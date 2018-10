Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiány miatt több fővárosi és vidéki kórház már nem tudja teljesíteni a törvényben előírt minimális személyi feltételeket, ilyenkor leszerződnek olyan céggel, aki szakképzett, alkalmi munkaerőt, bérnővért közvetít – írja a Magyar Narancs. Az adminisztráció is kevesebb, mert az ápolók a cégtől kapják a fizetésüket. Ez a pénz azonban köszönőviszonyban sincs azzal, mint amennyit a pályaelhagyó ápolók kereshetnek.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt több fővárosi és vidéki kórház már nem tudja teljesíteni a törvényben előírt minimális személyi...","id":"20181004_A_bernoverseg_rossz_megoldas_inkabb_Lidlpenztarosnak_allnak_a_kiegett_apolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0bb4df-c207-4827-9bb1-c6521b6437a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_A_bernoverseg_rossz_megoldas_inkabb_Lidlpenztarosnak_allnak_a_kiegett_apolok","timestamp":"2018. október. 04. 10:40","title":"A bérnővérség rossz megoldás, inkább Lidl-pénztárosnak állnak a kiégett ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f259ecd-89de-4a98-ad73-9695d2b5f1ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 58 ezer terhességi teszt is érintett lehet a botrányban, többen jelezték, hogy tévesen jeleztek pozitív eredményt.","shortLead":"Akár 58 ezer terhességi teszt is érintett lehet a botrányban, többen jelezték, hogy tévesen jeleztek pozitív eredményt.","id":"20181005_Tobb_ezer_terhessegi_tesztet_hivtak_vissza_teves_pozitiv_eredmeny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f259ecd-89de-4a98-ad73-9695d2b5f1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4b7f7a-f32f-475d-b795-f5ccf2729f77","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Tobb_ezer_terhessegi_tesztet_hivtak_vissza_teves_pozitiv_eredmeny_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 17:56","title":"Több ezer terhességi tesztet hívtak vissza Nagy-Britanniában téves pozitív eredmény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf7124f-5e32-4c1d-ae70-30be740db19d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ehet egy medve túl sok lazacot? Az alaszkai vadonban biztos nem. ","shortLead":"Ehet egy medve túl sok lazacot? Az alaszkai vadonban biztos nem. ","id":"20181005_Szavazzon_a_legkoverebb_medvere_meg_a_teli_almuk_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faf7124f-5e32-4c1d-ae70-30be740db19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21604415-2b51-4ffc-ac50-ec1dbb5dba3a","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Szavazzon_a_legkoverebb_medvere_meg_a_teli_almuk_elott","timestamp":"2018. október. 05. 15:00","title":"Melyikük a legkövérebb medve? Szavazzon még a téli álmuk előtt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7e7772-ca02-4693-af6b-ce080a606d5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp a tóparton játszott, mikor egy érdekes botot vett észre: aztán kihúzott a vízből egy rozsdás kardot.","shortLead":"Épp a tóparton játszott, mikor egy érdekes botot vett észre: aztán kihúzott a vízből egy rozsdás kardot.","id":"20181005_Tobb_mint_ezereves_kardot_talalt_egy_nyolceves_kislany_egy_sved_toban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7e7772-ca02-4693-af6b-ce080a606d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17748ad1-4de6-42f2-898f-7a734788d625","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Tobb_mint_ezereves_kardot_talalt_egy_nyolceves_kislany_egy_sved_toban","timestamp":"2018. október. 05. 10:26","title":"Több mint ezeréves kardot talált egy nyolcéves kislány egy svéd tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily László Fásy Zsülike becsületét.","shortLead":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily...","id":"20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730b4ce-8fdb-43b4-8746-6426166665ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","timestamp":"2018. október. 05. 16:24","title":"Jogerősen pert nyert egy újságíró Fásy Zsülike ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea szerint a repülőutakkal kapcsolatban több törvénysértés is felmerül.","shortLead":"Szabó Tímea szerint a repülőutakkal kapcsolatban több törvénysértés is felmerül.","id":"20181004_Megkerdeztek_Polt_Petert_indite_nyomozast_Orban_luxusrepulese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75994254-5a4d-49e3-bf84-7391b5e4544e","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megkerdeztek_Polt_Petert_indite_nyomozast_Orban_luxusrepulese_miatt","timestamp":"2018. október. 04. 14:14","title":"Megkérdezték Polt Pétert, indít-e nyomozást Orbán luxusrepülése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain szerdán fölényes, 6-1-es győzelmet aratott a vendég Crvena Zvezda felett a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"A Paris Saint-Germain szerdán fölényes, 6-1-es győzelmet aratott a vendég Crvena Zvezda felett a labdarúgó Bajnokok...","id":"20181003_neymar_triplaval_vezette_gyozelemre_a_psgt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66126788-12e1-4a81-9916-90dd70ef56a3","keywords":null,"link":"/sport/20181003_neymar_triplaval_vezette_gyozelemre_a_psgt","timestamp":"2018. október. 03. 21:14","title":"Neymar triplával vezette győzelemre a PSG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sportmárka, ahogy az EA Sport is, szerződésben áll a sztárral, aggódva figyelik az eseményeket.","shortLead":"A sportmárka, ahogy az EA Sport is, szerződésben áll a sztárral, aggódva figyelik az eseményeket.","id":"20181005_Aggodik_a_Nike_Ronaldo_zaklatasos_hirei_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a80f5c-2388-4b30-b679-74fadb3c91c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Aggodik_a_Nike_Ronaldo_zaklatasos_hirei_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 15:30","title":"Aggódik a Nike a Ronaldóról szóló erőszakolásos hírek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]