldo_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a15368-808d-4c38-bf79-93b72ab7e80b","keywords":null,"link":"/sport/20180927_bajnokok_ligaja_videobiro_var_cristiano_ronaldo_kiallitas","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:40","title":"Nem lesz még egy olyan kiállítás, mint Ronaldóé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden alkalommal kérték, hogy részt vehessenek, de eddig sosem engedték meg nekik, hogy élőben hallgathassák és kérdezhessék Gulyás Gergelyt.","shortLead":"Minden alkalommal kérték, hogy részt vehessenek, de eddig sosem engedték meg nekik, hogy élőben hallgathassák és...","id":"20180927_Tobbszor_sem_engedtek_be_a_Magyar_Hang_ujsagiroit_a_kormanyinfora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a8cb77-5c1d-4706-ba45-f63794063eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Tobbszor_sem_engedtek_be_a_Magyar_Hang_ujsagiroit_a_kormanyinfora","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:58","title":"Többszöri kérésre sem engedték be a Magyar Hang újságíróit a kormányinfóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]