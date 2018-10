Nigériában, amely világelső e téren, több mint 17 milliárd dollárról van szó! Mindez a Yale egyetem friss kutatásából derül ki, melyet a francia közszolgálati portál, az RFI ismertet.



Itáliában 9, Görögországban 20% a benzin feketepiac aránya



Líbiában megszűnt az állam 2011-ben, amikor a diktátort, Kadhafit darabokra tépték, még 2011-ben. Azóta Afrika egyik legnagyobb olajtermelője maga a feketepiac. A régi gyarmattartó hatalom, Olaszország alaposan kihasználja a régi kapcsolatokat: illegálisan hoz be kőolajat, amely sehol sem adózik, viszont szép pénzt hoz a maffiának. Az autós polgárok is jól járnak, hiszen így olcsóbb a benzin. Görögországban a benzin feketepiaca 20%- állítja a Yale Egyetem tanulmánya. Itt nemcsak líbiai olaj van, de az egész Közel-Keletről csempészik a nyersanyagot. A görög autósok így szépen spórolnak azzal, hogy az állam által bőségesen megadóztatott hivatalos kutak helyett a feketepiacon vásárolnak.

Törökországon keresztül vezetnek a csövek, melyeket gyakran megcsapolnak különböző szervezetek. Gyakran fegyveres mozgalmak. Az Iszlám Állam is jelentős részben ebből tartotta fenn magát – természetesen nem állami segédlet nélkül. Törökországban az ellenzéki sajtó megírta: Erdogan elnök fia üzletel velük Azóta nincs már Iszlám Állam, és nincs ellenzéki sajtó sem Törökországban, de a feketepiac virágzik. Legfeljebb nem írnak róla, hiszen ez semmiképp sem életbiztosítás ebben a régióban.



Mexikóban a kábítószerkartellek uralják az olaj feketepiacát is



Óriási pénzeket kaszálnak a kábítószerkartellek Mexikóban, de a pénz tisztára mosása egyre nagyobb gondot jelent. Pompás alkalom erre az olaj feketepiaca. Ott nem kérdez senki semmit. Az eredmény: évente több mint 10 milliárd dollár tisztára mosása az olaj feketepiacán Mexikóban.



1700 milliárd dollárból 133 jut a feketepiacra



Ez a tekintélyes Yale Egyetem kutatóinak becslése. Pontos számot természetesen senki nem tud mondani. A jövőben ez még inkább így lesz: Donald Trump ugyanis kilépett az iráni atomalkuból. Mit jelent ez az olajpiacon? Irán a világ harmadik legnagyobb termelője. A jövőben amerikai szankciók sújthatják azokat, akik tőle vásárolnak olajat. Kína a legnagyobb vásárló. Vajon hogy oldják meg ezt a problémát?

Van, amikor az amerikaiak véresen komolyan veszik a dolgot: Líbia partjainál hadihajók üldöztek egy észak-koreai hajót, mely az embargót megszegve vásárolt olajat az észak-afrikai országban. Az észak-koreai hajót elfogták és az olajat elkobozták. De hát az amerikai haditengerészet nem foglalkozhat mindenütt ezzel. Márpedig az olaj feketepiaca továbbra is bombaüzlet, amelyből elsősorban a maffiák és kábítószer kartellek meg terrorszervezetek húznak hasznot. No meg államok, melyeknek nem túlságosan gátlásos vezetői olykor maguk is maffiamódszerekkel gazdagodnak. Ezekről nemigen esik szó a Yale Egyetem kutatóinak anyagában, mert hát olykor Amerika kiváló szövetségeseiről van szó, mint például Törökország, ahol a hatalom nem a maffiamódszereket, hanem az arról írogató sajtót szüntette meg. (Via RFI)