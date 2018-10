Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Az eddig igencsak autóspárti hírben álló jelenlegi főpolgármester több kormánypárti médiumnak adott interjúban is megemlítette, újraindulása esetén távlati tervei között szerepel a főváros autómentesítése. Éppen azután mondta ezt, hogy a városvezetői székért bejelentkezett Puzsér Róbert is, akinek az egyetlen programja az autómentes belváros megvalósítása lesz.","shortLead":"Az eddig igencsak autóspárti hírben álló jelenlegi főpolgármester több kormánypárti médiumnak adott interjúban is...","id":"20181015_tarlos_puzser_automentes_belvaros_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2041e6f2-a2d0-4170-a592-8a62a2466fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_tarlos_puzser_automentes_belvaros_","timestamp":"2018. október. 15. 14:57","title":"A belváros autómentesítésében lehet nagy csata Tarlós és Puzsér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Eddig nem engedték be őket a stadionokba, mondván, semmi keresnivalójuk az időnként trágár férfiak között.","shortLead":"Eddig nem engedték be őket a stadionokba, mondván, semmi keresnivalójuk az időnként trágár férfiak között.","id":"20181017_Tobb_mint_30_ev_utan_eloszor_szurkolhattak_nok_futballmeccsen_Iranban__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361664b8-43c4-4317-a0eb-b9aa53a3e254","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Tobb_mint_30_ev_utan_eloszor_szurkolhattak_nok_futballmeccsen_Iranban__fotok","timestamp":"2018. október. 17. 11:04","title":"Több mint 30 év után először szurkolhattak nők futballmeccsen Iránban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dde60c6-bf4d-410b-9bc1-35a754baeabb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terhessége bejelentése után először jelent meg a nyilvánosság előtt Sussex hercegnője.","shortLead":"A terhessége bejelentése után először jelent meg a nyilvánosság előtt Sussex hercegnője.","id":"20181016_Kodolva_volt_hogy_mindenki_Meghan_Markle_hasat_nezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dde60c6-bf4d-410b-9bc1-35a754baeabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d183348-c709-46a3-9713-4ba6a7a0df25","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Kodolva_volt_hogy_mindenki_Meghan_Markle_hasat_nezi","timestamp":"2018. október. 16. 10:30","title":"Kódolva volt, hogy mindenki Meghan Markle hasát nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Régészek találtak rá arra a feliratra, ami szerint évszázadok óta rosszul tudjuk, mikor pusztította el a Vezúv Pompeji városát.","shortLead":"Régészek találtak rá arra a feliratra, ami szerint évszázadok óta rosszul tudjuk, mikor pusztította el a Vezúv Pompeji...","id":"20181017_Szenzacios_felfedezes_nem_is_akkor_pusztult_el_Pompeji_mint_evszazadokig_gondoltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2a89ce-640f-4d40-92df-f27690a83569","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Szenzacios_felfedezes_nem_is_akkor_pusztult_el_Pompeji_mint_evszazadokig_gondoltuk","timestamp":"2018. október. 17. 11:50","title":"Szenzációs felfedezés: nem is akkor pusztult el Pompeji, mint évszázadokig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs üzleti kapcsolatom Szaúd-Arábiával – sietett a Twitteren tudatni a világgal Donald Trump, akit az ellenzéki sajtó azzal gyanúsít, azért oly elnéző a sivatagi királysággal, mert ehhez komoly anyagi érdekei fűződnek.","shortLead":"Nincs üzleti kapcsolatom Szaúd-Arábiával – sietett a Twitteren tudatni a világgal Donald Trump, akit az ellenzéki sajtó...","id":"20181017_Mennyire_es_mennyiert_szereti_Trump_SzaudArabiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd6be9c-eae2-491c-ad13-f9e7bda67d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Mennyire_es_mennyiert_szereti_Trump_SzaudArabiat","timestamp":"2018. október. 17. 11:17","title":"Mennyire és mennyiért szereti Trump Szaúd-Arábiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után végre visszatért a 2000-es ével legendás mobilos márkája, a Palm, és rögtön be is mutatta első készülékét, a The Palmot. A mobillal az életünket akarja visszaadni a cég, miközben csökkenti a technológiai függőségünket.","shortLead":"Hosszas várakozás után végre visszatért a 2000-es ével legendás mobilos márkája, a Palm, és rögtön be is mutatta első...","id":"20181016_palm_markaju_okostelefon_androidos_mobil_tcl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbf54ce-5e4a-42ae-8cc2-56e05dbe7af5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_palm_markaju_okostelefon_androidos_mobil_tcl","timestamp":"2018. október. 16. 10:03","title":"Visszatért a legendás mobilmárka: itt a Palm új okostelefonja, ami igen különlegesre sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f05ab0-dca5-4ee4-9178-c55fd926c9db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török légierő 36 katonájára adtak ki elfogatóparancsot, a hivatalos indoklás szerint azért, mert gülenisták. Eddig már több mint 159 ezer embert vettek őrizetbe és közel hétezer volt katona jelenleg is börtönben van Törökországban.","shortLead":"A török légierő 36 katonájára adtak ki elfogatóparancsot, a hivatalos indoklás szerint azért, mert gülenisták. Eddig...","id":"20181015_Ujabb_katonakat_bortonoznenek_be_Torokorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90f05ab0-dca5-4ee4-9178-c55fd926c9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea20b65-a2bb-4eb0-9c85-bb84003402a1","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Ujabb_katonakat_bortonoznenek_be_Torokorszagban","timestamp":"2018. október. 15. 21:05","title":"Újabb katonákat börtönöznének be Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ba5228-d542-4921-9fb4-b20d10fdb699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt miniszterelnök azt járja körül, hogy vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti gazdasági válságból.","shortLead":"A volt miniszterelnök azt járja körül, hogy vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti gazdasági válságból.","id":"20181017_Bajnai_7_tezise_a_gazdasagrol_a_HVGben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65ba5228-d542-4921-9fb4-b20d10fdb699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57877a1c-a434-4793-b44c-c2e1fb7d92dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Bajnai_7_tezise_a_gazdasagrol_a_HVGben","timestamp":"2018. október. 17. 12:20","title":"Bajnai 7 tézise a gazdaságról a HVG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]