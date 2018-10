Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0bc3dbe-eb5d-407e-96d3-ed2cc229ddce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a Sargentini-jelentés csupán egy ideológiai háború része, amit Brüsszel indított a magyarok ellen.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a Sargentini-jelentés csupán egy ideológiai háború része, amit Brüsszel indított...","id":"20181011_Trocsanyi_Nem_akarunk_olyanna_valni_mint_NyugatEuropa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0bc3dbe-eb5d-407e-96d3-ed2cc229ddce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7a8572-ec61-47df-be54-a15c0fa6d5ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Trocsanyi_Nem_akarunk_olyanna_valni_mint_NyugatEuropa","timestamp":"2018. október. 11. 15:44","title":"Trócsányi: Nem akarunk olyanná válni, mint Nyugat-Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó Késely Ajna nyerte. ","shortLead":"Az úszó Késely Ajna nyerte. ","id":"20181011_ifjusagi_olimpia_uszas_kesely_ajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f46a45-d82d-4c84-955b-aa9c172b2f6f","keywords":null,"link":"/sport/20181011_ifjusagi_olimpia_uszas_kesely_ajna","timestamp":"2018. október. 11. 09:20","title":"Megvan a kilencedik magyar arany az ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el, hogy regényről van szó.","shortLead":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el...","id":"20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333edf6-96c5-4a9f-a439-dff9bf214a04","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","timestamp":"2018. október. 11. 18:23","title":"Újabb könyvet ír a Goncourt-díjas Michel Houellebecq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Végre egy labdajáték, amiben dobogós reményei lehetnek a magyaroknak a világbajnokságon.","shortLead":"Végre egy labdajáték, amiben dobogós reményei lehetnek a magyaroknak a világbajnokságon.","id":"20181011_Dobogora_hajtanak_a_magyarok_a_teqballvilagbajnoksagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b929e77c-9574-4732-b724-3de1de94152b","keywords":null,"link":"/sport/20181011_Dobogora_hajtanak_a_magyarok_a_teqballvilagbajnoksagon","timestamp":"2018. október. 11. 15:44","title":"Dobogóra hajtanak a magyarok a teqball-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a vizsgálatokat két nap alatt lefolytatták úgy, hogy sem a családot, sem az elbocsátott orvost nem hallgatták meg. ","shortLead":"A párt szerint a vizsgálatokat két nap alatt lefolytatták úgy, hogy sem a családot, sem az elbocsátott orvost nem...","id":"20181012_Kikeri_a_vizsgalati_iratokat_a_meghalt_szivbeteg_ugyeben_az_MSZP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cf5600-dba9-45db-b36a-5ff06830ce39","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kikeri_a_vizsgalati_iratokat_a_meghalt_szivbeteg_ugyeben_az_MSZP","timestamp":"2018. október. 12. 11:53","title":"Kikéri a vizsgálati iratokat a meghalt szívbeteg ügyében az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizotság társelnöke, Pardavi Márta elnyerte a Human Rights First amerikai jogvédő szervezet díját, az indoklás kiemeli, hogy egy olyan országban áll ki a Helsinki és Pardavi a jogállami fenyegetések felmutatásán, amely távolodik a demokratikus berendezkedéstől.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizotság társelnöke, Pardavi Márta elnyerte a Human Rights First amerikai jogvédő szervezet díját...","id":"20181011_Rangos_nemzetkozi_kituntetest_kapott_az_egyik_leginkabb_demonizalt_magyar_civil_szervezet_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8427f1c7-992a-423f-a0b2-af6fae82f306","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Rangos_nemzetkozi_kituntetest_kapott_az_egyik_leginkabb_demonizalt_magyar_civil_szervezet_vezetoje","timestamp":"2018. október. 11. 13:36","title":"Rangos nemzetközi kitüntetést kapott az egyik leginkább démonizált magyar civil szervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fed0863-adfe-4178-b131-c18b88466bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"14 történelmi régió, 50 kiállító, több mint 150 tétel és mesterkurzusok október 27-én a Magyar Nemzeti Múzeumban, avagy BORmedence a magyar–magyar borbarátság jegyében.\r

\r

","shortLead":"14 történelmi régió, 50 kiállító, több mint 150 tétel és mesterkurzusok október 27-én a Magyar Nemzeti Múzeumban, avagy...","id":"20181011_A_Karpatmedence_kincsei__a_bor_ami_kozos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fed0863-adfe-4178-b131-c18b88466bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1cd015-df4c-46c2-8e24-8be9149e3db5","keywords":null,"link":"/elet/20181011_A_Karpatmedence_kincsei__a_bor_ami_kozos","timestamp":"2018. október. 11. 17:18","title":"Kárpát-medence – a bor, ami közös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15e0310-3e7f-49f0-97c9-56349040cc0b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az elérhető leggyorsabb vezetékes internet sebességét egyesíti a vezeték nélküli hozzáférés előnyeivel az a Facebook által kidolgozott technológia, melynek tesztelése most kezdődik.","shortLead":"Az elérhető leggyorsabb vezetékes internet sebességét egyesíti a vezeték nélküli hozzáférés előnyeivel az a Facebook...","id":"20181012_facebook_tip_terragraph_tesztmagyar_telekom_budapest_deutsche_telekom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15e0310-3e7f-49f0-97c9-56349040cc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4937898e-3360-47d6-8575-c23d2bfd98d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_facebook_tip_terragraph_tesztmagyar_telekom_budapest_deutsche_telekom","timestamp":"2018. október. 12. 08:03","title":"Elindult a nagy teszt Magyarországon: nálunk próbálja ki szupergyors internethálózatát a Facebook és a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]