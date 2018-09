Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba64274f-a06f-4a10-a8ae-671455f02ae3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szeretem Vásárhelyt Egyesület új funkcióval ruházta fel a hódmezővásárhelyi kátyúkat: street art játszótérré tette azokat. Az úthibákra műanyag dinókkal, jégbe hűtött sörrel, popcornnal, Lego-játékokkal hívják fel a figyelmet.","shortLead":"A Szeretem Vásárhelyt Egyesület új funkcióval ruházta fel a hódmezővásárhelyi kátyúkat: street art játszótérré tette...","id":"20180928_Behutott_sor_es_lubickolo_Barbie_babak_viragzik_a_katyumuveszet_Vasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba64274f-a06f-4a10-a8ae-671455f02ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5814a0-0851-4b05-8f71-12d158c963cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_Behutott_sor_es_lubickolo_Barbie_babak_viragzik_a_katyumuveszet_Vasarhelyen","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:16","title":"Behűtött sör és lubickoló Barbie babák: virágzik a kátyúművészet Vásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc05fe39-e770-4d2c-b881-7df1cae7086f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz sajtó szerint nem is lehetett volna ennél méltóbb halála.","shortLead":"Az olasz sajtó szerint nem is lehetett volna ennél méltóbb halála.","id":"20180928_Tobb_mint_6000_novel_fekudt_le_az_olasz_playboy_az_utolsoba_belehalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc05fe39-e770-4d2c-b881-7df1cae7086f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49e9646-570a-458f-b8a8-3cdd57538c26","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Tobb_mint_6000_novel_fekudt_le_az_olasz_playboy_az_utolsoba_belehalt","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:39","title":"Több mint 6000 nővel feküdt le az olasz playboy, az utolsóba belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi bizottságon átment Kavanaugh jelölése, de republikánus szenátorok is FBI-vizsgálatot követelnek a szexuális zaklatási vádak ügyében. ","shortLead":"Az igazságügyi bizottságon átment Kavanaugh jelölése, de republikánus szenátorok is FBI-vizsgálatot követelnek...","id":"20180928_Trump_fobirojeloltje_egy_lepessel_kozelebb_a_kinevezeshez_de_meg_elhasalhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b379d7a-3c59-413f-a547-39b0bf686e6a","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Trump_fobirojeloltje_egy_lepessel_kozelebb_a_kinevezeshez_de_meg_elhasalhat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 21:08","title":"Trump főbírójelöltje egy lépéssel közelebb a kinevezéshez, de még elhasalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959674b6-d024-4082-8221-f43eb5ecd4cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszbarát és euroszkeptikus Marcello Foa sosem titkolta, hogy álhíreket ír, emellett nyíltan meleg-, bevándorlás- és oltásellenes.","shortLead":"Az oroszbarát és euroszkeptikus Marcello Foa sosem titkolta, hogy álhíreket ír, emellett nyíltan meleg-, bevándorlás...","id":"20180928_Alhirgyarto_ujsagiro_lett_az_olasz_nemzeti_tevecsatornacsalad_uj_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=959674b6-d024-4082-8221-f43eb5ecd4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbdba5e-37c5-439f-84dc-07e0453e454a","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Alhirgyarto_ujsagiro_lett_az_olasz_nemzeti_tevecsatornacsalad_uj_elnoke","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:54","title":"Álhírgyártó újságíró lett az olasz nemzeti tévécsatorna-család új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b60a0fc-ca09-4814-936a-690ec44acb67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180928_Alfoldi_Robert_szajabol_igazan_dramaian_hangzik_egy_kilakoltatas_tortenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b60a0fc-ca09-4814-936a-690ec44acb67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9502cd4-1a45-4e60-9fab-2ea657aad280","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Alfoldi_Robert_szajabol_igazan_dramaian_hangzik_egy_kilakoltatas_tortenete","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:01","title":"Alföldi Róbert szájából igazán drámaian hangzik egy kilakoltatás története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3191f5-6ffe-40db-80c1-36c46ffd8e4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Háborús filmet forgat a két színész, Norman Lebrecht zenekritikus regényét viszik vászonra. London mellett Budapesten is vesznek fel jeleneteket. ","shortLead":"Háborús filmet forgat a két színész, Norman Lebrecht zenekritikus regényét viszik vászonra. London mellett Budapesten...","id":"20180928_Budapestre_jon_forgatni_Clive_Owen_es_Tim_Roth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f3191f5-6ffe-40db-80c1-36c46ffd8e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2845fcef-3f82-4e34-a26f-842b7914bbdd","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_Budapestre_jon_forgatni_Clive_Owen_es_Tim_Roth","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:11","title":"Budapestre jön forgatni Clive Owen és Tim Roth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ-ről és a közgyűléséről, Donald Trump nagy bejelentéséről, a magyar családokról és nyugdíjasokról beszélt a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. ","shortLead":"Az ENSZ-ről és a közgyűléséről, Donald Trump nagy bejelentéséről, a magyar családokról és nyugdíjasokról beszélt...","id":"20180928_orban_viktor_kossuth_radio_ensz_trump_csaladok_nyugdijasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b26c138-7798-4c6f-9202-6f17abdddbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_orban_viktor_kossuth_radio_ensz_trump_csaladok_nyugdijasok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:45","title":"Orbán ma véglegesíti az újabb nemzeti konzultáció kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar téner irányította Hertha BSC 2-0-ra verte az eddig veretlenül listavezető címvédőt.","shortLead":"A magyar téner irányította Hertha BSC 2-0-ra verte az eddig veretlenül listavezető címvédőt.","id":"20180929_dardai_pal_hertha_bsc_bayern_munchen_gyozelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6280923f-cef4-4752-9c0d-b6988fd9e3ee","keywords":null,"link":"/sport/20180929_dardai_pal_hertha_bsc_bayern_munchen_gyozelem","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:35","title":"Hatalmas bravúr: 9 év után verte meg Dárdai csapata a Bayernt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]