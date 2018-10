Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha az adós gyorsan átárazódó kölcsönt választ, akkor a havi vállalható törlesztője csak a harmadára rúghat, mint a múlt héten.","shortLead":"Ha az adós gyorsan átárazódó kölcsönt választ, akkor a havi vállalható törlesztője csak a harmadára rúghat, mint a múlt...","id":"20181001_Lakashitelt_venne_fel_Matol_ezek_a_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ae6f70-be6e-45c0-bc60-4ef3cf6740c9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181001_Lakashitelt_venne_fel_Matol_ezek_a_szabalyok","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Lakáshitelt venne fel? Mától ezek a szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d20b1c-070a-4950-a686-7e2e00ebc29c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak nem pont úgy, mint a magyar.","shortLead":"Csak nem pont úgy, mint a magyar.","id":"20181002_A_skot_kormany_is_a_rasszistaknak_kampanyol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60d20b1c-070a-4950-a686-7e2e00ebc29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e051c991-eddd-478e-b1c5-3ebe44f9e6dd","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_A_skot_kormany_is_a_rasszistaknak_kampanyol","timestamp":"2018. október. 02. 10:04","title":"A skót kormány is a rasszistáknak kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén is lesz nyugdíjprémium-kifizetés, és minden számítás szerint nagyobb lesz, mint legutóbb volt, mondta a miniszterelnök hétfőn az Országházban, az Idősek Tanácsa ülésén.","shortLead":"Idén is lesz nyugdíjprémium-kifizetés, és minden számítás szerint nagyobb lesz, mint legutóbb volt, mondta...","id":"20181001_Orban_Iden_meg_tobb_lesz_a_nyugdijpremium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdc15d3-a7ce-465e-9932-9bb0f747e5ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Orban_Iden_meg_tobb_lesz_a_nyugdijpremium","timestamp":"2018. október. 01. 12:17","title":"Orbán: Idén még több lesz a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a helyszínen bejelentkezve üzent a kormánynak, haladéktalanul segítsék meg a fóti intézményt.","shortLead":"Szél Bernadett a helyszínen bejelentkezve üzent a kormánynak, haladéktalanul segítsék meg a fóti intézményt.","id":"20181002_Nincs_futes_jeghideg_szobakban_alszanak_a_foti_gyermekotthon_lakoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3a5ca2-8446-4c6a-8053-4a8406ced94f","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Nincs_futes_jeghideg_szobakban_alszanak_a_foti_gyermekotthon_lakoi","timestamp":"2018. október. 02. 14:32","title":"Nincs fűtés, jéghideg szobákban alszanak a fóti gyermekotthon lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1c20e2-b8dd-4fa6-b9d1-de381fafa68c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paul McCartney ráadásul olyan titkot árult el a koncertjeiről, amire soha nem gondoltunk volna.","shortLead":"Paul McCartney ráadásul olyan titkot árult el a koncertjeiről, amire soha nem gondoltunk volna.","id":"20181002_John_Lennon_Paul_McCartney_Beatles_dicsret_elfelejtett_szovegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d1c20e2-b8dd-4fa6-b9d1-de381fafa68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0d8be8-f020-4103-88c5-bb3f8bdd4d7d","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_John_Lennon_Paul_McCartney_Beatles_dicsret_elfelejtett_szovegek","timestamp":"2018. október. 02. 10:53","title":"Rivalizálás és kevés dicséret: ilyen volt a munka John Lennonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírek folyamatos feldolgozását végzi a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a Magyar Távirati Iroda épületében.","shortLead":"A hírek folyamatos feldolgozását végzi a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a Magyar Távirati Iroda épületében.","id":"20181002_Kiderult_miert_van_berelt_helye_a_titkosszolgalatnak_a_kozmedianal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2c6fa7-fe9d-4e3e-8274-fab1b003da51","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Kiderult_miert_van_berelt_helye_a_titkosszolgalatnak_a_kozmedianal","timestamp":"2018. október. 02. 12:08","title":"Kiderült, miért van bérelt helye a titkosszolgálatnak a közmédiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel hét százalékkal többet vásároltak idén az országban, mint tavaly ilyenkor, és valószínű, hogy marad ez a növekedési ütem.","shortLead":"Közel hét százalékkal többet vásároltak idén az országban, mint tavaly ilyenkor, és valószínű, hogy marad...","id":"20181003_Ahogy_nonek_a_fizetesek_egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e094bf-46f2-4dea-9fab-e688c5bdc504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Ahogy_nonek_a_fizetesek_egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok","timestamp":"2018. október. 03. 09:33","title":"Ahogy nőnek a fizetések, egyre többet vásárolnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54041260-a9d2-4d89-818b-0730ff4bcd14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folyamatosan trollkodnak egymás fotói alatt, az Egy kis szívesség pedig jó alapot is ad erre.","shortLead":"Folyamatosan trollkodnak egymás fotói alatt, az Egy kis szívesség pedig jó alapot is ad erre.","id":"20181002_Ryan_Reynolds_Blake_Lively_Egy_kis_szivesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54041260-a9d2-4d89-818b-0730ff4bcd14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8ad200-b5bb-48db-9252-7d7409de71c6","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Ryan_Reynolds_Blake_Lively_Egy_kis_szivesseg","timestamp":"2018. október. 02. 14:28","title":"Nem hagyta szó nélkül Ryan Reynolds, hogy a felesége egy meztelen férfival pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]