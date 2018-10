Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy mellékhelyiségben keletkezett a tűz.","shortLead":"Egy mellékhelyiségben keletkezett a tűz.","id":"20181003_Tuz_volt_az_ELTE_jogi_karan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670376d3-bc86-47d0-9c28-558c837e1210","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Tuz_volt_az_ELTE_jogi_karan","timestamp":"2018. október. 03. 16:08","title":"Tűz volt az ELTE jogi karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af5c489-8b6b-45ed-b016-a12f144f3ffc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas tartály robbant fel Olaszországban.","shortLead":"Hatalmas tartály robbant fel Olaszországban.","id":"20181004_Rossz_nezni_ahogy_karba_megy_30_ezer_liter_Prosecco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af5c489-8b6b-45ed-b016-a12f144f3ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44dd062-36f9-4649-97ae-f3a30a049e68","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Rossz_nezni_ahogy_karba_megy_30_ezer_liter_Prosecco","timestamp":"2018. október. 04. 10:10","title":"Rossz nézni, ahogy kárba megy 30 ezer liter Prosecco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A fapadosok persze így is jól jártak.","shortLead":"A fapadosok persze így is jól jártak.","id":"20181003_Rosszul_sikerult_a_nyari_foszezon_az_europai_legi_kozlekedesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd103ed-7938-44ca-8803-1ef9b57086dd","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Rosszul_sikerult_a_nyari_foszezon_az_europai_legi_kozlekedesben","timestamp":"2018. október. 03. 05:38","title":"Rosszul sikerült a nyári főszezon az európai légi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A házasság alternatívájaként.","shortLead":"A házasság alternatívájaként.","id":"20181002_Anglia_is_bevezeti_az_elettarsi_kapcsolatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2e7585-9be4-497c-9090-8f84ac61f852","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Anglia_is_bevezeti_az_elettarsi_kapcsolatot","timestamp":"2018. október. 02. 13:31","title":"Anglia a heteroszexuális pároknak is bevezeti az élettársi kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ízlések és pofonok különbözők, de bizonyos dolgokban meglehetős a konszenzus. 