[{"available":true,"c_guid":"3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is megpróbálta megütni és megrúgni a vasútőrt, vádat emeltek ellene.","shortLead":"Többször is megpróbálta megütni és megrúgni a vasútőrt, vádat emeltek ellene.","id":"20181010_Nem_akart_leszallni_a_vonatrol_majd_hosszu_percekig_tombolt_az_allomason_az_ittas_delegyhazi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d11cc0-2c42-49d0-96cf-79a91ec9d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_akart_leszallni_a_vonatrol_majd_hosszu_percekig_tombolt_az_allomason_az_ittas_delegyhazi_ferfi","timestamp":"2018. október. 10. 10:35","title":"Nem akart leszállni a vonatról, majd hosszú percekig tombolt az állomáson az ittas délegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db544731-e3cd-4d36-9d9f-c39c9250f572","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban négyfős kuratórium egyik tagja, Orbán Balázs államtitkár lett, ezért a váltás.","shortLead":"A korábban négyfős kuratórium egyik tagja, Orbán Balázs államtitkár lett, ezért a váltás.","id":"20181008_G_Fodor_Gabor_a_Szazadveg_Alapitvany_uj_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db544731-e3cd-4d36-9d9f-c39c9250f572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d885e3-b70e-40a0-9416-241bcb5bab3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_G_Fodor_Gabor_a_Szazadveg_Alapitvany_uj_elnoke","timestamp":"2018. október. 08. 17:58","title":"G. Fodor Gábor a Századvég Alapítvány új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1afa6a7-6e83-425c-b803-fa733ecb8715","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap arra figyelmeztette Törökországot, új gazdaságpolitikára van szükség, ha el akarja kerülni a válságot. ","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap arra figyelmeztette Törökországot, új gazdaságpolitikára van szükség, ha el akarja kerülni...","id":"20181009_Mennyit_er_egy_ujsagiro_elete_ha_egy_hercege_egymilliard_dollart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1afa6a7-6e83-425c-b803-fa733ecb8715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1712b5c-cb1a-49dd-b384-3ea99b358197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Mennyit_er_egy_ujsagiro_elete_ha_egy_hercege_egymilliard_dollart","timestamp":"2018. október. 09. 12:41","title":"Mennyit ér egy újságíró élete, ha egy hercegé egymilliárd dollárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszállás már befejeződött, amikor a baleset történt, így csak egy ember sérült meg.","shortLead":"A beszállás már befejeződött, amikor a baleset történt, így csak egy ember sérült meg.","id":"20181009_Leszakadt_egy_utashid_az_iszlamabadi_nemzetkozi_repuloteren__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f523c265-f911-4bac-a9f6-a1188d618602","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Leszakadt_egy_utashid_az_iszlamabadi_nemzetkozi_repuloteren__video","timestamp":"2018. október. 09. 12:14","title":"Leszakadt egy utashíd az iszlámábádi nemzetközi repülőtéren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","shortLead":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","id":"20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e6e83c-5c80-47c7-b694-79250d089dae","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 09:49","title":"A Szépírók Társasága levélben aggódik Prőhle Gergely menesztése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderülhet az is, milyen feltételekkel vállalja a főpolgármester a megmérettetést.","shortLead":"Kiderülhet az is, milyen feltételekkel vállalja a főpolgármester a megmérettetést.","id":"20181009_tarlos_istvan_orban_viktor_bejelentes_fopolgarmester_ujraindulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9f6618-f2fc-4b11-a7a5-6a4b1eb990e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_tarlos_istvan_orban_viktor_bejelentes_fopolgarmester_ujraindulas","timestamp":"2018. október. 09. 10:45","title":"Holnap Tarlós Orbán jelenlétében jelentheti be, hogy újra indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","id":"20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25855f20-e3b7-4970-8d9d-f48a541107b5","keywords":null,"link":"/sport/20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","timestamp":"2018. október. 10. 15:18","title":"Szegedre tart a Veszprém kapusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra jegyet váltó turistákat utaztat. Először azonban ő maga megy fel.","shortLead":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra...","id":"20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ad2e27-4d59-478f-9587-f748fe1c9f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","timestamp":"2018. október. 10. 09:18","title":"Hónapokon belül az űrbe megy Sir Richard Branson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]