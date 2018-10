Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanszékvezető egyetemi tanár, jogász Hack Péter úgy látja: a bírói függetlensége elvesztése azzal járhat, hogy a magyar bíróságok ítéleteit nem fogadják el a nemzetközi fórumokon.","shortLead":"A tanszékvezető egyetemi tanár, jogász Hack Péter úgy látja: a bírói függetlensége elvesztése azzal járhat...","id":"20181003_Hack_Sokkal_sulyosabb_kovetkezmenyei_is_lehetnek_a_biroi_fuggetlenseg_elvesztesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e36420-c7c2-4a5e-8682-86297b78e108","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Hack_Sokkal_sulyosabb_kovetkezmenyei_is_lehetnek_a_biroi_fuggetlenseg_elvesztesenek","timestamp":"2018. október. 03. 12:09","title":"Hack: Sokkal súlyosabb következményei is lehetnek a bírói függetlenség elvesztésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai plenáris ülésen támogatták az áfaszabályok Európai Bizottság által javasolt reformjának jó részét is – közölte az EP sajtószolgálata szerdán.","shortLead":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai...","id":"20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff9b04b-461f-48c0-a469-bfc27259498d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 03. 17:51","title":"Döntött az Európai Parlament, csökkentené az áfát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékkal nőtt a tömény italok forgalma egyetlen év alatt. Év közben a félliteres kiszerelés a legnépszerűbb, aztán jön a karácsony.","shortLead":"Tíz százalékkal nőtt a tömény italok forgalma egyetlen év alatt. Év közben a félliteres kiszerelés a legnépszerűbb...","id":"20181003_Gyomorkeserut_vodkat_es_palinkat_vedelnek_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47607a4-e4ed-4def-9a02-826d8e338ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Gyomorkeserut_vodkat_es_palinkat_vedelnek_a_magyarok","timestamp":"2018. október. 03. 10:00","title":"Gyomorkeserűt, vodkát és pálinkát vedelnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ca88bf-cec4-4628-becb-cb34ec7463f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Állami, önkormányzati, egyházi, illetve határon túli óvodák érintettek Magyarországon és a Kárpát-medencében.","shortLead":"Állami, önkormányzati, egyházi, illetve határon túli óvodák érintettek Magyarországon és a Kárpát-medencében.","id":"20181004_2_ezer_ovodat_epit_es_ujit_fel_a_kormany_2020ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25ca88bf-cec4-4628-becb-cb34ec7463f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d985c27e-f70d-41ec-ba60-3879fa1ef411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_2_ezer_ovodat_epit_es_ujit_fel_a_kormany_2020ig","timestamp":"2018. október. 04. 05:47","title":"2 ezer óvodát épít és újít fel a kormány 2020-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az idén 20 százalékkal nőhet az online kereskedelmi forgalom.","shortLead":"Az idén 20 százalékkal nőhet az online kereskedelmi forgalom.","id":"20181004_Egyre_tobbet_vasarolunk_az_interneten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bba3c6-5965-4cf9-933b-a9c5d9c69bac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Egyre_tobbet_vasarolunk_az_interneten","timestamp":"2018. október. 04. 07:35","title":"Egyre többet vásárolunk az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi kettős ügynök az orosz elnök szerint elárulta a hazáját, ezért nem lehet másnak nevezni.","shortLead":"A korábbi kettős ügynök az orosz elnök szerint elárulta a hazáját, ezért nem lehet másnak nevezni.","id":"20181003_vlagyimir_putyin_szergej_szkripal_mergezeses_merenylet_novicsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a64a2e-f303-4c94-8357-234f45222b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_vlagyimir_putyin_szergej_szkripal_mergezeses_merenylet_novicsok","timestamp":"2018. október. 03. 15:59","title":"Szemétládának nevezte Putyin a megmérgezett Szkripalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyugtatókat és altatókat adott a kollégáinak csaknem egy éven keresztül. ","shortLead":"Nyugtatókat és altatókat adott a kollégáinak csaknem egy éven keresztül. ","id":"20181002_mergezte_a_kollegait_felfuggesztettet_kapott_az_apolono","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff8ef86-07db-4554-9396-5868017954e8","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_mergezte_a_kollegait_felfuggesztettet_kapott_az_apolono","timestamp":"2018. október. 02. 19:36","title":"Mérgezte a kollégáit, felfüggesztettet kapott az ápolónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gender-Balneológia szakpárt indít, fittyet hányva a hazai tudománypolitikai kurzusoknak. ","shortLead":"Gender-Balneológia szakpárt indít, fittyet hányva a hazai tudománypolitikai kurzusoknak. ","id":"20181003_A_Ketfarku_is_allast_foglalt_az_MTAbotranyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e976406-e7ca-4ba5-bc6d-e39dba4ca483","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_Ketfarku_is_allast_foglalt_az_MTAbotranyban","timestamp":"2018. október. 03. 08:53","title":"A Kétfarkú is \"állást foglalt\" az MTA-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]