Egy könyv, mely azt hirdeti, Kína az USA helyére pályázik



A South China Morning Post szerint Michael Pillsburynek a fenyegető jóslata indította be az "új hidegháborút" Peking ellen. Október elején Mike Pence alelnök meghirdette az új stratégiát, mely szerint nem Oroszország, hanem Kína az igazi ellenfél. Amíg az alelnök beszélt, ott ült a válogatott hallgatóság soraiban Michael Pillsbury, aki immár a Fehér Ház első számú Kína tanácsadója. Könyve, a Százéves maraton Washington kínai diplomáciájának a Bibliája lett, az alcíme miatt: Hogyan akarja átvenni a globális vezető szerepet Kína az Egyesült Államoktól? A szerző azt állítja: a kínaiak stratégiai programja az, hogy 2049-re a világ első számú nagyhatalma lesznek. Letaszítják az Egyesült Államokat a trónról, ahol immár több mint száz éve üldögél. A 100 éves maratoni futás úgy jön ki, hogy Kínában a kommunisták 1949-ben vették át a hatalmat.



A reformok atyja: fejlődjünk, de ne dicsekedjünk!



Teng Hsziao-ping ezt a jelszót adta ki, amikor 40 évvel ezelőtt megindította a reformfolyamatot, mely mára Kínát a világ második számú nagyhatalmává tette. Míg kezdetben a ma 1,4 milliárd lakosú Kína GDP- je még a 10%-át sem tette ki az amerikainak, addig tavaly már ez a mutató meghaladta a 60%-ot. Minthogy ma is jelentős a növekedési különbség, ezért a ma 315 milliós USA szükségképp lemarad - érvel a konzervatív szerző, aki szerint nem is ez a fő baj hanem az, hogy Kína át akarja venni a vezető szerepet a tudományos-technikai forradalomban. Méghozzá úgy, hogy ipari méretekben folytatja a technológiai kémkedést az Egyesült Államokban. Trump elnök emiatt megvétózta több informatikai cég eladását Kínának.



Per az USA-ban egy kínai mesterkém ellen



Hollandiában fogták el a kínaiak mesterkémjét, aki a General Electric helyi cégénél kutakodott. Repülési szakértő volt, elsősorban ez érdekelte. Kína egyik vezető műszaki egyetemére toborzott fiatalokat. Nanking az amerikai hírszerzés szerint a repülési technológia központja Kínában, ezért küldtek onnan egy mesterkémet, akinek a pere most megkezdődött Cincinnatiben. Nagyon is kapóra jött mindez Washingtonnak- mondja Vu Hszin-po professzor, aki Sanghajban az Amerika-kutató intézet vezetője a híres Fudan egyetemen. Valójában Trump bizonyos érdekcsoportok programját hajtja végre, amikor kereskedelmi háborút folytat Kína ellen- véli a professzor, aki a South China Morning Postnak nyilatkozott. A Fox televízió megkérdezte Kína washingtoni nagykövetét is, aki természetesen cáfolta a kémkedést. Mi nagy és tehetséges nép vagyunk, miért kellene másutt keresni a megoldást, ha mi magunk is meg tudjuk azt találni?- fogalmazott talányosan Cuj Tien-kaj nagykövet a Fox televízióban.



Kína szövetséget ajánl az Európai Uniónak Trumppal szemben



Li Ko-csiang kínai kormányfő nyolcnapos körutat tesz Európában. Brüsszelben részt vesz a szokásos EU-Kína tanácskozáson. A miniszterelnök nem üres kézzel érkezett: a szabadalmi jogok terén változást ígér. A China Daily beszámolt arról, hogy Li Ko-csiang nyomatékosan kiállt a szabadkereskedelem mellett Hollandiában, ahol 10 milliárd dolláros szerződéscsomagot írtak alá. A kínaiak koppintási gyakorlata nemcsak Trumpnak nem tetszik, hanem az Európai Unióban sem számít elfogadható magatartásnak. Ezért javasolja azt a kínai kormányfő, hogy hajlandóak enyhíteni a beruházási feltételeket a hatalmas piacon és hozzájárulni a szellemi javak védelméhez.

Kínában a nagy külföldi cégek általában úgy jutnak beruházási lehetőséghez, hogy közös vállalkozást hoznak létre, amely megkapja az anyavállalat licenceit is. Ez enyhén szólva megkönnyíti a kínaiak felzárkózását a technológia területén. Erre utalt könyvében Michael Pillsbury is, aki szerint komolyan kell venni a kínaiak elképzelését a világhatalomról. Nem ajánlom ezt a könyvet a Kína iránt érdeklődő olvasóknak- mondta a Mennyei Birodalom washingtoni nagykövete, aki szerint Michael Pillsbury könyve tele van bizonyítatlan állításokkal. Ettől függetlenül a szerzőt komolyan veszik Washingtonban, ahol a Fehér Ház vezető Kína szakértője lett. Beválik-e a jóslata? Kína hamarosan átveszi az Egyesült Államok helyét a világpolitikában? Ezt senki sem tudhatja, de Washingtonban komolyan megijedhettek, és emiatt kezdte meg Trump a kereskedelmi háborút Kína ellen- legalábbis így véli a Hongkongban megjelenő South China Morning Post.