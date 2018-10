Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A "trópusok Trumpja" nyerte a brazil elnökválasztás első fordulóját
Jair Bolsonaro nem szerzett abszolút többséget, így második fordulót is kell tartani.

Marabu FékNyúz: Puha vagy, Viktor!

Franciaország holnap megbénul, így élheti túl, ha arra jár
Általános sztrájkolnak hirdettek a közlekedésiek, sok repülőjáratot is törölhetnek.

Egészséges egytálételekkel és étteremhálózattal rukkol elő a Fornetti alapítója
Az új árukat külföldön is piacra dobja.

"János! Miért hazudsz?!" - Facebookon üzent a Jobbik elnöke Volner Jánosnak
Pénteken kezdődött az adok-kapok.

Ezreket rúghatnak ki heteken belül az államigazgatásból
A 24.hu információi szerint a kormányzat arra számít, hogy a lapátra tett emberek egy részét sikerül majd átképezni, és azután átterelni az egészségügy vagy a szociális ágazat területeire. Éppen videózták az utasok, ahogy felszáll a repülő, amikor kigyulladt a hajtómű
A felszállás után azonnal vissza kellett fordulnia az IranAir menetrend szerinti járatának.

Lassan már úgy tárolhatjuk a radioaktív hulladékot, mint a háztartási szemetet
Egy új kormányrendelet szerint már három kategóriába sorolhatjuk a radioaktív hulladékokat, a szennyezett munkaruha például csak nagyon kis aktivitásúnak minősül, így könnyebben és olcsóbban tárolható.