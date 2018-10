Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae82b2bc-e56b-4e23-ae71-a0fc2b1c6465","c_author":"Szent-Iványi István","category":"velemeny","description":"A magyar miniszterelnök folyamatosan ajnározza, valósággal dicsőíti a török elnököt, ugyanakkor nincs nyoma annak, hogy fenntartásait a török elnyomó rendszerrel kapcsolatban akár csak diplomatikusan szóba hozná. Vélemény.","shortLead":"A magyar miniszterelnök folyamatosan ajnározza, valósággal dicsőíti a török elnököt, ugyanakkor nincs nyoma annak...","id":"20181011_Mit_keresett_Erdogan_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae82b2bc-e56b-4e23-ae71-a0fc2b1c6465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330d9b37-ee05-4a41-a1fd-eea5e848a310","keywords":null,"link":"/velemeny/20181011_Mit_keresett_Erdogan_Budapesten","timestamp":"2018. október. 11. 13:00","title":"Mit keresett Erdogan Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" A pénzmosás büntetési tételének felső határa négy év szabadságvesztés lesz, és a bírák még további szankciókat és intézkedéseket szabhatnak ki.","shortLead":" A pénzmosás büntetési tételének felső határa négy év szabadságvesztés lesz, és a bírák még további szankciókat és...","id":"20181011_Bekemenyit_a_penzmosassal_szemben_az_Europau_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0efc632-ff89-4112-a337-2e564da341f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Bekemenyit_a_penzmosassal_szemben_az_Europau_Unio","timestamp":"2018. október. 11. 12:01","title":"Bekeményít a pénzmosással szemben az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin szerint a cél az, hogy 2022-re ezen ápolási díj mértéke elérje az akkori minimálbér összegét.","shortLead":"Novák Katalin szerint a cél az, hogy 2022-re ezen ápolási díj mértéke elérje az akkori minimálbér összegét.","id":"20181011_100_ezer_forintra_no_a_gyermekek_utan_jaro_apolasi_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0342c93-83dc-42ed-96db-fd90a8da630a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_100_ezer_forintra_no_a_gyermekek_utan_jaro_apolasi_dij","timestamp":"2018. október. 11. 09:58","title":"100 ezer forintra nő a gyermekek után járó ápolási díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországi múzeumokban helyezik majd letétbe.","shortLead":"Magyarországi múzeumokban helyezik majd letétbe.","id":"20181011_180_millio_forintert_vesz_14_festmenyt_a_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96f691a-0a61-4898-8310-9c227c5f9d6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_180_millio_forintert_vesz_14_festmenyt_a_jegybank","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"180 millió forintért vesz 14 festményt a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","shortLead":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","id":"20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b7060-4ceb-4713-97a0-84ea0d61329d","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 10. 15:46","title":"Nem lesz honos népcsoport az orosz és a székely Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5ce9c6-1584-418c-b0fa-9432145d0811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként Pusztai Liza és Rabb Krisztián a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","shortLead":"Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként...","id":"20181010_pusztai_liza_rabb_krisztian_vivas_csapatverseny_aranyerem_ifjusagi_olimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5ce9c6-1584-418c-b0fa-9432145d0811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424f826-bed7-4ab7-bd0d-473659842f43","keywords":null,"link":"/sport/20181010_pusztai_liza_rabb_krisztian_vivas_csapatverseny_aranyerem_ifjusagi_olimpia","timestamp":"2018. október. 10. 21:50","title":"Újabb arany a magyar vívóknak az ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","shortLead":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","id":"20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260bf5e9-e81d-4b4e-b252-b07a821860bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","timestamp":"2018. október. 10. 18:56","title":"Beintett az olasz kormány a kritikusainak, csak azért sem változtat a költségvetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ff584-8440-4ec5-a438-5221c8f28c9e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Takarékbank hiteléből vett újabb MKB-részvényeket Mészáros Lőrinc és felesége. Az akció már az állami Budapest Bank bekebelezését készítheti elő.","shortLead":"A Takarékbank hiteléből vett újabb MKB-részvényeket Mészáros Lőrinc és felesége. Az akció már az állami Budapest Bank...","id":"20181010_Barati_kolcsonbol_venne_allami_bankot_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=628ff584-8440-4ec5-a438-5221c8f28c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d32319-df6a-4817-9269-c0f105ae00f6","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Barati_kolcsonbol_venne_allami_bankot_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. október. 10. 11:49","title":"Baráti kölcsönből venne állami bankot Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]